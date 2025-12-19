5 mẫu xe rộng đường bảo vệ ngôi vương ô tô bán chạy nhất phân khúc:

Tương tự những năm trước đây, Ford Ranger vẫn cho thấy sự áp đảo hoàn toàn ở phân khúc xe bán tải. Do đó, có thể nhận định "vua sẽ lại làm vua". Sau 11 tháng đã qua của năm 2025, tổng doanh số của Ford Ranger đạt tới 16.493 xe, gấp 4,4 lần doanh số bán của Mitsubishi Triton mẫu xe đang xếp thứ 2 phân khúc và gần như bất lực bám đuổi Ranger. Đáng chú ý, doanh số bán Ford Ranger cũng nhiều hơn 2,2 lần so với tổng doanh số các mẫu xe bán tải còn lại trong phân khúc cộng lại. Ford Ranger hiện là mẫu xe duy nhất ở phân khúc bán tải được lắp ráp trong nước. Sức hút về kiểu dáng, trang bị, khả năng vận hành là yếu tố giúp Ford Ranger được nhiều khách hàng lựa chọn