Xe gia đình cỡ nhỏ năm 2025: Mitsubishi Xpander mất ngôi vương doanh số sau 7 năm

Năm 2025, xe gia đình (MPV) cỡ nhỏ vẫn là một trong những phân khúc ô tô chủ lực tại Việt Nam. Nhóm xe này cùng với crossover cỡ trung và SUV đô thị tiếp tục trở thành 3 phân khúc trụ cột, đóng góp lớn vào kết quả tích cực của toàn thị trường.

Theo số liệu từ báo cáo bán hàng của Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) và Hyundai Thành Công Việt Nam (HTV) cho thấy, kết thúc năm vừa qua, nhóm xe này vẫn duy trì sức hút với lượng tiêu thụ đạt 50.861 xe. Nếu tính cả doanh số mẫu ô tô điện VinFast Limo Green, năm 2025, người Việt đã mua sắm tổng cộng đến 77.988 xe MPV 7 chỗ cỡ nhỏ tầm giá dưới 1 tỉ đồng. Doanh số này tăng mạnh gần 21.500 xe, tương đương khoảng 42% so với năm 2024.

Doanh số xe gia đình cỡ nhỏ tại Việt Nam năm 2025 NGUỒN: VAMA, VINFAST, HTV

Đây có thể xem là kết quả ngoài dự đoán với nhiều người nếu theo dõi tình hình cạnh tranh và tăng trưởng của nhóm xe gia đình cỡ nhỏ tại Việt Nam nhiều năm qua. Mặc dù vậy, nếu phân tích lượng xe bán ra của các mẫu mã, dễ nhận thấy "cú nhảy vọt" ở nhóm xe này trong năm qua chủ yếu đến từ tân binh VinFast Limo Green.

Bởi riêng mẫu MPV thuần điện thương hiệu Việt năm qua đã ghi nhận doanh số lũy kế lên đến 27.127 xe. Một kỷ lục ở phân khúc từ trước đến nay. Nếu so với Mitsubishi Xpander (bán ra 17.316 xe), lượng xe VinFast Limo Green bán ra cao hơn gần gấp rưỡi, bất chấp việc mẫu xe này chỉ mới phân phối trên thị trưởng vỏn vẹn 5 tháng cuối năm. Thậm chí, thành tích của mẫu xe thương hiệu Việt còn ấn tượng hơn nếu biết rằng, trước khi VinFast Limo Green xuất hiện, Mitsubishi Xpander đã thống trị phân khúc suốt 7 năm, từ 2018 - 2024.

Phân khúc xe gia đình cỡ nhỏ tại Việt Nam năm 2025 chứng kiến màn bứt phá doanh số kỷ lục của VinFast Limo Green ẢNH: CHÍ TÂM

Ngoài bộ đôi kể trên, nhóm xe gia đình cỡ nhỏ tại Việt Nam còn có khoảng 10 mẫu mã khác cùng cạnh tranh doanh số. Trong đó, những cái tên được hãng công bố kết quả bán hàng gồm Honda BR-V, KIA Carens, Hyundai Stargazer, Suzuki XL7, Hyundai Custin và Toyota Avanza. Nhóm xe này chia nhau hơn 40% thị phần còn lại của phân khúc. Trong đó, hai mẫu xe Toyota gồm Veloz và Innova vượt trội hơn cả, với doanh số cả năm 2025 đều trên 8.000 xe.

Mitsubishi, Toyota và VinFast tranh giành thị phần

Với những gì đang diễn ra trên thị trường, nhiều chuyên gia trong ngành ô tô cho rằng, cuộc đua tranh doanh số ở phân khúc xe gia đình cỡ nhỏ tầm giá dưới 1 tỉ đồng tại Việt Nam năm 2026 cũng đã sớm định hình. Mitsubishi, Toyota và VinFast dự báo sẽ tạo nên thế "tam mã", đồng thời chia nhau phần lớn thị phần.

Mitsubishi dù vẫn duy trì vị thế dẫn đầu nhóm xe gia đình cỡ nhỏ trang bị động cơ đốt trong, tuy nhiên doanh số lại dần giảm sút ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

Trong đó, VinFast kỳ vọng sẽ là điểm sáng mới nhờ mẫu Limo Green đang ghi nhận doanh số "bùng nổ". So với các đối thủ trang bị động cơ đốt trong, đại diện VinFast sở hữu rất nhiều lợi thế cạnh tranh để duy trì vị thế lâu dài. Từ chính sách miễn lệ phí trước bạ, giúp giảm chi phí lăn bánh, đến các chương trình ưu đãi miễn phí sạc điện từ hãng. Ngoài ra, với xu hướng điện hóa đang diễn ra mạnh mẽ tại Việt Nam, nhiều chuyên gia trong ngành ô tô dự báo, những mẫu "xe xanh" như VinFast Limo Green sẽ còn nhiều dư địa để tăng trưởng. Khi đó, cục diện cuộc đua ở nhóm xe gia đình cỡ nhỏ hứa hẹn sẽ có thêm nhiều bất ngờ.

Còn với Mitsubishi, "con cưng" của hãng xe Nhật Bản là Xpander dù vẫn dẫn đầu doanh số ở nhóm MPV gia đình trang bị động cơ đốt trong. Tuy nhiên thực tế nếu so với năm 2024 trước đó, lượng xe bàn giao của mẫu xe này đã giảm hơn 2.000 chiếc. Đó là chưa kể, trái ngược đối thủ VinFast Limo Green, dư địa tăng trưởng của Xpander sẽ ngày càng ít đi nếu Mitsubishi không sớm bổ sung các tùy chọn phiên bản điện hóa để bắt kịp xu hướng. Do đó, năm 2026 dự báo sẽ là một năm khá thử thách cho mục tiêu duy trì vị thế ở nhóm xe gia đình cỡ nhỏ của Mitsubishi.

Toyota cũng là thương hiệu nắm thị phần đáng kể ở nhóm xe gia đình cỡ nhỏ nhờ phong độ ổn định của bộ đôi Innova và Veloz ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

Trong khi đó, Toyota không sở hữu mẫu xe ghi nhận doanh số "bùng nổ" như trường hợp của VinFast Limo Green hay Mitsubishi Xpander; nhưng lại là thương hiệu có số lượng mẫu mã góp mặt nhiều nhất ở nhóm MPV gia đình 7 chỗ tầm giá dưới 1 tỉ đồng, với tổng cộng 3 đại diện gồm Veloz, Innova và Avanza. Trong đó, Veloz và Innova đều duy trì phong độ rất ổn định. Năm 2025 vừa qua, bộ đôi này đều đạt doanh số trên 8.000 xe. Vì vậy, nếu xét cuộc đua giữa các thương hiệu, Toyota không hề "yếu thế" hơn các đối thủ.