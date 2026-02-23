Xe bán tải: Ford Ranger bỏ xa các đối thủ ngay trong bước 'chạy đà' doanh số

Bất chấp sức mua ô tô trong giai đoạn đầu năm 2026 đang có dấu hiệu chững lại do nhiều nguyên nhân khác nhau... xe bán tải vẫn được người Việt ưa chuộng và lựa chọn để sử dụng. Tuy nhiên, phân khúc này ngày càng ít lựa chọn khi chỉ còn lại Ford Ranger và một số mẫu mã thương hiệu Nhật Bản.

Doanh số tăng kỷ lục trong năm 2025, Ford Ranger 'chễm chệ' ngôi vương

Người Việt mua sắm gần 2.700 xe bán tải trong tháng đầu năm 2026

Theo đó, bước sang năm 2026, phân khúc xe bán tải tại Việt Nam chỉ còn lại góp mặt của 5 mẫu xe, gồm: Ford Ranger, Mitsubishi Triton, Isuzu D-Max, Toyota Hilux và Nissan Navara. Trong số này ngoài một số phiên bản Ford Ranger chuyển sang lắp ráp trong nước, các mẫu xe còn lại đều nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan.

Bước sang năm 2026, phân khúc xe bán tải tại Việt Nam chỉ còn lại góp mặt của 5 mẫu xe Ảnh: B.H

Theo số liệu bán hàng từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) trong tháng 1.2026, tổng doanh số bán xe bán tải tại Việt Nam đạt 2.678 xe, giảm 251 xe tương đương 8,6% so với tháng 12.2025. Số liệu này không bao gồm doanh số bán của mẫu Nissan Navara khi không được hãng xe Nhật Bản cùng đối tác liên doanh tại Việt Nam công bố.

Giảm nhẹ so với tháng trước đó, nhưng nhu cầu tiêu thụ xe bán tải tại Việt Nam vẫn ở mức cao, bởi so với cùng kỳ năm ngoái, doanh số xe bán tải vẫn tăng 1.094 xe tương đương khoảng 40,9%. Thực tế, xe bán tải có thiết kế đặc thù khi ngoài khoang ca-bin còn có thùng hàng phía sau. Vì vậy, ngoài khả năng chở người, sử dụng như xe du lịch, bán tải còn có thể chở được hàng hóa và đặc biệt vận hành linh hoạt trên nhiều dạng địa hình khác nhau.

Dù chịu tác động từ chính sách nhưng nhìn chung, giá bán các mẫu mã xe bán tải tại Việt Nam vẫn không có nhiều biến động so với giai đoạn cuối năm 2025. Không những vậy, một số mẫu mã còn được nhà sản xuất, đại lý áp dụng chương trình ưu đãi. Đây chính là lý do giúp lượng tiêu thụ xe bán tải tại Việt Nam vẫn đạt mức gần 2.700 xe bước chạy đà doanh số cho năm 2026.

Dù chịu tác động từ chính sách nhưng nhìn chung, giá bán các mẫu mã xe bán tải tại Việt Nam vẫn không có nhiều biến động so với giai đoạn cuối năm 2025 Ảnh: B.H

Ford Ranger tăng tốc ngay từ bước chạy đà doanh số

Tương tự những năm trước, Ford Ranger dù sụt giảm doanh số nhưng vẫn có khởi đầu ấn tượng nhất phân khúc xe bán tải với 1.854 xe bán ra trong tháng 1.2026, giảm 345 xe so với tháng 12.2025. Sức hút từ thương hiệu, kiểu dáng, trang bị… cùng nguồn cung dồi dào được xem là những yếu tố giúp Ford Ranger tạo ra sự áp đảo về doanh số so với các đối thủ cùng phân khúc. Đây cũng là đại diện duy nhất của phân khúc xe bán tải góp mặt trong top 10 ô tô bán chạy nhất Việt Nam tháng 1.2026.

Mitsubishi Triton xếp thứ 2 nhưng vẫn bị Ford Ranger bỏ xa về mặt doanh số, cách biệt giữa hai mẫu xe này lên tới gần 1.300 xe. Mẫu bán tải của Mitsubishi chỉ bán được 579 xe trong tháng 1.2026, giảm 137 xe so với tháng cuối năm 2025.

Doanh số các mẫu xe bán tải tại Việt Nam tháng 1.2026 Nguồn: VAMA

Đáng chú ý, Toyota Hilux có sự thay đổi đột phá với sự xuất hiện của thế hệ mới từ tháng 2.2026. Tuy nhiên, việc mẫu cũ còn lại khá ít cùng tâm lý chờ đợi mua xe mới của khách hàng khiến doanh số Hilux chỉ đạt 128 xe, tăng 54 xe so với tháng liền trước đó.

Isuzu D-Max sau nhiều nỗ lực thay đổi đã khởi đầu năm 2026 với 117 xe bán ra, tăng 40 xe, qua đó thoát khỏi nhóm ô tô bán ít nhất thị trường. Bước sang năm 2026, phân khúc xe bán tải được dự báo sẽ sôi động hơn khi sức mua đang trên đà hồi phục. Đặc biệt, VinFast cùng một số thương hiệu ô tô Trung Quốc cũng đang nhắm đến phân khúc này bằng các dòng xe bán tải năng lượng mới.