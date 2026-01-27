Toyota Innova Cross: Bản lĩnh của tiên phong và bài toán chuyển mình ngoạn mục

Những con số biết nói và vị thế dẫn đầu phân khúc

Nhìn lại bức tranh toàn cảnh thị trường ô tô Việt Nam năm 2025, chúng ta ghi nhận những chuyển biến rõ nét, khi ngành đang từng bước mở rộng và cập nhật các xu hướng công nghệ mới. Trong bối cảnh đó, Innova Cross đã vươn mình trở thành một hiện tượng trong phân khúc MPV cỡ trung. Kết thúc năm 2025, mẫu xe này ghi nhận 8.096 xe bán ra, đánh dấu mức tăng trưởng 34% so với năm 2024.

Kết thúc năm 2025, Innova Cross tăng trưởng 34% so với cùng kỳ năm ngoái

Con số này không chỉ là kết quả kinh doanh, mà phản ánh sự dịch chuyển trong tư duy mua xe của người tiêu dùng. Khách hàng giờ đây không chỉ tìm kiếm một phương tiện di chuyển thuần túy mà họ đòi hỏi một sự kết hợp hài hòa giữa tính đa dụng, trải nghiệm cá nhân và khả năng vận hành thông minh. Các chuyên gia dự báo Innova Cross sẽ sớm làm nên những kỳ tích lớn hơn trong phân khúc đầy cạnh tranh này - nơi mà giá trị thực tế và cảm xúc lái đang dần trở thành thước đo hàng đầu.

Tiên phong kỷ nguyên xanh với phiên bản Hybrid

Đi sâu vào phân tích cơ cấu doanh số, điểm sáng nhất chính là sự bứt phá của các dòng xe điện hóa trong danh mục sản phẩm của Toyota. Trong năm 2025, đã có 3.021 chiếc Innova Cross Hybrid được bàn giao đến tay khách hàng chiếm gần 40% doanh số của dòng xe này, tăng trưởng 22,8% so với năm trước đó. Điều này không chỉ đưa Innova Cross trở thành mẫu xe Hybrid tự sạc bán chạy bậc nhất thị trường Việt Nam mà còn đóng vai trò là "đầu tàu" thúc đẩy chiến lược xe xanh của Toyota.

Phiên bản hybrid chiếm gần 40% doanh số xe Innova Cross được bán ra trong năm 2025

Thành công này đến từ một thực tế khách quan: người tiêu dùng Việt đang ngày càng mở lòng hơn với các giải pháp bền vững. Họ không còn e dè với công nghệ mới mà bắt đầu đánh giá xe dựa trên hiệu quả sử dụng thực tế, vận hành êm ái và trách nhiệm với môi trường. Việc một mẫu MPV cỡ trung đứng hàng đầu mảng xe Hybrid cho thấy khả năng thích ứng của công nghệ này tại Việt Nam. Innova Cross Hybrid vẫn mang lại trải nghiệm lái mượt mà, tĩnh lặng và đặc biệt là khả năng tiết kiệm nhiên liệu lên tới hơn 53%. Đây chính là yếu tố then chốt giúp Toyota khẳng định vị thế tiên phong trong việc cung cấp các giải pháp di chuyển bền vững, cam kết hướng tới mục tiêu trung hòa Carbon cùng Chính phủ Việt Nam.

Những lý do giúp Innova Cross chinh phục khách hàng

Sở hữu diện mạo trẻ trung, khỏe khoắn của một chiếc SUV đô thị hiện đại với những đường dập nổi chạy dọc thân xe cùng lưới tản nhiệt hình lục giác cỡ lớn phù hợp với gu thẩm mỹ của những gia đình trẻ năng động. Sự thay đổi này không chỉ dừng lại ở tính thẩm mỹ mà còn mở ra một không gian nội thất được tối ưu hóa vượt trội nhờ nền tảng khung gầm toàn cầu TNGA-C, mang lại trọng tâm thấp hơn và độ cứng vững hơn, giúp chiếc xe vận hành ổn định trên nhiều địa hình khác nhau.

Không gian nội thất thiết kế thông minh, tạo sự thoải mái tối đa

Không gian nội thất của Innova Cross được thiết kế với triết lý lấy con người làm trung tâm, tối đa hóa sự thoải mái cho mọi vị trí ngồi. Khoảng để chân lớn ở tất cả các hàng ghế, kết hợp cùng hàng ghế thương gia Ottoman trên phiên bản HEV mang đến một trải nghiệm sang trọng vốn thường thấy trên các dòng xe cao cấp. Những tiện nghi như cửa sổ trời toàn cảnh, hệ thống điều hòa tự động đa vùng và màn hình giải trí cỡ lớn không chỉ là những trang bị gia tăng giá trị, mà còn tạo ra một không gian thư giãn thực thụ cho mọi thành viên trong gia đình.

Trang bị nội thất cao cấp mang đến trải nghiệm hiếm có trên các mẫu MPV

Để khách hàng thêm an tâm trong quá trình sử dụng, từ năm 2026, Toyota Việt Nam đã triển khai chính sách gia tăng bảo hành lên đến 10 năm hoặc 185.000 km (tùy điều kiện đến trước) cho xe và pin Hybrid của Innova Cross. Đây là một bước đi đột phá, xóa tan những nghi ngại của người tiêu dùng về tuổi thọ của pin trong điều kiện khí hậu nóng ẩm của Việt Nam.

Không dừng lại ở việc chinh phục nhóm khách hàng gia đình, Toyota tiếp tục mở rộng tệp người dùng với phiên bản Innova Cross G giá từ 730 triệu đồng, hướng đến nhóm tài xế dịch vụ và các gia đình trẻ cần một mẫu xe rộng rãi, nhưng tối ưu chi phí. Dù có mức giá cạnh tranh, phiên bản G vẫn sở hữu những trang bị không hề kém cạnh, đảm bảo đầy đủ các giá trị cốt lõi về không gian, độ bền và tính năng an toàn cơ bản.

Innova Cross bản G với mức giá cạnh tranh phù hợp với nhu cầu của chủ xe dịch vụ

Innova Cross với 8.096 xe bán ra sau một năm đã chứng minh rằng khi một sản phẩm hội tụ đầy đủ các yếu tố từ ngoại hình, tiện nghi đến an toàn và kinh tế, sẽ tự nhiên chiếm lĩnh được thị trường. Sự thành công của phiên bản Hybrid và sự ra đời kịp thời của phiên bản G là những mảnh ghép để hoàn thiện bức tranh về một mẫu MPV đa dụng, hứa hẹn sẽ tiếp tục cùng Toyota duy trì vị thế tiên phong công nghệ xanh và giữ vững ngôi vương trong những năm tiếp theo.

Khi Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt (sửa đổi) của Quốc hội chính thức áp dụng mức thuế mới đối với các dòng xe HEV, Toyota Việt Nam cũng đã công bố giá bán mới dành cho một số mẫu xe Hybrid Electric vào ngày 20.1.2026. Theo đó, Yaris Cross HEV được giảm 37 triệu đồng, Corolla Cross HEV giảm 40 triệu đồng, Camry HEV TOP giảm 70 triệu đồng và Alphard HEV giảm tới 200 triệu đồng.