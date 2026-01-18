Tiêu thụ xe bán tải tại Việt Nam 2025 lập kỷ lục, Ford Ranger bán chạy nhất

Không có quá nhiều biến động về mẫu mã cũng như chính sách liên quan, phân khúc xe bán tải tại Việt Nam năm 2025 tiếp tục tăng trưởng, lập kỷ lục mới về doanh số bán hàng. Tuy nhiên cục diện cạnh tranh giữa các mẫu xe thuộc phân khúc này vẫn không có nhiều xáo trộn.

Tiêu thụ xe bán tải tại Việt Nam đạt hơn 27.000 xe trong năm 2025

Theo số liệu bán hàng từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), trong năm 2025, tổng doanh số xe bán tải tại Việt Nam đạt 27.093 xe, tăng 14,5% tương đương 3.930 xe so với năm 2024. Số liệu này không bao gồm doanh số bán của Nissan Navara, khi mẫu xe này không được nhà phân phối của Nissan tại Việt Nam công bố dữ liệu bán hàng.

Năm 2025, tổng doanh số xe bán tải tại Việt Nam đạt 27.093 xe, tăng 14,5% tương đương 3.930 xe so với năm 2024 Ảnh: B.H

Với kết quả này, phân khúc xe bán tải tại Việt Nam không chỉ kéo dài mạch tăng trưởng liên tiếp sang năm thứ hai, mà còn vượt qua mức 25.325 xe bán ra trong năm 2021 để lập kỷ lục mới về doanh số bán hàng theo năm.

Theo các nhà sản xuất cũng như đại lý kinh doanh xe bán tải, lượng tiêu thụ dòng xe này gia tăng trong năm 2025 một phần đến từ sự hồi phục chung của thị trường ô tô Việt Nam. Bên cạnh đó, việc một số mẫu mã như Ford Ranger, Mitsubishi Triton, Toyota Hilux được cải tiến, nâng cấp, bổ sung phiên bản mới đồng thời rầm rộ giảm giá bán đã thu hút khách hàng mua xe bán tải. Ngoài những cái tên kể trên, trong năm 2025 phân khúc xe bán tải không có thêm mẫu mã mới được phân phối. VinFast trưng bày mẫu VF Wild dưới dạng concept nhưng chưa đưa vào sản xuất thương mại. Trong khi, sau khi biến mất khỏi thị trường Việt Nam từ năm 2024, đến nay Mazda BT-50 vẫn "bặt vô âm tính".

Doanh số xe bán tải Năm 2020 19697 Năm 2021 25325 Năm 2022 22762 Năm 2023 20111 Năm 2024 23163 Năm 2025 27093

Lý giải về bước tăng trưởng của thị trường xe bán tải tại Việt Nam trong năm 2025, trưởng bộ phận bán hàng của một đại lý Ford ở TP.HCM cho biết: "Bên cạnh sự khởi sắc của thị trường, xe bán tải là dòng xe khác với hầu hết các dòng ô tô trên thị trường hiện nay. Xe bán tải có thiết kế đặc thù khi ngoài khoang ca-bin còn có thùng hàng phía sau. Vì vậy, ngoài khả năng chở người, sử dụng như xe du lịch, bán tải còn có thể chở được hàng hóa và đặc biệt vận hành linh hoạt trên nhiều dạng địa hình khác nhau".

Doanh số xe bán tải Tháng 1.2025 1584 Tháng 2.2025 1530 Tháng 3.2025 2341 Tháng 4.2025 1965 Tháng 5.2025 1787 Tháng 6.2025 2031 Tháng 7.2025 2302 Tháng 8.2025 2120 Tháng 9.2025 2531 Tháng 10.2025 2922 Tháng 11.2025 2960 Tháng 12.2025 2929

Tính đến hết năm 2025, phân khúc xe bán tải tại Việt Nam có 5 mẫu xe đang được phân phối. Trong đó, hầu hết các mẫu mã như Toyota Hilux, Mitsubishi Triton, Isuzu D-Max và Nissan Navara được nhập khẩu từ Thái Lan. Riêng Ford Ranger là mẫu xe vừa có bản nhập khẩu, vừa được Ford lắp ráp tại Việt Nam.

