Xe Thị trường

10 ô tô bán chạy nhất từng phân khúc tại Việt Nam năm 2025

Hoàng Cường
Hoàng Cường
28/01/2026 10:16 GMT+7

Ngôi vương ở một số phân khúc như xe bán tải, SUV 7 chỗ, Crossover cỡ trung hay sedan… vẫn không đổi chủ, tuy nhiên sự phát triển của ô tô điện góp phần tạo nên những cuộc lật đổ đáng chú ý ở phân khúc MPV, ô tô cỡ nhỏ hạng A trong năm 2025.

Xu hướng chọn mua ô tô của người Việt đang có sự thay đổi, chuyển dịch rõ rệt trong năm 2025; khi ngày càng ưa chuộng ô tô điện, xe hybrid. Nhiều mẫu mã mới xuất hiện cùng với cuộc đua giảm giá diễn ra rầm rộ khiến áp lực cạnh tranh trên thị trường ô tô ngày càng gia tăng. Cục diện cạnh tranh ở nhiều phân khúc cũng có nhiều thay đổi với những màn đổi ngôi đáng chú ý giữa các mẫu mã ô tô vốn đã tạo được sức hút. Trong đó, doanh số tăng trưởng nhanh góp phần giúp một số mẫu mã ô tô điện thiết lập trật tự mới ở một số phân khúc.

10 Ô tô bán chạy nhất từng phân khúc tại Việt Nam năm 2025 - Ảnh 1.

Phân khúc MPV phổ thông, ô tô cỡ nhỏ hạng A dành cho đô thị đã chứng kiến những cuộc lật đổ đến từ sự bứt phá của một số mẫu ô tô điện

Ảnh: B.H

Theo số liệu Thanh Niên tổng hợp từ báo cáo bán hàng của Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), VinFast và Liên doanh ô tô Hyundai Thành Công (HTV); trong năm 2025 ngôi vương ở các phân khúc xe bán tải, SUV 7 chỗ, Crossover cỡ trung hay sedan… vẫn không đổi chủ. Trong khi phân khúc MPV phổ thông, ô tô cỡ nhỏ hạng A dành cho đô thị đã chứng kiến những cuộc lật đổ đến từ sự bứt phá của một số mẫu mã ô tô điện.

Dưới đây là danh sách 10 ô tô bán chạy nhất từng phân khúc tại Việt Nam năm 2025:

1. Ô tô cỡ nhỏ hạng A dùng động cơ xăng: Hyundai Grand i10

10 Ô tô bán chạy nhất từng phân khúc tại Việt Nam năm 2025 - Ảnh 2.

Trong số 3 mẫu xe còn lại ở phân khúc ô tô cỡ nhỏ hạng A máy xăng tầm giá dưới 450 triệu đồng tại Việt Nam gồm: Hyundai Grand i10, KIA Morning và Toyota Wigo đều có doanh số bán sụt giảm. Hyundai Grand i10 vẫn là cái tên hút khách nhất ở phân khúc này nhưng tổng doanh số trong năm 2025 chỉ đạt 3.358 xe, giảm 2.473 xe so với năm 2024. Tuy nhiên, với kết quả này Hyundai Grand i10 vẫn áp đảo hoàn toàn hai đối thủ cạnh tranh khi chiếm tới hơn 60% thị phần phân khúc ô tô cỡ nhỏ hạng A máy xăng tầm giá dưới 450 triệu đồng tại Việt Nam

Ảnh: H.T.V

2. Crossover cỡ nhỏ hạng A tầm giá dưới 500 triệu đồng: VinFast VF 3

10 Ô tô bán chạy nhất từng phân khúc tại Việt Nam năm 2025 - Ảnh 3.

Ở phân khúc này, VinFast VF 3 cho thấy sự áp đảo hoàn toàn so với các đối thủ cùng phân khúc. Hãng xe Việt Nam đã bàn giao tới 44.585 xe VF 3 đến tay người dùng trong năm 2025. Với kết quả này, VinFast VF 3 không chỉ thống trị phân khúc Crossover cỡ nhỏ hạng A tầm giá dưới 500 triệu đồng mà còn dẫn đầu thị trường ô tô Việt Nam năm 2025. Kiểu dáng thiết kế bắt mắt, cá tính, giá bán dễ tiếp cận và phù hợp với nhiều nhóm khách hàng… giúp VF 3 được người Việt ưa chuộng

Ảnh: B.H

3. Sedan hạng B dưới 600 triệu: Toytota Vios

10 Ô tô bán chạy nhất từng phân khúc tại Việt Nam năm 2025 - Ảnh 4.

Trong năm 2025 tổng doanh số bán ô tô sedan hạng B tại Việt Nam chỉ đạt 38.939 xe, giảm 7.427 xe, tương đương 16% so với năm 2024. Toyota Vios sau bước chạy đà không mấy khả quan đã dần tìm lại phong độ tăng trưởng doanh số nhờ các chương trình ưu đãi được Toyota Việt Nam áp dụng. Kết thúc năm 2025, doanh số bán Toyota Vios đạt 13.424 xe, giảm gần 800 xe so với năm 2024, dù vậy kết quả này vẫn đủ giúp Toyota Vios vượt Honda City, Hyundai Accent để bảo vệ ngôi vương sedan hạng B bán chạy nhất thị trường

Ảnh: T.T.C

4. Sedan hạng C dưới 900 triệu: Mazda3

10 Ô tô bán chạy nhất từng phân khúc tại Việt Nam năm 2025 - Ảnh 5.

