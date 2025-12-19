Thời gian bán hàng của năm 2025 đang dần rút ngắn, trong khi cách biệt doanh số khá lớn với các đối thủ bám đuổi phía sau giúp Ford Ranger, Mitsubishi Xpander, Mazda CX-5 và Toyota Camry rộng đường bảo vệ thành công ngôi vương ô tô bán chạy nhất phân khúc.
Thị trường ô tô Việt Nam đang bước vào giai đoạn cuối năm, sức mua trên thị trường vẫn đang trên đà hồi phục. Theo số liệu từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), kết thúc tháng 11.2025 tổng doanh số bán ô tô trên thị trường vẫn tăng trưởng 6,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Đáng chú ý, đây là tháng thứ ba liên tiếp thị trường ô tô Việt Nam duy trì nhịp tăng trưởng dương về doanh số bán hàng. Cuộc đua ô tô bán chạy nhất thị trường Việt Nam năm 2025 vẫn đang trong chặng "nước rút", tuy nhiên ở một số phân khúc, cục diện gần như đã ngã ngũ khi những cái tên dẫn đầu đang tạo ra cách biệt doanh số khá lớn với các đối thủ bám đuổi.
5 mẫu xe rộng đường bảo vệ ngôi vương ô tô bán chạy nhất phân khúc:
1. Ford Ranger "vua sẽ lại làm vua" phân khúc xe bán tải
2. Ford Everest củng cố ngôi vương phân khúc SUV 7 chỗ
3. Mazda CX-5 hút khách hàng đầu phân khúc Crossover hạng C
4. Mitsubishi Xpander duy trì vị thế ở phân khúc MPV phổ thông 7 chỗ máy xăng
5. Toyota Camry không có đối thủ ở phân khúc sedan hạng D
