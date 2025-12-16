Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Xe Thị trường

Xe gia đình cỡ nhỏ: VinFast Limo Green bứt tốc đe dọa vị thế Mitsubishi Xpander

Đình Tuyên
Đình Tuyên
16/12/2025 09:10 GMT+7

Ngôi vương doanh số ở nhóm xe gia đình cỡ nhỏ tại Việt Nam tưởng chừng đã an bài, tuy nhiên bất ngờ lại xảy ra ở phút cuối khi tân binh VinFast Limo Green dù mới mở bán đã liên tục lập kỷ lục doanh số, qua đó trực tiếp đe dọa vị thế dẫn đầu của Mitsubishi Xpander.

Tháng 11.2025, xe gia đình (MPV) cỡ nhỏ vẫn là một trong những phân khúc ô tô chủ lực, đóng góp lớn vào kết quả tăng trưởng doanh số chung của toàn thị trường. Số liệu bán hàng vừa được Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) và TC Motor công bố cho thấy, kết thúc tháng vừa qua, nhóm xe này bán ra tổng cộng 5.428 xe, giảm 371 xe so với tháng trước.

Xe gia đình cỡ nhỏ: Xe Nhật chiếm hơn 81% thị phần nửa đầu năm 2025

Nếu tính cả doanh số mẫu ô tô điện VinFast Limo Green, trong tháng 11.2025, người Việt đã mua sắm tổng cộng 15.070 xe. Trở thành một trong ba phân khúc dẫn đầu thị trường.

Xe gia đình cỡ nhỏ: VinFast Limo Green bứt tốc đe dọa vị thế Mitsubishi Xpander - Ảnh 1.

Doanh số xe gia đình cỡ nhỏ tại Việt Nam tháng 11.2025

NGUỒN: VAMA, TC MOTOR

Nếu chỉ tính riêng nhóm xe sử dụng động cơ đốt trong truyền thống, Mitsubishi Xpander tiếp tục dẫn đầu với 2.234 xe đến tay khách hàng. Doanh số này dù giảm hơn 400 xe so với tháng trước, tuy nhiên vẫn bỏ xa các đối thủ bám đuổi như Toyota Innova và Toyota Veloz Cross. Hai mẫu xe Nhật Bản cùng bán ra 811 xe, tức chỉ bằng khoảng 1/3 so với Xpander.

Nhóm còn lại có tổng cộng 6 mẫu mã khác được các hãng công bố kết quả bán hàng; gồm Honda BR-V, KIA Carrens, Hyundai Stargazer, Suzuki XL7, Hyundai Custin và Toyota Avanza. Tuy nhiên không mẫu xe nào ghi nhận doanh số trên 500 xe. Trong đó, Honda BR-V vượt trội hơn cũng chỉ bán ra 429 xe. Toyota Avanza xếp cuối bảng với 85 xe đến tay người dùng.

Xe gia đình cỡ nhỏ: VinFast Limo Green bứt tốc đe dọa vị thế Mitsubishi Xpander - Ảnh 2.

Mitsubishi Xpander vẫn dẫn đầu doanh số ở nhóm xe MPV gia đình cỡ nhỏ trang bị động cơ đốt trong

ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

Tâm điểm thu hút sự chú ý ở phân khúc xe gia đình cỡ nhỏ tại Việt Nam tháng qua phải kể đến tân binh VinFast Limo Green. Theo số liệu VinFast công bố, trong tháng 11.2025, mẫu xe thuần điện này bàn giao đến tay người dùng tổng cộng 9.642 xe. Đây được xem là kỷ lục "vô tiền khoáng hậu". Bởi từ trước đến nay, chưa có mẫu xe nào tại thị trường Việt Nam chạm mốc doanh số gần 10.000 xe trong một tháng.

Đáng chú ý hơn, sau 4 tháng mở bán, VinFast Limo Green đã ghi nhận doanh số cộng dồn đạt 16.146 xe. Dù vẫn xếp sau Mitsubishi Xpander (17.316 xe), tuy nhiên khoảng cách giữa hai mẫu xe này hiện tại chỉ hơn 1.000 xe. Trong khi nhìn vào tốc độ tăng trưởng doanh số của mẫu xe điện nhà VinFast những tháng qua, không loại trừ khả năng tân binh này sẽ tạo nên một cuộc "lội ngược dòng" ở phút cuối.

Xe gia đình cỡ nhỏ: VinFast Limo Green bứt tốc đe dọa vị thế Mitsubishi Xpander - Ảnh 3.

VinFast Limo Green với doanh số tăng trưởng đột phá đang đe dọa trực tiếp vị thế của Mitsubishi Xpander

ẢNH: CHÍ TÂM

Thực tế, nếu so với nhóm MPV cỡ nhỏ sử dụng động cơ đốt trong truyền thống (bao gồm cả Mitsubishi Xpander), VinFast Limo Green hiện tại sở hữu khá nhiều lợi thế cạnh tranh. Trong đó, đáng kể nhất là chi phí vận hành thấp nhờ chính sách miễn phí sạc điện từ hãng, cùng hàng loạt chương trình kích cầu như miễn lệ phí trước bạ từ Chính phủ, chính sách hỗ trợ thu cũ đổi mới từ VinFast… Điều này giúp người dùng dòng xe này tiết kiệm được đáng kể so với việc lựa chọn xe sử dụng nhiên liệu xăng, dầu.

Đó là chưa kể, với xu hướng điện hóa đang diễn ra mạnh mẽ tại Việt Nam, nhiều chuyên gia trong ngành ô tô dự báo, những mẫu "xe xanh" như VinFast Limo Green hay BYD M6 sẽ còn nhiều dư địa để tăng trưởng. Khi đó, cục diện cuộc đua ở nhóm xe gia đình cỡ nhỏ hứa hẹn sẽ có thêm nhiều bất ngờ.

'Miếng bánh' thị phần xe gia đình phổ thông giá dưới 1 tỉ đang chia nhỏ

'Miếng bánh' thị phần xe gia đình phổ thông giá dưới 1 tỉ đang chia nhỏ

Chỉ trong vòng 10 năm, phân khúc xe gia đình (MPV) tầm giá dưới 1 tỉ đồng từ giai đoạn "sơ khai" đã nhanh chóng bùng nổ; trở thành "điểm nóng" mới của thị trường ô tô Việt Nam, với gần 20 mẫu mã cạnh tranh.

Khám phá thêm chủ đề