Tổng doanh số bán ô tô sedan hạng C tại Việt Nam trong năm 2025 chỉ đạt 6.368 xe, giảm tới 47% tương đương 5.653 xe so với năm 2024. Mẫu xe hút khách nhất phân khúc này vẫn là Mazda3. Doanh số Mazda3 trong năm 2025 đạt gần 3.000 xe, thấp hơn gần 2.000 xe so với năm 2024. Dù vậy, kết quả này vẫn đủ để giúp Mazda3 giữ vững ngôi vương sedan hạng C bán chạy nhất thị trường Việt Nam năm 2025

Ảnh: T.C

5. Sedan hạng D: Toyota Camry

10 Ô tô bán chạy nhất từng phân khúc tại Việt Nam năm 2025 - Ảnh 6.

Tương tự sedan hạng C, ở phân khúc sedan hạng D cục diện cạnh tranh vẫn không thay đổi khi vị trí dẫn đầu tiếp tục thuộc về Toyota Camry. Mẫu xe của Toyota đạt doanh số bán 2.489 xe trong cả năm 2025, gấp hơn 9 lần doanh số của KIA K5 - mẫu xe xếp thứ hai ở phân khúc này

Ảnh: B.H

5 điểm nhấn của thị trường ô tô Việt Nam năm 2025

6. Xe bán tải: Ford Ranger

10 Ô tô bán chạy nhất từng phân khúc tại Việt Nam năm 2025 - Ảnh 7.

Trong năm 2025, tổng doanh số xe bán tải tại Việt Nam đạt 27.093 xe, tăng 14,5% tương đương 3.930 xe so với năm 2024. Riêng Ford Ranger đạt 17.508 xe, tăng 1.423 xe so với năm 2023. Đáng chú ý, trong số này có tới 18.692 xe Ranger, chiếm gần 70% thị phần phân khúc xe bán tải tại Việt Nam năm 2025, đồng thời gấp 2,2 lần tổng doanh số các đối thủ cộng lại

Ảnh: Ford

7. SUV 7 chỗ: Ford Everest

10 Ô tô bán chạy nhất từng phân khúc tại Việt Nam năm 2025 - Ảnh 8.

Phân khúc SUV 7 chỗ tại Việt Nam trong năm 2025 tiếp tục chứng kiến sự áp đảo của Ford Everest. Mẫu SUV của Ford với giá khá cao nhưng ưu đãi từ phía đại lý cùng sức hút về kiểu dáng, công nghệ giúp Ford Everest tạo sức hút với khách hàng. Với 13.0567 xe bán ra, Ford Everest tiếp tục dẫn đầu phân khúc SUV 7 chỗ tại Việt Nam, gấp gần 3,7 lần doanh số Toyota Fortuner. Ford Everest nhập khẩu từ Thái Lan, hiện đang phân phối tại Việt Nam 5 phiên bản, có giá 1,099 - 1,452 tỉ đồng

Ảnh: Ford

8. Crossover cỡ trung hạng C: Mazda CX-5

10 Ô tô bán chạy nhất từng phân khúc tại Việt Nam năm 2025 - Ảnh 9.

Ở phân khúc Crossover hạng C, vẫn chưa có cái tên nào có thể làm khó Mazda CX-5 trong hành trình đến ngôi vương. Mẫu xe do THACO AUTO lắp ráp, phân phối với nhiều lợi thế cạnh tranh đạt doanh số 17.262 xe, nhiều hơn Ford Territory - mẫu xe xếp thứ hai với 12.786 xe

Ảnh: B.H

9. MPV phổ thông 5+2 chỗ ngồi: VinFast Limo Green

10 Ô tô bán chạy nhất từng phân khúc tại Việt Nam năm 2025 - Ảnh 10.

Phân khúc này từ trước đến nay luôn chứng kiến sự áp đảo của Mitsubishi Xpander so với các đối thủ cùng phân khúc. Năm 2025, nếu chỉ tính riêng xe xăng, Mitsubishi Xpander tiếp tục cho thấy sự áp đảo với gần 19.900 xe bán ra. Tuy nhiên, sự xuất hiện của mẫu ô tô điện VinFast Limo Green đã thiết lập lại trật tự. Với những bước tiến thần tốc trong những tháng cuối năm, Limo Green lập kỷ lục với 27.127 xe bán ra, qua đó vượt Mitsubishi Xpander để trở thành mẫu xe MPV phổ thông 5+2 chỗ ngồi bán chạy nhất Việt Nam

Ảnh: VinFast

10. SUV cỡ nhỏ hạng B: Mitsubishi Xforce

10 Ô tô bán chạy nhất từng phân khúc tại Việt Nam năm 2025 - Ảnh 11.

Phân khúc sôi động nhất thị trường ô tô Việt Nam năm 2025. Trong đó, cái tên đáng chú ý nhất chính là Mitsubishi Xforce. Bắt đầu được phân phối từ đầu năm 2024, tuy nhiên Mitsubishi Xforce với kiểu dáng hiện đại cùng nhiều công nghệ tính năng và giá bán cạnh tranh đã nhanh chóng nhận được sự quan tâm từ phía khách hàng Việt Nam. Mẫu xe này đạt doanh số bán gần 15.254 xe trong năm 2025, tăng 847 xe so với năm 2024. Qua đó, tiếp tục trở thành mẫu SUV cỡ nhỏ hạng b dành cho đô thị hút khách nhất Việt Nam

Ảnh: B.H


