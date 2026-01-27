VinFast vượt Yamaha về doanh số bán xe máy tại Việt Nam

Sự thay đổi chuyển dịch về thị hiếu của người tiêu dùng cùng những hoạch định về chính sách hạn chế xe máy động cơ đốt trong góp phần tạo nên những thay đổi trên thị trường xe máy Việt Nam trong năm 2025. Lượng tiêu thụ xe máy động cơ đốt trong chạy bằng xăng có xu hướng chững lại, trong khi xe máy điện vẫn tiếp tục tăng trưởng mạnh. Điều này khiến cục diện cạnh tranh giữa các nhà sản xuất, phân phối xe máy có sự xáo trộn, trong đó VinFast lần đầu tiên vượt mặt Yamaha về doanh số bán xe máy tại Việt Nam.



VinFast lần đầu tiên vượt mặt Yamaha về doanh số bán xe máy tại Việt Nam Ảnh: C.T

Theo số liệu mới nhất từ Hiệp hội Các nhà sản xuất xe máy Việt Nam (VAMM), trong năm 2025 các nhà sản xuất, phân phối xe máy thuộc VAMM (gồm Honda, Yamaha, Suzuki, Piaggio, SYM) đã bán ra thị trường tổng cộng 2.615.057 xe, giảm 1,5% so với năm 2024. Tính bình quân mỗi ngày trong năm 2025, người Việt mua sắm thêm 7.164 xe máy mới các loại. Qua đó, nằm trong số những thị trường tiêu thụ xe máy nhiều nhất khu vực Đông Nam Á (chỉ xếp sau Indonesia) cũng như trên toàn cầu.

Trong số các nhà sản xuất, phân phối xe máy tại Việt Nam, Honda chiếm thị phần cao nhất. Cụ thể, Honda đã bán ra thị trường Việt Nam tổng cộng 2.245.562 xe máy mới, tăng 4,6% so với năm 2024; qua đó chiếm gần 86% tổng doanh số xe máy mới tiêu thụ tại Việt Nam năm 2025. Điều này đồng nghĩa với việc, các thành viên còn lại thuộc VAMM gồm Yamaha, Suzuki, Piaggio, SYM chỉ bán được 369.495 xe máy các loại.

Honda bán ra thị trường Việt Nam tổng cộng 2.245.562 xe máy mới, chiếm gần 86% tổng doanh số xe máy mới tiêu thụ tại Việt Nam năm 2025 Ảnh: B.H

Trong khi đó, theo số liệu bán hàng vừa được VinFast công bố, trong năm 2025 thương hiệu này đã bán ra thị trường tổng cộng 406.453 xe máy điện các loại, tăng 473% so với năm 2024. Với kết quả này đồng nghĩa với việc VinFast vượt qua Yamaha cũng như các thương hiệu khác để vươn lên xếp thứ hai thị trường Việt Nam về doanh số bán xe máy, chỉ xếp sau Honda.

Số liệu mới nhất từ chuyên trang dữ liệu xe máy toàn cầu Motorcycles Data cũng cho kết quả tương tự. Cụ thể, theo Motorcycles Data nếu tính cả xe máy điện và xe máy xăng, trong năm 2025 toàn thị trường Việt Nam đã tiêu thụ khoảng 3,4 triệu xe máy các loại, tăng 14,9% so với 2024. Motorcycles Data chỉ ra rằng kết quả này đến từ những thay đổi về chính sách, khi chính quyền các thành phố lớn như Hà Nội, TP.HCM đang nỗ lực chuyển đổi xanh, cắt giảm khí thải từ xe máy động cơ đốt trong. Chính điều này, cùng với việc người tiêu dùng ngày càng nhận thấy rõ lợi ích, tính kinh tế từ việc sử dụng xe máy điện đã góp phần giúp dòng xe này phát triển mạnh mẽ trong năm qua.

Thị trường xe máy Việt Nam đang trong giai đoạn tái cấu trúc mạnh mẽ Ảnh: C.T

Cũng theo Motorcycles Data, trong số các nhà sản xuất xe máy tại Việt Nam, Honda tiếp tục tăng trưởng và duy trì vị thế dẫn đầu, trong khi doanh số Yamaha giảm 17,3%. Điều này khiến hãng xe Nhật Bản mất vị trí thứ hai vào tay VinFast. Các hãng xe điện khác cũng đạt được kết quả tích cực tại thị trường Việt Nam trong năm qua. Cụ thể, doanh số Yadea tăng 61,6%, Pega tăng 60% và Dibao tăng 75% so với năm 2024.

Với những gì diễn ra trong năm 2025, có thể thấy thị trường xe máy Việt Nam đang trong giai đoạn tái cấu trúc mạnh mẽ. Doanh số thực tế đang trên đà tăng trưởng nhưng chủ yếu tập trung vào mảng xe máy điện vốn đã trở thành xu hướng và được tạo điều kiện phát triển. Bước sang năm 2026, thị trường xe máy Việt Nam được dự báo sẽ thay đổi mạnh mẽ hơn, trong đó mảng xe điện sẽ bứt phá để chiếm lĩnh thị phần.