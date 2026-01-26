10 ô tô bán chạy nhất tại Mỹ năm 2025: Xe bán tải, Crossover áp đảo

Bất chấp những biến động của nền kinh tế và chính sách tài chính, thị trường ô tô Mỹ vẫn tìm lại nhịp tăng trưởng trong năm 2025 vốn được đánh giá đầy khó khăn, thử thách của ngành ô tô toàn cầu. Tương tự những năm trước đây, gu thẩm mỹ về ô tô của người Mỹ hiếm khi đi chệch khỏi dự đoán, bảng xếp hạng 10 ô tô bán chạy nhất tại Mỹ năm 2025 tiếp tục cho thấy sự áp đảo của các mẫu xe bán tải, crossover 5 chỗ.

Ford F-Series tiếp tục là một trong những mẫu ô tô bán chạy nhất tại Mỹ Ảnh: Car and Driver

Số liệu được Tạp chí Car and Driver công bố mới đây cho thấy, dòng xe Ford F-Series tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu. Cụ thể, với 801.525 xe bán ra, tăng 9,5% so với năm 2024, Ford F-Series một lần nữa bảo vệ thành công ngôi vương ô tô bán chạy nhất tại Mỹ. Con số này cao hơn gần 230.000 xe so với đối thủ bám đuổi phía sau.

Vị trí thứ hai thuộc về Chevrolet Silverado với 577.434 xe bán ra, tăng 4,5% so với năm 2024. Tuy nhiên, nếu cộng cả doanh số của Chevrolet Silverado và "người anh em" GMC Sierra, thực tế General Motors (GM) lại bán nhiều xe bán tải cỡ lớn hơn so với Ford trong năm 2025. Tổng doanh số của Chevrolet Silverado và GMC Sierra trong năm 2025 tại thị trường Mỹ đạt 925.656 xe, nhiều hơn khoảng 120.000 xe so với Ford F-Series. Như vậy, hai vị trí đầu bảng đều thuộc về các dòng xe bán tải cỡ lớn.

Toyota RAV4 vẫn giữ vị trí thứ ba trong danh sách những mẫu ô tô bán chạy nhất tại Mỹ năm 2025 Ảnh: Car and Driver

Toyota RAV4 vẫn giữ vị trí thứ ba trong danh sách những mẫu ô tô bán chạy nhất tại Mỹ năm 2025. Mẫu Crossover của Toyota đạt doanh số bán 479.288 xe, tăng nhẹ 0,9% so với năm 2024. Đà tăng trưởng của Toyota RAV4 được dự báo sẽ kéo dài khi thế hệ mới nhất vừa được tung ra thị trường.

Honda CR-V xếp thứ tư với 403.768 xe bán ra, tăng 0,2% so với năm 2024. Các vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về mẫu xe bán tải Ram 1500 với 374.059 xe bán ra, gần như không thay đổi so với năm trước, trong khi GMC Sierra vươn lên vị trí thứ sáu với 348.222 xe bán ra, tăng 7,8%.

10 ô tô bán chạy nhất tại Mỹ năm 2025 Nguồn: Car and Driver

Mẫu xe điện Model Y của Tesla đứng thứ bảy với 317.800 xe được bán ra trong năm 2025. Tuy nhiên, con số này phản ánh mức giảm 15% so với năm 2024. Đáng chú ý, Toyota Camry là mẫu xe sedan duy nhất góp mặt trong danh sách này. Tổng doanh số Camry trong năm 2025 đạt 172.800 xe, tăng 2% so với năm 2024. Điều này cũng cho thấy thực tế người Mỹ không còn ưa chuộng xe sedan như trước đây.

Hai vị trí còn lại trong danh sách 10 ô tô bán chạy nhất tại Mỹ năm 2025 thuộc về Toyota Tacoma và SUV cỡ nhỏ Chevrolet Equinox. Doanh số của hai mẫu xe này gần như ngang nhau. Tacoma đạt 274.638 xe, tăng mạnh 42,4%, trong khi Equinox đứng ngay sau với 274.356 xe, tăng 32,1%.