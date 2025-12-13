Xe châu Âu Skoda Kushaq giảm giá mạnh, về sát mốc 500 triệu đồng

Theo ghi nhận tại một số đại lý Skoda, trong tháng 12.2025, Kushaq áp dụng chương trình khuyến mãi thông qua hình thức hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ. Với mức giá niêm yết cho hai phiên bản Ambition và Style lần lượt 599 và 649 triệu đồng; quy đổi ra tiền mặt, khách mua Skoda Kushaq trong giai đoạn cuối năm sẽ tiết kiệm 60 - 65 triệu đồng. Đây được xem là mức giảm mạnh nhất từ khi mẫu xe này gia nhập thị trường Việt Nam.

Như vậy sau ưu đãi, mức giá thực tế của Kushaq xuống còn 539 - 584 triệu đồng, dễ tiếp cận hơn đáng kể. Nếu so với nhóm đối thủ cạnh tranh trực tiếp, giá sau ưu đãi của Kushaq gần ngang ngửa. Điều này giúp mẫu xe châu Âu giảm bớt áp lực, trong bối cảnh hầu hết mẫu mã ở phân khúc SUV đô thị đều đang tất tay giảm giá.

Skoda Kushaq, một trong những mẫu SUV đô thị giảm giá mạnh tay nhất, với mức giảm quy đổi lên đến 65 triệu đồng ẢNH: QUANG THÁI

Skoda Kushaq chính thức tung ra thị trường Việt Nam từ cuối tháng 6 năm nay. Mẫu xe này mang thương hiệu châu Âu, hướng đến sự thực dụng và vận hành chắc chắn. Xe sở hữu kích thước nhỏ gọn phù hợp di chuyển trong đô thị, cùng khoảng sáng gầm lớn, giúp xe linh hoạt khi leo lề hoặc di chuyển ở những tuyến đường kém bằng phẳng.

Điểm nhấn của Kushaq nằm ở động cơ dung tích 1.0 lít TSI, có công suất 115 mã lực, đi kèm hộp số tự động 6 cấp hoặc số sàn 6 cấp, tùy phiên bản. Khả năng tiết kiệm nhiên liệu cũng là lợi thế giúp mẫu xe này được người dùng đánh giá cao, nhất là trong bối cảnh chi phí vận hành ngày càng trở thành yếu tố được quan tâm.

Skoda Kushaq được đánh giá cao ở thương hiệu châu Âu và tính thực dụng, bền bỉ ẢNH: QUANG THÁI

Khoang nội thất Kushaq thiết kế theo hướng thực dụng, không quá hào nhoáng nhưng bù lại bố trí hợp lý, hướng đến người dùng. Xe trang bị bảng đồng hồ kỹ thuật số, màn hình giải trí kích thước lớn hỗ trợ kết nối điện thoại, điều hòa tự động, cùng nhiều hộc chứa đồ tiện lợi. Hàng ghế sau rộng hơn so với nhiều đối thủ cùng phân hạng, tạo sự thoải mái khi chở thêm hành khách. Bên cạnh đó, Skoda cũng ưu tiên các vật liệu có độ hoàn thiện cao nhằm đảm bảo trải nghiệm sử dụng lâu dài.

Về an toàn, Skoda Kushaq trang bị loạt tính năng tiêu chuẩn như hệ thống cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cảm biến áp suất lốp và 6 túi khí. Phiên bản cao hơn có thêm camera lùi, cảm biến va chạm trước sau và gói hỗ trợ lái mở rộng.

SUV đô thị: Vượt Mitsubishi Xforce, Toyota Yaris Cross bán chạy nhất nửa đầu năm 2025

Việc Skoda Kushaq giảm giá mạnh trong giai đoạn này được xem là bước đi chiến lược nhằm gia tăng lực cạnh tranh, gia tăng thị phần, khi thương hiệu Skoda còn khá mới mẻ với nhiều khách Việt. Trong khi, phân khúc SUV đô thị hiện có sự cạnh tranh gay gắt với sự góp mặt của rất nhiều mẫu xe. Trong bối cảnh đó, lợi thế xuất xứ châu Âu cùng mức giá dễ tiếp cận hơn là chìa khóa giúp Kushaq thu hút sự quan tâm.

Giá bán thực tế giảm sâu kỳ vọng giúp Kushaq tăng lực cạnh tranh, gia tăng thị phần

ẢNH: SKODA

Một số chuyên gia trong ngành nhận định, mức giá thực tế về sát mốc 500 triệu đồng có thể giúp Skoda Kushaq trở thành lựa chọn đáng cân nhắc trong phân khúc SUV đô thị. Đặc biệt với nhóm khách hàng ưu tiên độ bền và cảm giác lái. Tuy nhiên, để cạnh tranh lâu dài, Skoda cần tiếp tục mở rộng hệ thống đại lý phân phối, gia tăng độ nhận diện thương hiệu và bổ sung phiên bản trang bị tốt hơn nhằm đáp ứng đa dạng nhu cầu của người dùng.