Chiếm gần 70% thị phần, Ford Ranger vẫn là vua doanh số xe bán tải

Lượng tiêu thụ xe bán tải gia tăng, tuy nhiên cục diện cạnh tranh ở phân khúc này vẫn không có nhiều xáo trộn khi Ford Ranger vẫn tiếp tục áp đảo các đối thủ còn lại về mặt doanh số.

Cụ thể, tổng doanh số Ford Ranger trong năm 2025 đạt 18.692 xe, tăng 1.184 xe so với năm 2024. Đáng chú ý, trong số này có tới 15.372 xe Ranger được lắp ráp trong nước. Với gần 18.700 xe bán ra, Ford Ranger cũng chiếm gần 70% thị phần phân khúc xe bán tải tại Việt Nam năm 2025, đồng thời gấp 2,2 lần tổng doanh số các đối thủ cộng lại. Nói cách khác, trong năm qua cứ 10 khách hàng mua xe bán tải tại Việt Nam, có tới 7 người chọn Ford Ranger.

Trong năm 2025, cứ 10 khách hàng mua xe bán tải tại Việt Nam, có tới 7 người chọn Ford Ranger Ảnh: Ford

Ngoài những thế mạnh về thiết kế, công nghệ, vận hành… việc cung cấp danh mục phiên bản đa dạng, đồng thời liên tục triển khai chương trình ưu đãi, giảm giá giúp Ford Ranger tăng lợi thế cạnh tranh để tạo sức hút với khách hàng.

Năm 2025 tiếp tục chứng kiến sự tăng trưởng của dòng Mitsubishi Triton tại Việt Nam. Dù không có nhiều thay đổi, cập nhật cũng như chưa thể "làm khó" được Ranger nhưng dòng xe này vẫn tạo được sức hút với khách hàng. Số liệu từ VAMA cho thấy, năm 2025 đã có 4.303 xe Triton được giao đến tay khách hàng Việt Nam, tăng 1.616 xe so với năm 2024.

Thị phần xe bán tải Ford Ranger 18692 Mitsubishi Triton 4303 Toyota Hilux 3501 Isuzu D-Max 597 Nissan Navara

Vị trí thứ 3 ở phân khúc này thuộc về Toyota Hilux. Việc Toyota Việt Nam bổ sung thêm các phiên bản mới, cũng như nguồn cung dồi dào hơn giúp doanh số Toyota Hilux tiếp tục được cải thiện đáng kể với 3.501 xe bán ra, tăng 1.078 xe so với năm 2024. Isuzu D-Max với nỗ lực ưu đãi, giảm giá của nhà phân phối cũng có sự cải thiện về doanh số. Tuy nhiên mức tăng 38 xe so với năm 2024 lên 597 xe bán ra trong năm 2025 chỉ giúp Isuzu D-Max dậm chân ở vị trí thứ 4.

Doanh số các mẫu xe bán tải tại Việt Nam năm 2025 Nguồn: VAMA

Bước sang năm 2026, phân khúc xe bán tải được dự báo sẽ sôi động hơn khi sức mua đang trên đà hồi phục mạnh mẽ. Bên cạnh đó, một số mẫu mã như Toyota Hilux sẽ bước sang thế hệ mới với màn "lột xác" toàn diện nhằm tìm lại sức hút, gia tăng lợi thế cạnh tranh. Ngoài ra, VinFast VF Wild nhiều khả năng sẽ được đưa vào sản xuất thương mại và bán ra thị trường trong năm 2025. Dù vậy, phân khúc này cũng đối diện với không ít thách thức khi mức thuế tiêu thụ đặc biệt với xe bán tải bắt đầu tăng từ năm 2026, có thể tác động đến giá bán của dòng xe này.