Giá bán xe gia đình 7 chỗ Hyundai Stargazer lại 'dò đáy'

Thị trường ô tô Việt Nam những tuần cận Tết Nguyên đán đang chứng kiến làn sóng ưu đãi kích cầu chưa từng có, khi nhiều mẫu xe liên tục "dò đáy" giá với con số thực tế thấp kỷ lục. Trong đó, Hyundai Stargazer là một trường hợp điển hình.

Theo đó, ngay đầu tháng 1.2026, mẫu xe gia đình 7 chỗ thương hiệu Hàn Quốc đã được Hyundai Thành Công Việt Nam (HTV) và các đại lý áp dụng chính sách giảm giá sâu so với niêm yết.

Cụ thể, Hyundai Stargazer hiện phân phối tại Việt Nam với ba phiên bản, gồm Tiêu chuẩn, X và X cao cấp, niêm yết giá lần lượt 489 triệu, 559 triệu và 599 triệu đồng. Thế nhưng tại nhiều đại lý, phiên bản Stargazer Tiêu chuẩn thực tế đang được chào bán chỉ quanh mức 440 triệu đồng. Trong khi, bản Stargazer X còn khoảng 490 triệu đồng, bản Cao cấp nhất còn khoảng 503 triệu đồng.

Với mức giảm giá hiện tại, Hyundai Stargazer tiếp tục là mẫu xe gia đình 7 chỗ có giá thấp nhất thị trường ẢNH: N.D

Đó là chưa kể, nếu cộng thêm các ưu đãi bổ sung như tặng phụ kiện hay bảo hiểm, giá lăn bánh của Stargazer tại một số địa phương đang tiệm cận ngưỡng 400 triệu đồng. Mức giá vốn trước đây chỉ xuất hiện ở nhóm xe hạng A hoặc xe 7 chỗ cũ đã qua sử dụng.

Đây không phải là lần đầu Hyundai Stargazer giảm giá sâu. Song mức ưu đãi lần này được xem là mạnh tay nhất kể từ khi mẫu xe này ra mắt thị trường Việt Nam. Nguyên nhân trước hết đến từ yếu tố mùa vụ, khi các hãng xe và đại lý đồng loạt tung ưu đãi để kích cầu mua sắm dịp cận Tết, thời điểm người tiêu dùng có xu hướng mua xe phục vụ nhu cầu gia đình, du lịch hoặc kinh doanh dịch vụ.

Hyundai Stargazer trở thành lựa chọn đáng cân nhắc với nhóm khách mua xe phục vụ nhu cầu gia đình và hầu bao chưa quá "dư dả" ẢNH: N.D

Bên cạnh đó, trao đổi với PV Thanh Niên, nhân viên bán hàng tại một số đại lý Hyundai cho biết, việc Stargazer giảm giá mạnh giai đoạn này còn xuất phát từ áp lực xả hàng tồn kho, nhằm dọn đường cho phiên bản nâng cấp. Dự kiến trình làng thị trường vào tháng 3.2026, tức ngay sau Tết Nguyên đán. Điều này lý giải vì sao mức giảm không chỉ tập trung ở bản tiêu chuẩn mà lan rộng sang cả các phiên bản cao hơn.

Ngoài ra, áp lực cạnh tranh khốc liệt ở phân khúc xe gia đình (MPV) cỡ nhỏ cũng là nguyên nhân khiến Stargazer buộc phải hạ giá. Bởi, dù sở hữu lợi thế về thương hiệu và trang bị, mẫu xe của Hyundai vẫn gặp không ít khó khăn trước các đối thủ Nhật Bản vốn đã tạo được chỗ đứng vững chắc như Mitsubishi Xpander hay Toyota Veloz Cross. Trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng cân nhắc kỹ lưỡng giá trị sử dụng so với chi phí bỏ ra, việc điều chỉnh giá trở thành công cụ gần như bắt buộc nếu muốn duy trì sức hút.

Bên cạnh kích cầu, động thái giảm giá từ các đại lý Hyundai còn nhằm mục tiêu xả hàng dọn kho, chuẩn bị phân phối phiên bản Stargazer mới ẢNH: N.D

Ở góc nhìn thị trường, việc một mẫu xe 7 chỗ liên tục được bán với giá thực tế chỉ ngang hoặc nhỉnh hơn xe hạng A cho thấy mặt bằng giá ô tô đang chịu áp lực điều chỉnh mạnh. Điều này mang lại lợi ích rõ rệt cho người tiêu dùng, đặc biệt là các gia đình trẻ lần đầu mua ô tô hoặc nhóm khách hàng chạy dịch vụ, cần một chiếc xe rộng rãi nhưng chi phí đầu tư ban đầu thấp. Với mức giá hiện tại, Hyundai Stargazer gần như không có đối thủ trực tiếp về mặt chi phí sở hữu trong phân khúc xe 7 chỗ mới.

Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, việc giảm giá sâu và kéo dài cũng đặt ra những dấu hỏi về chiến lược dài hạn của hãng xe Hàn Quốc. Bởi việc một mẫu xe liên tục "dò đáy" giá rất dễ rơi vào vòng luẩn quẩn, doanh số có thể tăng trong ngắn hạn nhưng lại khiến giá trị sản phẩm giảm, ảnh hưởng đến khả năng thanh khoản trong tương lai.