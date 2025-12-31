Hao dầu động cơ bất thường, mô tô Honda tại Việt Nam bị triệu hồi

Mẫu mô tô Honda CB1000 Hornet 2025 phân phối chính hãng tại Việt Nam thời gian gần đây liên tục gặp sự cố. Không lâu sau khi dính lỗi lỗi liên quan đến bu-lông cần số có thể gây bất tiện và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn cho người dùng; mới đây Honda CB1000 Hornet 2025 tiếp tục được Honda Việt Nam (HVN) thông báo triệu hồi để kiểm tra, nhằm phòng ngừa nguy cơ xe hoạt động trong tình trạng thiếu dầu động cơ.

Theo thông báo mới nhất từ phía HVN, công ty đang triển khai chiến dịch triệu hồi đối với mẫu xe CB1000 Hornet 2025, nguyên nhân xuất phát từ việc dầu động cơ trên mẫu xe này bị phát hiện hao hụt đáng kể, có thể ảnh hưởng đến khả năng vận hành của xe.

Lần thứ hai trong năm 2025, Honda triển khai chiến dịch triệu hồi đối với mẫu xe CB1000 Hornet 2025 tại Việt Nam Ảnh: Honda

Cụ thể, trong một số trường hợp, mức tiêu thụ dầu động cơ ở các xe trong diện triệu hồi có thể tăng lên đáng kể. Nếu xe tiếp tục vận hành mà không phát hiện mức dầu động cơ bị giảm, có thể dẫn đến hiện tượng bó kẹt bạc thanh truyền và gãy thanh truyền, gây khóa bánh sau. Ngoài ra, dầu bị rò rỉ có thể tiếp xúc với ống xả khi đang ở nhiệt độ cao, làm tăng nguy cơ rủi ro khi vận hành.

Tính đến hiện tại, HVN chưa ghi nhận bất kỳ sự cố nào ảnh hưởng đến an toàn hoặc hiệu suất vận hành của xe. Tuy nhiên, HVN cũng đưa ra khuyến cáo với khách hàng đang sở hữu, sử dụng mẫu xe này khi nhận thấy mức dầu động cơ giảm nhiều bất thường hoặc thấp hơn vạch giới hạn dưới, nên liên hệ ngay với cửa hàng kinh doanh xe phân khối lớn do Honda ủy nhiệm (Honda Dream Wing) và các cửa hàng được ủy nhiệm sửa chữa xe phân khối lớn để được châm thêm dầu. Bên cạnh đó, nếu xuất hiện bất kỳ tiếng ồn hoặc rung động bất thường nào từ động cơ, hãy ngừng vận hành xe ngay lập tức và liên hệ với HEAD để được kiểm tra.

Tính đến thời điểm hiện tại, HVN vẫn chưa xác định rõ nguyên nhân dẫn đến hiện tượng hao hụt dầu động cơ bất thường trên mẫu CB1000 Hornet 2025. Chính vì vậy hãng cho biết: "Phương pháp sửa chữa để khắc phục vấn đề này hiện đang được nghiên cứu và phát triển. Sau khi có quyết định chính thức, chúng tôi sẽ cung cấp hướng dẫn cập nhật".

Nếu xe tiếp tục vận hành mà không phát hiện mức dầu động cơ bị giảm, có thể dẫn đến hiện tượng bó kẹt bạc thanh truyền và gãy thanh truyền, gây khóa bánh sau Ảnh: Honda

Được biết, trong thời gian chờ đợi, HVN sẽ tiến hành kiểm tra các xe thuộc diện ảnh hưởng miễn phí nhằm xác nhận không có bất thường ở động cơ. Thời gian kiểm tra dự kiến khoảng 30 phút. Ngoài ra, để ngăn ngừa hư hỏng động cơ do tiêu thụ dầu, HNV khuyến cáo chủ sở hữu nên kiểm tra mức dầu động cơ trước mỗi lần vận hành.

Honda không cho biết cụ thể số lượng xe CB1000 Hornet 2025 bị ảnh hưởng. Honda CB1000 được HVN nhập khẩu, phân phối tại Việt Nam chỉ 1 phiên bản với giá công bố 339,9 triệu đồng. Honda CB1000 trang bị động cơ 4 xi-lanh thẳng hàng, dung tích 1.000 phân khối, làm mát bằng dung dịch, công suất 112 mã lực và mô-men xoắn cực đại 101 Nm. Động cơ này kết hợp với hộp số 6 cấp cùng nhiều công nghệ như kiểm soát lực kéo, kiểm soát bốc đầu, bướm ga điện tử, phanh động cơ… Mẫu xe 1.000 phân khối này hướng đến những khách hàng từng sử dụng và có kinh nghiệm điều khiển xe phân khối lớn.