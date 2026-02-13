10 ô tô bán chạy nhất Việt Nam tháng 1.2026: VinFast áp đảo, Limo Green dẫn đầu

Sức mua trên thị trường ô tô chững lại trong tháng đầu năm 2026 khiến doanh số bán nhiều mẫu mã ô tô sụt giảm. Ngay cả 10 cái tên góp mặt trong top 10 ô tô bán chạy nhất Việt Nam tháng 1.2026 cũng không có mẫu xe nào tăng trưởng dương so với tháng liền trước đó.

10 ô tô bán chạy nhất Việt Nam tháng 1.2026 Nguồn: VAMA, VinFast, HTV

VinFast vẫn tiếp tục áp đảo khi có tới 4 mẫu xe góp mặt đồng thời chiếm cả 4 vị trí đầu bảng. Mazda CX-5 là mẫu ô tô động cơ đốt trong bán chạy nhất. Trong khi các vị trí còn lại thuộc về 3 mẫu xe Ford và 2 mẫu xe Mitsubishi.

Dưới đây là thông tin chi tiết 10 ô tô bán chạy nhất Việt Nam tháng 1.2026:

1. VinFast Limo Green: 3.868 xe

Sau những bước tiến thần tốc trong chặng nước rút của năm 2025, VinFast Limo Green khởi đầu năm 2026 với 3.868 xe bán ra, giảm 7.113 xe so với tháng 12.2025. Mang phong cách thiết kế của một chiếc MPV thuần điện 7 chỗ, phù hợp với nhóm khách mua xe sử dụng gia đình cũng như kinh doanh dịch vụ… giúp Limo Green tạo được sức hút với khách hàng. Mẫu xe này hiện chỉ có 1 phiên bản, giá bán 749 triệu đồng Ảnh: VinFast

2. VinFast VF 3: 3.185 xe

VinFast VF 3 là mẫu ô tô được người Việt ưa chuộng, chọn mua nhiều nhất trong năm 2025. Bước sang năm 2026, VF 3 xếp thứ hai ngay trong bước chạy đà doanh số năm 2025 với 3.185 xe bán ra, giảm 740 xe so với tháng liền trước đó. Kiểu dáng thiết kế bắt mắt, cá tính, giá bán dễ tiếp cận và phù hợp với nhiều nhóm khách hàng… giúp VF 3 trở thành mẫu xe được ưa chuộng nhất thị trường. VinFast VF 3 hiện có giá 302 triệu đồng Ảnh: B.H

3. VinFast VF 5: 2.737 xe

VinFast VF 5 đạt doanh số bán 2.737 xe trong tháng 1.2026, giảm 2.698 xe so với tháng 12.2025. Khác với VF 3, VF 5 là mẫu Crossover 5 chỗ phù hợp với cả nhu cầu sử dụng cá nhân lẫn kinh doanh dịch vụ. Mẫu ô tô điện này hiện đang phân khối với giá 529 triệu đồng Ảnh: C.V

4. VinFast VF 6: 2.485 xe

Mẫu xe thứ tư của VinFast góp mặt trong danh sách này. Lượng xe VinFast VF 6 bàn giao đến tay khách hàng trong năm tháng 1.2026 đạt 2.485 xe, giảm 1.056 xe so với tháng 12.2025. Mẫu xe thuộc phân khúc Crossover hạng B, được đánh giá cao về thiết kế, trang bị cũng như khả năng vận hành phù hợp với nhóm khách hàng mua xe phục vụ cá nhân hay gia đình. Hiện tại, VinFast VF 6 đang được phân phối tại Việt Nam 2 phiên bản, có giá 694 - 759 triệu đồng Ảnh: B.H

5. Mazda CX-5: 2.104 xe

Mazda CX-5 là mẫu ô tô động cơ đốt trong bán chạy nhất thị trường Việt Nam trong tháng đầu năm 2026. Đã có 2.104 xe CX-5 đến tay người dùng trong tháng 1.2026, giảm 492 xe so với tháng 12.2025. Tất cả phiên bản Mazda CX-5 hiện đang được THACO AUTO lắp ráp, phân phối với giá 749 - 979 triệu đồng Ảnh: B.H

6. Mitsubishi Xpander: 1.938 xe

Tháng đầu năm 2026, doanh số Mitsubishi Xpander đạt 1.938 xe, giảm 637 xe so với tháng 12.2025. Bất chấp Xpander gặp phải áp lực cạnh tranh ngày càng lớn đến từ các đối thủ cùng phân khúc, mẫu xe này vẫn tạo được sức hút nhờ kiểu dáng, trang bị và các chương trình ưu đãi, giảm giá từ nhà sản xuất, phân phối. Xpander tại Việt Nam có bản lắp ráp trong nước, bên cạnh phiên bản nhập khẩu từ Indonesia, có giá 560 - 703 triệu đồng Ảnh: C.T

7. Ford Ranger: 1.854 xe

Ford Ranger xếp vị trí thứ bảy với 1.854 xe bán ra, giảm 345 xe so với tháng 12.2025. Ford Ranger vẫn là mẫu bán tải hút khách nhất thị trường Việt Nam, đồng thời cũng là mẫu xe bán tải duy nhất góp mặt trong danh sách này. Ford Ranger tại Việt Nam hiện có 2 biến thể, tương đương 10 phiên bản khác nhau. Trong đó, các phiên bản của Ranger có giá từ 669 triệu đến 1,039 tỉ đồng. Biến thể Ranger Raptor giá từ 1,299 tỉ đồng Ảnh: B.H

8. Mitsubishi Xforce: 1.666 xe

Với xu hướng khách hàng mua ô tô đang chuyển từ dòng sedan hạng các dòng xe gầm cao cỡ nhỏ, Mitsubishi Xforce với kiểu dáng hiện đại cùng nhiều công nghệ tính năng, giá bán cạnh tranh tiếp tục tạo được sức hút. Mẫu xe này đạt doanh số bán gần 1.666 xe trong tháng 1.2026, giảm 1.497 xe so với tháng 12.2025. Trở thành mẫu Crossover hạng B hút khách nhất Việt Nam. Mẫu SUV đô thị này hiện có 4 phiên bản, giá bán từ 599 - 710 triệu đồng Ảnh: B.H

9. Ford Territory: 1.545 xe

Bản nâng cấp với nhiều thay đổi về thiết kế, bổ sung công nghệ tính năng tiếp tục giúp Ford Territory tìm lại sức hút với khách hàng. Doanh số mẫu Crossover 5 chỗ của hãng xe Mỹ đạt 1.545 xe trong tháng 1.2026, giảm 117 xe so với tháng 12.2025. Ford Territory đang phân phối 3 phiên bản tại Việt Nam, đi kèm mức giá 762 - 896 triệu đồng

10. Ford Everest: 1.390 xe

Ford Everest là mẫu SUV 7 chỗ hút khách nhất thị trường Việt Nam đồng thời cũng là một trong những mẫu ô tô động cơ xăng, dầu bán chạy nhất. Doanh số mẫu xe này trong tháng đầu năm 2026 đạt 1.390 xe, giảm 457 xe so với tháng 12.2025. Ford Everest nhập khẩu từ Thái Lan, hiện đang phân phối tại Việt Nam 5 phiên bản, có giá 1,099 - 1,545 tỉ đồng Ảnh: Ford



