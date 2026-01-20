Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Xe Thị trường

Mỗi ngày người Việt mua hơn 7.100 xe máy, hãng nào bán chạy nhất 2025?

Bá Hùng
Bá Hùng
20/01/2026 11:27 GMT+7

Bất chấp hàng loạt mẫu xe mới tung ra thị trường kết hợp ưu đãi, giảm giá rầm rộ… lượng tiêu thụ xe máy tại Việt Nam năm 2025 bất ngờ chững lại, doanh số giảm nhẹ so với năm 2024 nhưng trung bình mỗi ngày người Việt vẫn mua sắm hơn 7.100 xe máy mới.

Trái ngược với xu hướng hồi phục mạnh mẽ của ngành ô tô, thị trường xe máy Việt Nam năm 2025 diễn ra khá sôi động với sự góp mặt của hàng loạt mẫu xe mới cùng với các chương trình ưu đãi, xu hướng xe điện phát triển mạnh mẽ nhằm đáp ứng nhu cầu chuyển đổi… Tuy nhiên, sức mua bất ngờ chững lại khiến doanh số giảm nhẹ so với năm 2024.

Theo số liệu mới nhất từ Hiệp hội Các nhà sản xuất xe máy Việt Nam (VAMM), trong quý 4/2025 các nhà sản xuất, phân phối xe máy thuộc VAMM (gồm Honda, Yamaha, Suzuki, Piaggio, SYM) đã bán ra thị trường 709.034 xe máy mới, tăng 87.302 xe so với quý 3/2025 nhưng lại giảm 6,8% so với cùng kỳ năm 2023.

Thị trường xe máy Việt Nam 2025: Hơn 7 . 100 Xe máy được bán mỗi ngày - Ảnh 1.

Trong quý 4/2025, các nhà sản xuất, phân phối xe máy thuộc VAMM (gồm Honda, Yamaha, Suzuki, Piaggio, SYM) đã bán ra thị trường 709.034 xe máy mới, tăng 87.302 xe so với quý 3/2025

Ảnh: B.H

Với kết quả này, thị trường xe máy Việt Nam khép lại năm 2025 với tổng doanh số đạt 2.615.057 xe, giảm 1,5% so với năm 2024. Tính bình quân mỗi ngày trong năm 2025, người Việt mua sắm thêm 7.164 xe máy mới các loại. Tuy nhiên, con số này chưa bao gồm doanh số xe máy điện của các hãng VinFast, Yadea, Pega…, xe máy được các cửa hàng không chính hãng phân phối hay các mẫu mã mô tô, xe máy của các thương hiệu xe nhập khẩu không thuộc VAMM như KTM, TVS Motor, Kawasaki, Harley-Davidson, KTM, Husqvarna, Ducati…

Với hơn 2,6 triệu xe máy mới bán ra trong năm 2025, Việt Nam vẫn nằm trong số những thị trường tiêu thụ xe máy nhiều nhất khu vực Đông Nam Á (chỉ xếp sau Indonesia) cũng như trên toàn cầu. Có thể thấy các vấn đề như kẹt xe, ô nhiễm không khí, ngập nước… thường diễn ra tại các thành phố lớn vẫn không là vấn đề quá lớn tác động đến quyết định mua sắm, lên đời xe máy mới của người Việt. Điều này hoàn toàn dễ hiểu, bởi xe máy hai bánh vẫn là phương tiện đi lại chính của người dân trong bối cảnh hệ thống giao thông công cộng chưa hoàn thiện và còn nhiều hạn chế. Thậm chí, xe máy còn là phương tiện mưu sinh, tạo công ăn việc làm cho một bộ phận người dân.

Tuy nhiên, so với những năm trước đây, thị trường xe máy Việt Nam trong năm 2025 bắt đầu cho thấy những thay đổi rõ rệt. Những hoạch định về chính sách từng bước hạn chế xe máy dùng nhiên liệu hóa thạch (xe máy xăng) tại các thành phố lớn như Hà Nội, TP.HCM cùng với sự phổ biến của xe máy điện đã tác động đến tâm lý người tiêu dùng. Ngày càng có nhiều người chuyển hướng sang mua xe máy điện, các nhà sản xuất cũng nỗ lực cải tiến mẫu mã sản phẩm, tăng hạ tầng, tiện ích để từng bước giải quyết bài toán sạc pin vốn được xem là một trong những "nút thắt" cho việc phát triển xe điện.

Chính điều này đã góp phần giúp lượng tiêu thụ xe máy điện của những thương hiệu như VinFast, Yadea, Pega, Dat Bike… tăng trưởng mạnh mẽ, trái lại xe máy xăng dù vẫn đạt doanh số khá cao nhưng thị phần dần bị thu hẹp.

Thị trường xe máy Việt Nam 2025: Hơn 7 . 100 Xe máy được bán mỗi ngày - Ảnh 2.

Xe máy xăng vẫn chiếm số lượng lớn trong tổng số xe máy mới bán ra thị trường nhưng thị phần dần bị thu hẹp

Ảnh: B.H

Theo VAMM, trong số các nhà sản xuất, phân phối xe máy tại Việt Nam, Honda chiếm thị phần cao nhất. Cụ thể, Honda đã bán ra thị trường Việt Nam tổng cộng 2.245.562 xe máy mới, tăng 4,6% so với năm 2024; qua đó chiếm gần 86% tổng doanh số xe máy mới tiêu thụ tại Việt Nam năm 2025. Đáng chú ý, phần lớn các mẫu xe máy Honda bán ra tại Việt Nam trong năm qua đều là xe máy xăng thuộc các phân khúc xe máy số, xe tay ga, mô tô… Hãng xe Nhật Bản cũng đã tham gia vào việc sản xuất, phân phối xe máy điện nhưng số lượng xe bán ra thị trường còn khá hạn chế.

Với những gì diễn ra trong năm 2025, có thể thấy thị trường xe máy Việt Nam đang trong giai đoạn tái cấu trúc mạnh mẽ. Doanh số thực tế không sụt giảm thay mà thay vào đó đang trên đà tăng trưởng, chủ yếu tập trung vào mảng xe máy điện vốn đã trở thành xu hướng và được tạo điều kiện phát triển. Bước sang năm 2026, thị trường xe máy Việt Nam được dự báo sẽ thay đổi mạnh mẽ hơn, trong đó mảng xe điện sẽ bứt phá để chiếm lĩnh thị phần.

Tin liên quan

6 chính sách mới liên quan đến ô tô, xe máy có hiệu lực từ năm 2026

6 chính sách mới liên quan đến ô tô, xe máy có hiệu lực từ năm 2026

Bắt đầu từ năm 2026, một số chính sách, quy định mới liên quan đến lĩnh vực ô tô xe máy sẽ chính thức có hiệu lực, do đó người dân đang sử dụng cũng như có ý định mua ô tô, xe máy mới cần chú ý.

6 điểm nhấn đáng chú ý của thị trường xe máy Việt Nam năm 2025

5 mẫu xe máy nhập khẩu 'độc, lạ' về Việt Nam năm 2025

Khám phá thêm chủ đề

Thị trường xe máy xe máy mới Mua xe máy xe máy điện Xe máy Honda Thị trường xe máy 2025
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận