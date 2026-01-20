Mỗi ngày người Việt mua hơn 7.100 xe máy, hãng nào bán chạy nhất 2025?

Trái ngược với xu hướng hồi phục mạnh mẽ của ngành ô tô, thị trường xe máy Việt Nam năm 2025 diễn ra khá sôi động với sự góp mặt của hàng loạt mẫu xe mới cùng với các chương trình ưu đãi, xu hướng xe điện phát triển mạnh mẽ nhằm đáp ứng nhu cầu chuyển đổi… Tuy nhiên, sức mua bất ngờ chững lại khiến doanh số giảm nhẹ so với năm 2024.

Theo số liệu mới nhất từ Hiệp hội Các nhà sản xuất xe máy Việt Nam (VAMM), trong quý 4/2025 các nhà sản xuất, phân phối xe máy thuộc VAMM (gồm Honda, Yamaha, Suzuki, Piaggio, SYM) đã bán ra thị trường 709.034 xe máy mới, tăng 87.302 xe so với quý 3/2025 nhưng lại giảm 6,8% so với cùng kỳ năm 2023.

Trong quý 4/2025, các nhà sản xuất, phân phối xe máy thuộc VAMM (gồm Honda, Yamaha, Suzuki, Piaggio, SYM) đã bán ra thị trường 709.034 xe máy mới, tăng 87.302 xe so với quý 3/2025 Ảnh: B.H

Với kết quả này, thị trường xe máy Việt Nam khép lại năm 2025 với tổng doanh số đạt 2.615.057 xe, giảm 1,5% so với năm 2024. Tính bình quân mỗi ngày trong năm 2025, người Việt mua sắm thêm 7.164 xe máy mới các loại. Tuy nhiên, con số này chưa bao gồm doanh số xe máy điện của các hãng VinFast, Yadea, Pega…, xe máy được các cửa hàng không chính hãng phân phối hay các mẫu mã mô tô, xe máy của các thương hiệu xe nhập khẩu không thuộc VAMM như KTM, TVS Motor, Kawasaki, Harley-Davidson, KTM, Husqvarna, Ducati…

Với hơn 2,6 triệu xe máy mới bán ra trong năm 2025, Việt Nam vẫn nằm trong số những thị trường tiêu thụ xe máy nhiều nhất khu vực Đông Nam Á (chỉ xếp sau Indonesia) cũng như trên toàn cầu. Có thể thấy các vấn đề như kẹt xe, ô nhiễm không khí, ngập nước… thường diễn ra tại các thành phố lớn vẫn không là vấn đề quá lớn tác động đến quyết định mua sắm, lên đời xe máy mới của người Việt. Điều này hoàn toàn dễ hiểu, bởi xe máy hai bánh vẫn là phương tiện đi lại chính của người dân trong bối cảnh hệ thống giao thông công cộng chưa hoàn thiện và còn nhiều hạn chế. Thậm chí, xe máy còn là phương tiện mưu sinh, tạo công ăn việc làm cho một bộ phận người dân.

Doanh số xe máy tại Việt Nam Năm 2021 2492372 Năm 2022 3003160 Năm 2023 2516212 Năm 2024 2653607 Năm 2025 2615057

Tuy nhiên, so với những năm trước đây, thị trường xe máy Việt Nam trong năm 2025 bắt đầu cho thấy những thay đổi rõ rệt. Những hoạch định về chính sách từng bước hạn chế xe máy dùng nhiên liệu hóa thạch (xe máy xăng) tại các thành phố lớn như Hà Nội, TP.HCM cùng với sự phổ biến của xe máy điện đã tác động đến tâm lý người tiêu dùng. Ngày càng có nhiều người chuyển hướng sang mua xe máy điện, các nhà sản xuất cũng nỗ lực cải tiến mẫu mã sản phẩm, tăng hạ tầng, tiện ích để từng bước giải quyết bài toán sạc pin vốn được xem là một trong những "nút thắt" cho việc phát triển xe điện.

Chính điều này đã góp phần giúp lượng tiêu thụ xe máy điện của những thương hiệu như VinFast, Yadea, Pega, Dat Bike… tăng trưởng mạnh mẽ, trái lại xe máy xăng dù vẫn đạt doanh số khá cao nhưng thị phần dần bị thu hẹp.

Xe máy xăng vẫn chiếm số lượng lớn trong tổng số xe máy mới bán ra thị trường nhưng thị phần dần bị thu hẹp Ảnh: B.H

Theo VAMM, trong số các nhà sản xuất, phân phối xe máy tại Việt Nam, Honda chiếm thị phần cao nhất. Cụ thể, Honda đã bán ra thị trường Việt Nam tổng cộng 2.245.562 xe máy mới, tăng 4,6% so với năm 2024; qua đó chiếm gần 86% tổng doanh số xe máy mới tiêu thụ tại Việt Nam năm 2025. Đáng chú ý, phần lớn các mẫu xe máy Honda bán ra tại Việt Nam trong năm qua đều là xe máy xăng thuộc các phân khúc xe máy số, xe tay ga, mô tô… Hãng xe Nhật Bản cũng đã tham gia vào việc sản xuất, phân phối xe máy điện nhưng số lượng xe bán ra thị trường còn khá hạn chế.

Với những gì diễn ra trong năm 2025, có thể thấy thị trường xe máy Việt Nam đang trong giai đoạn tái cấu trúc mạnh mẽ. Doanh số thực tế không sụt giảm thay mà thay vào đó đang trên đà tăng trưởng, chủ yếu tập trung vào mảng xe máy điện vốn đã trở thành xu hướng và được tạo điều kiện phát triển. Bước sang năm 2026, thị trường xe máy Việt Nam được dự báo sẽ thay đổi mạnh mẽ hơn, trong đó mảng xe điện sẽ bứt phá để chiếm lĩnh thị phần.