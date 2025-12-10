10 ô tô bán chạy nhất Việt Nam tháng 11.2025: VinFast làm chủ cuộc đua

Cùng với đà hồi phục của thị trường ô tô Việt Nam, doanh số nhiều mẫu xe cũng có bước tăng trưởng mạnh mẽ trong tháng 11.2025. Cuộc đua vào nhóm 10 ô tô bán chạy nhất Việt Nam tháng 11.2025 theo đó cũng chứng kiến màn "tăng tốc" của nhiều mẫu mã, đặc biệt là ô tô điện VinFast. Như thường lệ, hãng xe Việt Nam tiếp tục cho thấy sự áp đảo với nhiều mẫu xe góp mặt. Không những vậy, VinFast đang làm chủ cuộc đua khi cả 4 mẫu xe của hãng đều xếp ở các vị trí dẫn dầu.

10 ô tô bán chạy nhất thị trường Việt Nam tháng 11.2025 Nguồn: VAMA, VinFast

Toyota và Mitsubishi, mỗi thương hiệu đều có ít nhất 2 mẫu xe góp mặt, tất cả đều là mẫu xe dùng động có đốt trong (xăng, dầu).

Dưới đây là thông tin chi tiết 10 ô tô bán chạy nhất thị trường Việt Nam tháng 11.2025:

1. VinFast Limo Green: 9.642 xe

VinFast Limo Green đang trở thành hiện tượng đáng chú ý trên thị trường ô tô Việt Nam khi lập kỷ lục "vô tiền khoáng hậu" về doanh số. Theo đó, trong tháng 11.2025 doanh số mẫu MPV này đạt tới 9.642 xe bàn giao, tăng 5.482 xe so với tháng trước đó, qua đó vươn lên dẫn đầu danh sách 10 ô tô bán chạy nhất Việt Nam tháng 11.2025. Mang phong cách thiết kế của xe MPV 5+2 chỗ ngồi, VinFast Limo Green là mẫu xe mới của VinFast hướng đến nhóm khách hàng mua xe kinh doanh dịch vụ vận chuyển hành khách, taxi công nghệ. VinFast Limo Green có giá từ 749 triệu đồng Ảnh: VinFast

2. VinFast VF 3: 4.655 xe

VinFast VF 3 rơi xuống vị trí thứ hai trong cuộc đua tranh doanh số tháng 11.2025 với 4.655 xe bàn giao đến tay khách hàng cũng như đại lý, tăng 36 xe so với tháng trước đó. Kiểu dáng phá cách, dễ cá nhân hóa theo sở thích, giá bán hấp dẫn cùng cái danh ô tô Việt giúp VinFast VF 3 được nhiều người tiêu dùng ô tô Việt Nam lựa chọn để khám phá, trải nghiệm xe điện. Mẫu ô tô điện này hiện đang phân khối với giá 299 triệu đồng (đã bao gồm pin). Sau 10 tháng đã qua của năm 2025, VinFast VF 3 hiện đang là mẫu ô tô bán chạy nhất thị trường Việt Nam với doanh số cộng dồn đạt 40.660 xe Ảnh: B.H

3. VinFast VF 5: 3.072 xe

VinFast VF 5 xếp thứ ba với 3.072 xe bán ra, giảm 1.378 xe so với tháng trước đó. VinFast VF 5 là mẫu crossover 5 chỗ phù hợp với cả nhu cầu sử dụng cá nhân lẫn kinh doanh dịch vụ. Mẫu ô tô điện này hiện đang phân khối với giá 529 triệu đồng (đã bao gồm pin). Sau 10 tháng đã qua của năm 2025, tổng doanh số mẫu xe này đạt 38.478 xe Ảnh: VinFast

4. VinFast VF 6: 2.801 xe

Trong tháng 11.2025 đã có 2.801 xe VinFast VF 6 được bàn giao, tăng 277 xe so với tháng trước đó. Kết quả này giúp VF 6 trụ vững ở nhóm đầu trong danh sách 10 ô tô bán chạy nhất Việt Nam. Đây cũng là mẫu xe thứ 4 của VinFast góp mặt trong danh sách này. Mẫu xe hạng B này được đánh giá cao về thiết kế, trang bị cũng như khả năng vận hành phù hợp với nhóm khách hàng mua xe phục vụ cá nhân hay gia đình. VinFast VF 6 hiện đang phân phối tại Việt Nam 2 phiên bản, có giá 694 - 759 triệu đồng Ảnh: B.H

