Xe bán tải KIA Tasman xuất hiện tại Việt Nam, chờ ngày mở bán?

THACO AUTO mới đây gây chú ý khi trưng bày mẫu KIA Tasman tại một sự kiện ô tô trong nước, thu hút sự quan tâm của người dùng và giới chuyên môn. Đây là lần đầu tiên mẫu xe bán tải thương hiệu Hàn Quốc này xuất hiện chính thức tại Việt Nam. Qua đó làm dấy lên nghi vấn về khả năng Tasman đang được chuẩn bị cho kế hoạch ra mắt chính thức.

Theo thông tin, hình ảnh rò rỉ, chiếc KIA Tasman xuất hiện tại Việt Nam mới đây thuộc phiên bản X-Pro, cấu hình cao cấp nhất trong dải sản phẩm, hướng mạnh đến khả năng off-road. Việc KIA mang đến phiên bản này thay vì một biến thể tiêu chuẩn cho thấy hãng dường như muốn phô bày điểm mạnh cốt lõi của Tasman, đồng thời thăm dò phản ứng của thị trường đối với một mẫu bán tải có định vị cao hơn mặt bằng chung.

Mẫu xe bán tải thương hiệu Hàn Quốc - KIA Tasman bất ngờ xuất hiện ở một sự kiện tại Việt Nam ẢNH: AUTO HUI

Tasman là mẫu xe bán tải cỡ trung hoàn toàn mới của KIA, lần đầu ra mắt thị trường toàn cầu vào tháng 10.2024, đánh dấu bước đi chiến lược của thương hiệu Hàn Quốc vào phân khúc vốn lâu nay do các hãng Mỹ và Nhật Bản thống trị.

Xét về thiết kế, KIA Tasman không đi theo lối mòn của các mẫu bán tải truyền thống. Xe mang phong cách hiện đại, các đường nét vuông vức nhưng được tiết chế, tạo cảm giác chắc chắn mà không quá thô ráp. Phiên bản X-Pro tạo ấn tượng với khoảng sáng gầm lớn, cản trước thiết kế riêng, lốp địa hình và nhiều chi tiết bảo vệ thân xe, thể hiện rõ định hướng chinh phục địa hình phức tạp. Đây cũng là nhóm trang bị thường được người dùng bán tải tại Việt Nam quan tâm, nhất là nhóm khách hàng cá nhân sử dụng xe cho mục đích đa dụng.

Về mặt kích thước, Tasman được xếp vào nhóm bán tải cỡ trung với thân xe lớn, trục cơ sở dài, cho phép tối ưu không gian ca-bin lẫn thùng hàng phía sau. Theo thông tin công bố tại các thị trường quốc tế, Tasman có khả năng chở hơn 1 tấn hàng hóa và kéo rơ-moóc tối đa khoảng 3,5 tấn, những con số đủ để đặt xe ngang hàng với Ford Ranger hay Toyota Hilux về mặt công năng.

Dù là xe bán tải nhưng KIA Tasman vẫn được trang bị hàng loạt công nghệ, tiện nghi hiện đại ẢNH: KIA

Điểm khác biệt của Tasman nằm ở cách KIA tiếp cận phân khúc này. Thay vì tập trung thuần túy vào yếu tố "xe công trình", Tasman được trang bị nhiều tiện nghi và công nghệ vốn quen thuộc trên các dòng xe SUV và crossover. Nội thất xe nổi bật với cụm màn hình kích thước lớn, giao diện hiện đại, nhiều công nghệ hỗ trợ lái và gói an toàn chủ động. Cách tiếp cận này phản ánh xu hướng người dùng bán tải tại Việt Nam đang dần thay đổi, khi xe không chỉ phục vụ công việc mà còn là phương tiện cá nhân, thậm chí dùng cho gia đình.

Ở khía cạnh vận hành, KIA Tasman cung cấp nhiều tùy chọn động cơ tại thị trường quốc tế, bao gồm máy xăng tăng áp dung tích 2.5 lít cho công suất lớn, bên cạnh động cơ diesel 2.2 lít với mô-men xoắn cao, phù hợp nhu cầu kéo và đi địa hình. Hộp số tự động 8 cấp cùng hệ dẫn động hai cầu giúp Tasman đáp ứng tốt cả điều kiện vận hành đô thị lẫn off-road. Tuy nhiên, nếu được đưa về Việt Nam, nhiều khả năng phiên bản sử dụng động cơ diesel sẽ là lựa chọn ưu tiên. Bởi tùy chọn này phù hợp thói quen tiêu dùng và yêu cầu tiết kiệm nhiên liệu.

Các chuyên gia nhận định, phân khúc bán tải tại Việt Nam hiện đã tương đối ổn định, với Ford Ranger giữ vị trí áp đảo về doanh số, trong khi các đối thủ còn lại, trong đó có cả Toyota Hilux chỉ chia nhau "miếng bánh thị phần" ít ỏi. Để chen chân vào nhóm này, Tasman không chỉ cần sự mới mẻ hay trang bị phong phú, mà còn phải có mức giá cạnh tranh, chính sách hậu mãi hợp lý và phải chứng minh được độ bền trong điều kiện sử dụng thực tế.

Trước đó, KIA Tasman cũng từng gây chú ý khi xuất hiện trên đường phố tại TP.Pleiku cũ, nhưng xe mang biển kiểm soát Campuchia ẢNH: N.Đ.H

Một yếu tố khác cũng cần được cân nhắc là tâm lý người dùng. Bán tải tại Việt Nam vẫn là phân khúc mang tính thực dụng cao, nơi các thương hiệu Nhật và Mỹ đã xây dựng được niềm tin trong nhiều năm. Với KIA, Tasman không chỉ là một sản phẩm mới, mà còn là phép thử cho khả năng thuyết phục khách hàng ở một phân khúc vốn không phải thế mạnh truyền thống của hãng.

Tính đến thời điểm hiện tại, phía KIA và đơn vị phân phối (THACO AUTO) vẫn chưa đưa ra thông báo chính thức nào liên quan đến kế hoạch mở bán Tasman tại Việt Nam. Tuy nhiên, việc mẫu xe này được đưa về trưng bày tại sự kiện chính thức, cho thấy khả năng hãng xe Hàn Quốc đang trong giai đoạn khảo sát thị trường, đánh giá phản ứng của người tiêu dùng trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.

Nếu được phân phối chính hãng, KIA Tasman có thể không ngay lập tức làm thay đổi cục diện phân khúc bán tải, nhưng chắc chắn sẽ tạo thêm lựa chọn đáng chú ý cho khách hàng Việt. Trong bối cảnh thị trường ô tô ngày càng cạnh tranh, sự xuất hiện của những "tân binh" như Tasman cũng là tín hiệu cho thấy cuộc chơi ở phân khúc bán tải đang dần bước sang một giai đoạn mới, nơi yếu tố tiện nghi, công nghệ và trải nghiệm người dùng ngày càng được đặt lên cao hơn.