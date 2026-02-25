Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Xe Xe - Giao thông

CSGT xử phạt tài xế lái xe bán tải 'cướp làn', vượt ẩu trên cao tốc

Nguyễn Duy
Nguyễn Duy
25/02/2026 19:58 GMT+7

Trong khi các phương tiện khác "rồng rắn" xếp hàng, nối đuôi nhau trên cao tốc, tài xế bất chấp lái xe bán tải lấn hẳn sang làn đường ngược chiều để vượt cùng lúc nhiều ô tô. Thậm chí, khi thấy xe ngược hướng, người này còn liên tục "đá" đèn pha đòi nhường đường.

Mạng xã hội mới đây lan truyền một đoạn video, ghi lại tình huống giao thông nguy hiểm, khiến nhiều người vô cùng bức xúc. Theo đó một tài xế lái xe bán tải bất chấp luật, cố tình lấn sang làn, vượt ẩu trên cao tốc, suýt gây tai nạn đối đầu với ô tô con ngược hướng.

Vụ việc được xác định xảy ra vào khoảng 15 giờ 25 phút ngày 22.2.2026 trên cao tốc Nội Bài – Lào Cai, đoạn qua địa bàn phường Cam Đường, tỉnh Lào Cai.

CSGT xử phạt tài xế lái xe bán tải "cướp làn", vượt ẩu trên cao tốc

Theo hình ảnh được camera hành trình gắn trên ô tô con ghi lại được, thời điểm nói trên, xe này đang di chuyển trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Khi đến khu vực Km125+300, tài xế một phen hốt hoảng vì phát hiện phía trước xuất hiện một xe bán tải màu trắng, mang biển kiểm soát 24A-172.xx đang chạy lấn hẳn sang làn đường ngược chiều để vượt cùng lúc nhiều phương tiện.

Đáng nói, thời điểm xảy ra vụ việc, đoạn đường này đang ùn ứ vì có rất đông phương tiện lưu thông. Các xe phải xếp hàng, nối đuôi nhau chờ di chuyển. Thế nhưng tài xế xe bán tải vẫn bất chấp nguy hiểm cho xe chạy lấn hẳn sang làn đường ngược chiều. Thậm chí còn không giảm tốc độ, liên tục nháy đèn pha yêu cầu các xe đi đúng luật phải nhường đường.

Tình huống lái xe kiểu liều lĩnh và xem thường luật này suýt dẫn đến tai nạn nguy hiểm kiểu đối đầu nếu tài xế ô tô con không sớm phát hiện và giảm tốc và lách vào làn dừng khẩn cấp để tránh.

Trên mạng xã hội, đoạn video ghi lại vụ việc sau khi đăng tải trên các diễn đàn, hội nhóm đã nhanh chóng lan truyền, thu hút sự chú ý từ đông đảo cư dân mạng. Đa phần người xem đều tỏ ra hết sức phẫn nộ trước hành vi lái xe cẩu thả, bất chấp nguy hiểm và xem thường mạng sống người khác của tài xế xe bán tải.

CSGT xử phạt tài xế lái xe bán tải ‘cướp làn’, vượt ẩu trên cao tốc - Ảnh 1.

Tình huống xe bán tải lấn hẳn sang làn đường ngược chiều trên cao tốc, vượt ẩu gây bức xúc

ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Bên cạnh đó, nhiều cư dân mạng cũng lên tiếng đề nghị cơ quan chức năng nhanh chóng vào cuộc, truy tìm và xử phạt nghiêm với trường hợp vi phạm nói trên.

Theo thông tin cập nhật, sau khi tiếp nhận phản ánh từ người dân, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 1, Phòng 6, Cục CSGT tiến hành kiểm tra. Qua quá trình làm việc, xác đinh người điều khiển xe bán tải vượt ẩu trong đoạn video là Hồ Ngọc H. (sinh năm 1997, ngụ phường Cam Đường, tỉnh Lào Cai).

Ngày 24.2.2026, tài xế này đã đến trụ sở Công an phường Cam Đường, tỉnh Lào Cai làm việc. Cán bộ CSGT đã lập biên bản xử phạt người này về hành vi vi phạm TTATGT. Mức tiền phạt 5 triệu đồng; trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Ô tô vượt ẩu xử phạt ra sao?

Nghị định 168/2024/NĐ-CP quy định:

Phạt tiền 4 - 6 triệu đồng đối với người điều khiển xe thực hiện hành vi vượt xe trong những trường hợp không được vượt, vượt xe tại đoạn đường có biển báo hiệu có nội dung cấm vượt (đối với loại phương tiện đang điều khiển); không có tín hiệu trước khi vượt hoặc có tín hiệu vượt xe nhưng không sử dụng trong suốt quá trình vượt xe; vượt bên phải xe khác trong trường hợp không được phép (Điểm a, khoản 5, điều 6). Ngoài ra, người vi phạm còn bị trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Trường hợp thực hiện hành vi vi phạm nói trên dẫn đến tai nạn, tài xế bị phạt tiền 20 - 22 triệu đồng, trừ 10 điểm giấy phép lái xe.


Tin liên quan

Phẫn nộ ô tô chạy 'loi nhoi', liên tục chuyển làn ẩu trên cao tốc

Phẫn nộ ô tô chạy 'loi nhoi', liên tục chuyển làn ẩu trên cao tốc

Đang di chuyển trên cao tốc, ô tô con đột ngột chuyển làn, tạt đầu xe khác ở khoảng cách gần suýt gây tai nạn liên hoàn.

Kinh hoàng ô tô liều lĩnh quay đầu trên cao tốc

Ô tô con suýt gặp nạn trên cao tốc vì xe khác chuyển làn ẩu

Khám phá thêm chủ đề

xe bán tải xe bán tải vượt ẩu vượt ẩu lấn làn cướp làn chạy sang làn ngược chiều tài xế cao tốc lắng kính giao thông lái xe văn minh bạn đường
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận