Xe Thị trường

Người Việt mua bao nhiêu xe máy trong năm 2025?

Chí Tâm
Chí Tâm
22/01/2026 12:13 GMT+7

Dù có nhiều mẫu mã mới và hàng loạt chương trình ưu đãi, khuyến mãi trong năm 2025 nhưng sức mua của thị trường xe máy có dấu hiệu chững lại. Ngoài ra, người Việt đang có xu hướng dịch chuyển dần sang các mẫu xe máy điện, dự kiến sẽ bùng nổ mạnh hơn trong năm 2026.

Người Việt Nam mua bao nhiêu xe máy trong năm 2025?

Theo số liệu từ Hiệp hội Các nhà sản xuất xe máy Việt Nam (VAMM), toàn thị trường tiêu thụ hơn 2,61 triệu xe máy trong năm 2025, giảm khoảng 1,5% so với năm 2024. Tuy nhiên, quy mô thị trường vẫn rất lớn khi trung bình mỗi ngày người Việt sắm hơn 7.100 xe máy mới.

Xét về thị phần, Honda tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu khi chiếm tới 86% lượng tiêu thụ cả nước. Trong năm 2025, hãng xe Nhật Bản đã bán ra hơn 2,2 triệu chiếc, tăng khoảng 4,6% so với năm 2024. Đây là con số ấn tượng trong bối cảnh toàn thị trường đang có xu hướng sụt giảm, cho thấy sức mạnh thương hiệu và sự ổn định của các dòng xe xăng truyền thống.

Người Việt mua bao nhiêu xe máy trong năm 2025? - Ảnh 1.

Tại thị trường Việt Nam, Honda vẫn chiếm thị phần lớn ở mảng xe hai bánh

ẢNH: C.T

Một điểm nhấn quan trọng là sự bứt phá của mảng xe máy điện từ các thương hiệu như VinFast, Yadea hay Dat Bike. Chính sách hỗ trợ chuyển đổi xanh cùng hạ tầng trạm sạc ngày càng hoàn thiện đã thúc đẩy người dùng dần thay đổi thói quen. 

Bất chấp những thách thức về hạ tầng và ô nhiễm, xe máy vẫn đóng vai trò là phương tiện di chuyển chính của đại đa số người Việt. Dự báo trong năm 2026, thị trường sẽ chứng kiến sự bùng nổ mạnh mẽ hơn ở phân khúc xe hai bánh, đặc biệt là xe điện khi ngày càng nhiều "ông lớn" gia nhập cuộc đua phương tiện xanh này.

