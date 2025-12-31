Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Xe Thị trường

6 điểm nhấn đáng chú ý của thị trường xe máy Việt Nam năm 2025

Chí Tâm
Chí Tâm
31/12/2025 20:30 GMT+7

Thị trường xe máy Việt Nam năm 2025 chứng kiến những biến động lớn từ cuộc đua mẫu mã, giá bán đến xu hướng điện hóa mạnh mẽ. Những thay đổi về hạ tầng cũng như hoạch định chính sách đang tạo nên bước ngoặt quan trọng, tái cấu trúc thị trường mô-tô, xe máy.

6 điểm nhấn của thị trường xe máy Việt Nam năm 2025

Sau giai đoạn trầm lắng, năm 2025 đánh dấu sự trở lại mạnh mẽ của các hãng xe với hơn 20 mẫu mã và phiên bản mới trình làng. Honda và Yamaha vẫn dẫn đầu phân khúc xe máy xăng với việc tung ra hàng loạt mẫu mã mới như SH, Vision, Winner R, NMAX 155... Trong khi đó, các hãng xe điện như VinFast và Yadea cũng liên tục tung ra xe mới để thu hút người tiêu dùng.

Dù tung ra thị trường nhiều mẫu mã nhưng giá bán thực tế lại giảm xuống mức thấp kỷ lục. Nhiều dòng xe tay ga thường bị làm giá bất ngờ "quay đầu", giảm 5 - 10 triệu đồng so với giá chính hãng niêm yết. Áp lực từ lượng xe tồn kho buộc đại lý phải liên tục chạy đua xả hàng để kích cầu tiêu dùng.

6 điểm nhấn đáng chú ý của thị trường xe máy Việt Nam năm 2025 - Ảnh 1.

Yamaha tung ra thị trường Việt Nam nhiều mẫu mã mới trong năm 2025

ẢNH: Đ.T

Một trong những điểm nhấn quan trọng trong năm 2025 là cuộc đua xe máy điện đang dần gay gắt. Honda gia nhập thị trường với việc mở bán mẫu xe ICON e: từ tháng 4.2025. Sự góp mặt của Honda trong cuộc đua này giúp củng cố niềm tin từ khách hàng vào tương lai xe máy điện tại Việt Nam.

Dù thị trường xe máy trong năm 2025 có nhiều điểm sáng nhưng người tiêu dùng vẫn luôn trong trạng thái thấp thỏm bởi dự thảo, chính sách mới liên quan đến kiểm soát khí thải và lộ trình hạn chế xe cá nhân. Điều này cũng phần nào khiến thị trường xe máy Việt Nam chưa tạo ra bứt phá rõ rệt về doanh số.

Tin liên quan

Thị trường xe máy Việt Nam năm 2025 có gì nổi bật?

Thị trường xe máy Việt Nam năm 2025 có gì nổi bật?

Năm 2025 có thể xem là một năm sôi động của thị trường xe máy Việt Nam, với nhiều sự kiện, điểm nhấn nổi bật; từ cuộc đua làm mới mẫu mã, giảm giá bán giữa các hãng đến sự "bùng nổ" của xu hướng điện hóa hay các hoạch định chính sách…

Vì sao xe máy điện Honda, Yamaha tại Việt Nam giảm sức hút, khó cạnh tranh?

Xe máy điện 'Made in Indonesia' bán gần 500 xe sau 5 ngày, thách thức VinFast

Khám phá thêm chủ đề

Xe máy Thị trường xe máy xe máy điện xe máy xăng
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận