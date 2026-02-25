Mạng xã hội mới đây lan truyền một đoạn video, ghi lại tình huống giao thông nguy hiểm, khiến nhiều người vô cùng bức xúc. Theo đó một tài xế lái xe bán tải bất chấp luật, cố tình lấn sang làn, vượt ẩu trên cao tốc, suýt gây tai nạn đối đầu với ô tô con ngược hướng.

Vụ việc được xác định xảy ra vào khoảng 15 giờ 25 phút ngày 22.2.2026 trên cao tốc Nội Bài – Lào Cai, đoạn qua địa bàn phường Cam Đường, tỉnh Lào Cai.

CSGT xử phạt tài xế lái xe bán tải "cướp làn", vượt ẩu trên cao tốc

Theo hình ảnh được camera hành trình gắn trên ô tô con ghi lại được, thời điểm nói trên, xe này đang di chuyển trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Khi đến khu vực Km125+300, tài xế một phen hốt hoảng vì phát hiện phía trước xuất hiện một xe bán tải màu trắng, mang biển kiểm soát 24A-172.xx đang chạy lấn hẳn sang làn đường ngược chiều để vượt cùng lúc nhiều phương tiện.

Đáng nói, thời điểm xảy ra vụ việc, đoạn đường này đang ùn ứ vì có rất đông phương tiện lưu thông. Các xe phải xếp hàng, nối đuôi nhau chờ di chuyển. Thế nhưng tài xế xe bán tải vẫn bất chấp nguy hiểm cho xe chạy lấn hẳn sang làn đường ngược chiều. Thậm chí còn không giảm tốc độ, liên tục nháy đèn pha yêu cầu các xe đi đúng luật phải nhường đường.

Tình huống lái xe kiểu liều lĩnh và xem thường luật này suýt dẫn đến tai nạn nguy hiểm kiểu đối đầu nếu tài xế ô tô con không sớm phát hiện và giảm tốc và lách vào làn dừng khẩn cấp để tránh.

Trên mạng xã hội, đoạn video ghi lại vụ việc sau khi đăng tải trên các diễn đàn, hội nhóm đã nhanh chóng lan truyền, thu hút sự chú ý từ đông đảo cư dân mạng. Đa phần người xem đều tỏ ra hết sức phẫn nộ trước hành vi lái xe cẩu thả, bất chấp nguy hiểm và xem thường mạng sống người khác của tài xế xe bán tải.

Tình huống xe bán tải lấn hẳn sang làn đường ngược chiều trên cao tốc, vượt ẩu gây bức xúc ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Bên cạnh đó, nhiều cư dân mạng cũng lên tiếng đề nghị cơ quan chức năng nhanh chóng vào cuộc, truy tìm và xử phạt nghiêm với trường hợp vi phạm nói trên.

Theo thông tin cập nhật, sau khi tiếp nhận phản ánh từ người dân, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 1, Phòng 6, Cục CSGT tiến hành kiểm tra. Qua quá trình làm việc, xác đinh người điều khiển xe bán tải vượt ẩu trong đoạn video là Hồ Ngọc H. (sinh năm 1997, ngụ phường Cam Đường, tỉnh Lào Cai).

Ngày 24.2.2026, tài xế này đã đến trụ sở Công an phường Cam Đường, tỉnh Lào Cai làm việc. Cán bộ CSGT đã lập biên bản xử phạt người này về hành vi vi phạm TTATGT. Mức tiền phạt 5 triệu đồng; trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Ô tô vượt ẩu xử phạt ra sao? Nghị định 168/2024/NĐ-CP quy định: Phạt tiền 4 - 6 triệu đồng đối với người điều khiển xe thực hiện hành vi vượt xe trong những trường hợp không được vượt, vượt xe tại đoạn đường có biển báo hiệu có nội dung cấm vượt (đối với loại phương tiện đang điều khiển); không có tín hiệu trước khi vượt hoặc có tín hiệu vượt xe nhưng không sử dụng trong suốt quá trình vượt xe; vượt bên phải xe khác trong trường hợp không được phép (Điểm a, khoản 5, điều 6). Ngoài ra, người vi phạm còn bị trừ 2 điểm giấy phép lái xe. Trường hợp thực hiện hành vi vi phạm nói trên dẫn đến tai nạn, tài xế bị phạt tiền 20 - 22 triệu đồng, trừ 10 điểm giấy phép lái xe.



