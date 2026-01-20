Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Xe Thị trường

Honda Accord nhiều khả năng rút khỏi thị trường Việt Nam

Hoàng Cường
Hoàng Cường
20/01/2026 11:57 GMT+7

Doanh số bán vài xe mỗi tháng bất chấp việc liên tục được đại lý "đại hạ giá" nhằm tạo sức hút, Honda Accord đang đối diện nguy cơ bật khỏi thị trường Việt Nam.

Sau gần 15 năm nhập khẩu, phân phối; tại thị trường Việt Nam, mới đây mẫu sedan hạng D - Honda Accord bất ngờ biến mất khỏi danh mục xe trên trang thông tin chính thức của Honda Việt Nam (HVN). Phía HVN hiện chưa đưa ra thông báo chính thức, tuy nhiên nhân viên bán hàng một số đại lý ô tô Honda cho biết, đã bán hết xe Accord đời cũ và chưa được thông báo về kế hoạch phân phối bản mới.

Với động thái này, nhiều khả năng Honda Accord sẽ nối gót Honda Civic Type R rời bỏ thị trường Việt Nam. Điều này cũng không quá bất ngờ, bởi những năm gần đây doanh số bán mẫu sedan hạng D này khá nghèo nàn.

Liên tục 'đại hạ giá' vẫn ế ẩm, Honda Accord ngừng bán tại Việt Nam - Ảnh 1.

Honda Accord không còn xuất hiện trong danh mục xe trên trang thông tin chính thức của Honda tại Việt Nam

Ảnh chụp màn hình HVN

Cụ thể, vào năm 2022 - thời điểm thị trường ô tô phục hồi mạnh mẽ sau đại dịch Covid-19, doanh số bán Honda Accord đạt 237 xe, bước sang năm 2023 giảm mạnh chỉ còn 58 xe. Đến năm 2024, cũng chỉ có 91 chiếc giao đến tay người dùng. Từ cuối năm 2024 đến 2025, mẫu xe này liên tục được HVN triển khai chương trình ưu đãi, giảm giá, thậm chí có thời điểm "đại hạ giá" với mức giảm lên tới 250 triệu đồng, thế nhưng khi năm 2025 khép lại, doanh số Honda Accord cũng chỉ đạt 42 xe. Kết quả này khiến Honda Accord tiếp tục nằm trong nhóm ô tô bán ít nhất Việt Nam.

Việc dòng sedan nói chung ngày càng mất dần sức hút trên thị trường ô tô cũng là lý do ảnh hưởng đến doanh số của Honda Accord. Bên cạnh đó, phải thừa nhận rằng, việc định giá khá cao, trong khi trang bị, tính năng kém xa nhiều mẫu xe cùng phân khúc sedan hạng D cũng là yếu tố khiến Accord đánh mất ưu thế cạnh tranh cũng như sức hấp dẫn với khách hàng. Với tầm giá hơn 1,3 tỉ đồng, thay vì chọn Accord, khách mua ô tô hiện nay có rất nhiều lựa chọn khác ở phân khúc sedan hạng D hay các dòng xe đa dụng gầm cao.

Liên tục 'đại hạ giá' vẫn ế ẩm, Honda Accord ngừng bán tại Việt Nam - Ảnh 2.

Với việc Honda Accord ngừng bán tại Việt Nam, phân khúc sedan hạng D đang dần thu hẹp lựa chọn

Ảnh: B.H

Với việc Honda Accord ngừng bán tại Việt Nam, phân khúc sedan hạng D đang dần thu hẹp lựa chọn khi chỉ còn lại một vài mẫu xe như Toyota Camry, KIA K5, MG7… Trước đó, Mazda6 sau một thời gian sụt giảm doanh số, mất sức hút cũng đã âm thầm rút khỏi thị trường Việt Nam. Điều này khiến xe Nhật Bản từ chỗ áp đảo về số lượng xe với xe Hàn, xe Trung Quốc… hiện chỉ còn đúng một đại diện là Toyota Camry.

Không còn phân phối tại Việt Nam nhưng tại một số thị trường trong khu vực Đông Nam Á như Thái Lan, Malaysia… Accord vẫn được Honda mở bán. Thậm chí, tại Thái Lan Accord đã bước sang thế hệ mới và có cả lựa chọn với phiên bản hybrid (xe lai xăng - điện).