5. Mitsubishi Xpander: 2.234 xe

Sau hai tháng liên tiếp tăng trưởng, doanh số Mitsubishi Xpander đã chững lại trong tháng 11 vừa qua với 2.234 xe bán ra, giảm 410 xe so với tháng 10.2025. Sự xuất hiện của VinFast Limo Green tạo áp lực cạnh tranh lớn lên Xpander dù mẫu xe này đã có bản nâng cấp với hàng loạt thay đổi về thiết kế, công nghệ. Mitsubishi Xpander hiện đang phân phối 2 biến thể (Xpander và Xpander Cross) vừa được nâng cấp, có giá 560 - 703 triệu đồng Ảnh: Chí Tâm

Thị trường ô tô Việt Nam tăng trưởng sau nửa đầu năm 2025, xe 'xanh' chiếm 29% thị phần

6. Mitsubishi Xforce: 2.203 xe

Mẫu xe thứ hai của Mitsubishi góp mặt trong danh sách này. Doanh số Mitsubishi Xforce đạt 2.203 xe trong tháng 11.2025, tăng 349 xe so với tháng trước đó. Kết quả này giúp Mitsubishi Xforce góp mặt ở vị trí thứ 8 trong cuộc đua 10 ô tô bán chạy nhất Việt Nam. Kiểu dáng nhỏ gọn, thời trang đi kèm hàng loạt công nghệ tính năng được Mitsubishi trang bị cùng mức giá dễ tiếp cận là yếu tố giúp Xforce tạo được sức hút với khách hàng. Mẫu SUV đô thị này hiện có 4 phiên bản, có giá 599 - 710 triệu đồng Ảnh: B.H

7. Ford Ranger: 2.040 xe

Ford Ranger tiếp tục kéo dài mạch tăng trưởng doanh số với 2.040 xe bán ra trong 11.2025, tăng 164 xe so với tháng trước đó. Chính sách ưu đãi, giảm giá từ nhà sản xuất, phân phối giúp Ford Ranger tiếp tục trở thành mẫu xe bán tải được ưa chuộng nhất thị trường. Ford Ranger tại Việt Nam hiện có 2 biến thể, tương đương 10 phiên bản khác nhau. Trong đó, các phiên bản Ranger có giá từ 669 triệu đến 1,039 tỉ đồng. Biến thể Ranger Raptor có giá từ 1,299 tỉ đồng Ảnh: B.H

8. Mazda CX-5: 1.766 xe

Mazda CX-5 vươn lên vị trí thứ 8 với bị 1.766 xe bán ra trong tháng 11.2025, tăng 172 xe so với tháng trước đó, đồng thời là một trong những mẫu xe Crossover hạng C được ưa chuộng nhất thị trường Việt Nam. Thiết kế thời trang, hiện đại, màu sắc bắt mắt cùng mức giá cạnh tranh bậc nhất phân khúc giúp Mazda CX-5 trở thành mẫu crossover 5 chỗ máy xăng hút khách nhất thị trường. Tất cả phiên bản Mazda CX-5 hiện đang được THACO AUTO lắp ráp, phân phối với giá 749 - 979 triệu đồng Ảnh: B.H

9. Toyota Yaris Cross: 1.720 xe

Toyota Yaris Cross tiếp tục dậm chân ở vị trí thứ 9 với 1.720 xe bán ra trong tháng 11 vừa qua, giảm 113 xe so với tháng 10.2025. Đây là tháng thứ hai liên tiếp doanh số mẫu xe này sụt giảm. Dù vậy, Yaris Cross vẫn là một trong những mẫu xe Toyota hút khách nhất thị trường. Mẫu xe này được nhập khẩu nguyên chiếc, hiện có giá bán 650 - 765 triệu đồng. Sau 11 tháng đã qua của năm 2025, tổng doanh số bán Toyota Yaris Cross đạt 13.208 xe Ảnh: B.H

10. Toyota Vios: 1.554 xe

Sau ba tháng liên tiếp vắng bóng, Toyota Vios vừa trở lại cuộc đua 10 ô tô bán chạy nhất Việt Nam tháng 11.2025 với 1.554 xe bán ra, tăng 152 xe so với tháng trước đó. Chính sách ưu đãi giảm giá tương đương mức hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ được Toyota Việt Nam kiên trì áp dụng giúp Toyota Vios tạo được lợi thế cạnh tranh về giá trong khi danh tiếng đã được tạo dựng. Toyota Vios hiện đang được hãng xe Nhật Bản lắp ráp trong nước, giá bán từ 458 - 545 triệu đồng Ảnh: T.P.M



