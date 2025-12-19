Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Xe Thị trường

5 mẫu xe rộng đường bảo vệ ngôi vương ô tô bán chạy nhất phân khúc

Hoàng Cường
Hoàng Cường
19/12/2025 12:59 GMT+7

Thời gian bán hàng của năm 2025 đang dần rút ngắn, trong khi cách biệt doanh số khá lớn với các đối thủ bám đuổi phía sau giúp Ford Ranger, Mitsubishi Xpander, Mazda CX-5 và Toyota Camry rộng đường bảo vệ thành công ngôi vương ô tô bán chạy nhất phân khúc.

Thị trường ô tô Việt Nam đang bước vào giai đoạn cuối năm, sức mua trên thị trường vẫn đang trên đà hồi phục. Theo số liệu từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), kết thúc tháng 11.2025 tổng doanh số bán ô tô trên thị trường vẫn tăng trưởng 6,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Đáng chú ý, đây là tháng thứ ba liên tiếp thị trường ô tô Việt Nam duy trì nhịp tăng trưởng dương về doanh số bán hàng. Cuộc đua ô tô bán chạy nhất thị trường Việt Nam năm 2025 vẫn đang trong chặng "nước rút", tuy nhiên ở một số phân khúc, cục diện gần như đã ngã ngũ khi những cái tên dẫn đầu đang tạo ra cách biệt doanh số khá lớn với các đối thủ bám đuổi.

5 mẫu xe rộng đường bảo vệ ngôi vương ô tô bán chạy nhất phân khúc - Ảnh 1.

Sức mua trên thị trường ô tô vẫn đang trên đà hồi phục

Ảnh: B.H

5 mẫu xe rộng đường bảo vệ ngôi vương ô tô bán chạy nhất phân khúc:

1. Ford Ranger "vua sẽ lại làm vua" phân khúc xe bán tải

5 mẫu xe rộng đường bảo vệ ngôi vương ô tô bán chạy nhất phân khúc - Ảnh 2.

Tương tự những năm trước đây, Ford Ranger vẫn cho thấy sự áp đảo hoàn toàn ở phân khúc xe bán tải. Do đó, có thể nhận định "vua sẽ lại làm vua". Sau 11 tháng đã qua của năm 2025, tổng doanh số của Ford Ranger đạt tới 16.493 xe, gấp 4,4 lần doanh số bán của Mitsubishi Triton mẫu xe đang xếp thứ 2 phân khúc và gần như bất lực bám đuổi Ranger. Đáng chú ý, doanh số bán Ford Ranger cũng nhiều hơn 2,2 lần so với tổng doanh số các mẫu xe bán tải còn lại trong phân khúc cộng lại. Ford Ranger hiện là mẫu xe duy nhất ở phân khúc bán tải được lắp ráp trong nước. Sức hút về kiểu dáng, trang bị, khả năng vận hành là yếu tố giúp Ford Ranger được nhiều khách hàng lựa chọn

Ảnh: B.H

2. Ford Everest củng cố ngôi vương phân khúc SUV 7 chỗ

5 mẫu xe rộng đường bảo vệ ngôi vương ô tô bán chạy nhất phân khúc - Ảnh 3.

Tương tự phân khúc xe bán tải, ở cuộc đua doanh số phân khúc SUV 7 chỗ khung gầm rời, Ford Everest cũng gần như nắm chắc trong tay ngôi vương doanh số năm 2025. Sau 11 tháng đã qua của năm 2025, tổng doanh số Ford Everest bán ra thị trường đạt 11.209 xe, nhiều gấp gần 4 lần đối thủ Toyota Fortuner đang bám đuổi phía sau. Ford Everest nhập khẩu từ Thái Lan, hiện đang phân phối tại Việt Nam 5 phiên bản, giá bán từ 1,099 - 1,545 tỉ đồng. Mức giá khá cao, nhưng ưu đãi từ phía đại lý cùng sức hút về kiểu dáng, công nghệ giúp Ford Everest tạo sức hút với khách hàng

Ảnh: Ford

Thị trường ô tô Việt Nam tăng trưởng sau nửa đầu năm 2025, xe 'xanh' chiếm 29% thị phần

3. Mazda CX-5 hút khách hàng đầu phân khúc Crossover hạng C

5 mẫu xe rộng đường bảo vệ ngôi vương ô tô bán chạy nhất phân khúc - Ảnh 4.

Bất chấp phân khúc Crossover hạng C ngày càng cạnh tranh, Mazda CX-5 vẫn cho thấy sức hút cũng như vị thế. Phong độ tăng trưởng doanh số khá ấn tượng trong giai đoạn giữa năm cùng sự ổn định qua mỗi tháng giúp Mazda CX-5 sớm định đoạt cục diện cạnh tranh ở phân khúc Crossover 5 chỗ tầm trung tại Việt Nam năm 2025. Tổng doanh số bán mẫu xe này trong 11 tháng đầu năm 2025 đạt 14.666 xe, trong khi đối thủ bám đuổi là Ford Territory chỉ đạt 11.124 xe

Ảnh: B.H

4. Mitsubishi Xpander duy trì vị thế ở phân khúc MPV phổ thông 7 chỗ máy xăng

5 mẫu xe rộng đường bảo vệ ngôi vương ô tô bán chạy nhất phân khúc - Ảnh 5.

Không chỉ đang dẫn đầu cuộc đua doanh số ô tô động cơ đốt trong tại Việt Nam, Mitsubishi Xpander cũng gần như nắm chắc ngôi vương xe MPV phổ thông 5+2 chỗ máy xăng bán chạy nhất thị trường Việt Nam năm 2025. Sau 11 tháng đã qua của năm 2025, doanh số bán Mitsubishi Xpander đạt 17.316 xe, gấp 2,5 lần so với mẫu xe xếp thứ 2 - Toyota Veloz Cross (7.036 xe). Hiện tại, Mitsubishi Xpander đang được phân phối 2 biến thể (Xpander và Xpander Cross) vừa được nâng cấp, cải tiến; giá bán từ 560 - 703 triệu đồng

Ảnh: C.T

5. Toyota Camry không có đối thủ ở phân khúc sedan hạng D

5 mẫu xe rộng đường bảo vệ ngôi vương ô tô bán chạy nhất phân khúc - Ảnh 6.

Bất chấp xu hướng khách hàng chuộng xe sedan đang dần thoái trào, Toyota Camry vẫn cho thấy sự áp đảo so với các đối thủ còn lại ở phân khúc sedan hạng D. Dù doanh số không quá cao, mẫu xe này vẫn tạo ra cách biệt lớn với các đối thủ bám đuổi. Cụ thể, sau 11 tháng đã qua của năm 2025, tổng doanh số Toyota Camry đạt 2.092 xe, gấp 9 lần so với KIA K5 (đạt 232 xe). Kết quả này một phần đến từ nỗ lực của Toyota Việt Nam khi mạnh tay triển khai các chương trình ưu đãi, giảm giá lên đến hơn 100 triệu đồng cho Camry trong giai đoạn cuối năm

Ảnh: B.H


Xem thêm bình luận