6 điểm nhấn đáng chú ý của thị trường xe máy Việt Nam năm 2025

6 điểm nhấn của thị trường xe máy Việt Nam năm 2025

Sau giai đoạn trầm lắng, năm 2025 đánh dấu sự trở lại mạnh mẽ của các hãng xe với hơn 20 mẫu mã và phiên bản mới trình làng. Honda và Yamaha vẫn dẫn đầu phân khúc xe máy xăng với việc tung ra hàng loạt mẫu mã mới như SH, Vision, Winner R, NMAX 155... Trong khi đó, các hãng xe điện như VinFast và Yadea cũng liên tục tung ra xe mới để thu hút người tiêu dùng.

Dù tung ra thị trường nhiều mẫu mã nhưng giá bán thực tế lại giảm xuống mức thấp kỷ lục. Nhiều dòng xe tay ga thường bị làm giá bất ngờ "quay đầu", giảm 5 - 10 triệu đồng so với giá chính hãng niêm yết. Áp lực từ lượng xe tồn kho buộc đại lý phải liên tục chạy đua xả hàng để kích cầu tiêu dùng.

Yamaha tung ra thị trường Việt Nam nhiều mẫu mã mới trong năm 2025 ẢNH: Đ.T

Một trong những điểm nhấn quan trọng trong năm 2025 là cuộc đua xe máy điện đang dần gay gắt. Honda gia nhập thị trường với việc mở bán mẫu xe ICON e: từ tháng 4.2025. Sự góp mặt của Honda trong cuộc đua này giúp củng cố niềm tin từ khách hàng vào tương lai xe máy điện tại Việt Nam.

Dù thị trường xe máy trong năm 2025 có nhiều điểm sáng nhưng người tiêu dùng vẫn luôn trong trạng thái thấp thỏm bởi dự thảo, chính sách mới liên quan đến kiểm soát khí thải và lộ trình hạn chế xe cá nhân. Điều này cũng phần nào khiến thị trường xe máy Việt Nam chưa tạo ra bứt phá rõ rệt về doanh số.