Dấu hiệu nhận biết hộp số tự động trên ô tô đang gặp vấn đề

Hoàng Cường
Hoàng Cường
08/01/2026 14:14 GMT+7

Hộp số tự động trên ô tô khi gặp vấn đề, hư hỏng thường có một số dấu hiệu nhận biết, do đó người dùng ô tô đặc biệt là tài mới cần biết để kịp thời mang xe đi sửa chữa, khắc phục.

Với ô tô động cơ đốt trong, hộp số tự động truyền thống hay hộp số tự động vô cấp CVT là một trong những bộ phận quan trọng, cấu tạo phức tạp và chi phí sửa chữa cũng khá đắt đỏ. Tuy nhiên, không ít người dùng ô tô số tự động tại Việt Nam do chủ quan hoặc thiếu kinh nghiệm… thường chỉ phát hiện xe gặp sự cố khi hộp số đã hư hỏng nặng, chi phí sửa chữa lên đến hàng chục, thậm chí hàng trăm triệu đồng.

Thực tế, theo các chuyên gia kỹ thuật trong ngành, tương tự một số bộ phận khác trên ô tô, hộp số tự động trước khi gặp vấn đề hay phát sinh hư hỏng thường "kêu cứu" rất sớm thông qua nhiều dấu hiệu bất thường mà người lái có thể nhận biết trong quá trình sử dụng. Do đó, nắm vững các dấu hiệu này sẽ giúp người dùng sớm phát hiện để khắc phục, sửa chữa kịp thời để không tốn quá nhiều chi phí.

Dấu hiệu nhận biết hộp số tự động trên ô tô đang gặp vấn đề - Ảnh 1.

Hộp số tự động trước khi gặp vấn đề hay phát sinh hư hỏng thường "kêu cứu" rất sớm thông qua nhiều dấu hiệu bất thường, có thể nhận biết trong quá trình sử dụng

Ảnh: B.H

Dưới đây là một số dấu hiệu bất thường giúp người dùng ô tô nhận biết hộp số tự động trên ô tô đang gặp vấn đề:

Sang số giật, trễ hoặc không mượt

Một trong những dấu hiệu phổ biến nhất cho thấy hộp số tự động trên ô tô đang gặp vấn đề là hiện tượng sang số không mượt, khiến xe bị giật mạnh khi chuyển từ số P sang D, từ D sang R hoặc khi tăng tốc. Trong nhiều trường hợp, hộp số còn phản ứng chậm, vòng tua máy tăng cao nhưng xe tăng tốc khá chậm.

Theo anh Lê Hồng Phú, kỹ thuật viên nhiều năm kinh nghiệm của một garage ô tô tại TP.HCM, nguyên nhân ô tô số tự động thường bị giật hoặc có độ trễ khi sang số thường đến từ việc dầu hộp số đã xuống cấp, thiếu dầu hoặc các van điều khiển bên trong hộp số bị bẩn, kẹt. "Nếu tình trạng này kéo dài mà không khắc phục sớm, các chi tiết ma sát bên trong hộp số sẽ nhanh chóng bị mài mòn", anh Phú chia sẻ.

Dấu hiệu nhận biết hộp số tự động trên ô tô đang gặp vấn đề - Ảnh 2.

Hiện tượng sang số không mượt, khiến xe bị giật mạnh khi chuyển từ số là dấu hiệu cho thấy hộp số tự động trên ô tô đang gặp vấn đề

Ảnh: B.H

Xe rung, ì máy khi tăng tốc

Ngoài cảm giác giật hay độ trễ khi sang số; hộp số tự động trên ô tô nếu gặp vấn đề, người lái có thể cảm nhận rõ xe bị rung nhẹ hoặc ì máy, đặc biệt trong giai đoạn tăng tốc từ tốc độ thấp. Hiện tượng này thường xuất hiện ở các xe sử dụng hộp số CVT hoặc hộp số tự động nhiều cấp đã vận hành lâu năm.

Theo các chuyên gia kỹ thuật, đây có thể là dấu hiệu cho thấy bộ ly hợp bên trong hộp số bị mòn, dây đai (với hộp số CVT) bị trượt hoặc hệ thống điều khiển điện tử hoạt động không chính xác.

Xuất hiện tiếng ồn lạ từ khu vực hộp số tự động

Tiếng ù, rít hoặc va đập kim loại phát ra từ gầm xe, nhất là khi vào số hoặc khi xe chạy chậm… cũng là dấu hiệu không nên bỏ qua. Những âm thanh bất thường này thường liên quan đến bánh răng, vòng bi hoặc các chi tiết cơ khí bên trong hộp số đã bị hư hỏng.

Dấu hiệu nhận biết hộp số tự động trên ô tô đang gặp vấn đề - Ảnh 3.

Khác với tiếng ồn từ động cơ, tiếng kêu do hộp số thường thay đổi rõ rệt khi người lái chuyển số hoặc nhả hay đạp ga

Ảnh: B.H

Anh Lê Hồng Phú cho biết: "Khác với tiếng ồn từ động cơ, tiếng kêu do hộp số thường thay đổi rõ rệt khi người lái chuyển số hoặc nhả hay đạp ga".

Ngoài ra, trên nhiều mẫu ô tô hiện đại, khi hệ thống hộp số gặp trục trặc, đèn cảnh báo trên bảng đồng hồ sẽ bật sáng. Một số xe còn hiển thị thông báo lỗi hoặc đưa xe về chế độ an toàn khiến xe chỉ chạy được ở số thấp. Trong trường hợp này, người lái không nên tiếp tục vận hành xe trong thời gian dài mà cần đưa xe đến xưởng dịch vụ để kiểm tra bằng thiết bị chuyên dụng.

Nếu phát hiện bất kỳ dấu hiệu bất thường nào kể trên liên quan đến hộp số tự động, người dùng nên sớm đưa xe đi kiểm tra. Việc xử lý kịp thời có thể chỉ tốn vài triệu đồng, trong khi nếu để hư hỏng lan rộng, chi phí sửa chữa hoặc thay mới hộp số có thể trở thành gánh nặng lớn. Trong bối cảnh ô tô ngày càng phổ biến tại Việt Nam, việc hiểu và nhận biết sớm các dấu hiệu hỏng hóc của hộp số tự động không chỉ giúp người dùng tiết kiệm chi phí mà còn đảm bảo an toàn trong quá trình vận hành xe.

Khám phá thêm chủ đề

Hộp số ô tô hộp số tự động ô tô ô tô hộp số tự động dấu hiệu hỏng hộp số tự động
