Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Xe Xe - Giao thông

Sau tết, tra cứu phạt nguội bao lâu có kết quả?

Chí Tâm
Chí Tâm
26/02/2026 09:07 GMT+7

Nhiều tài xế hiện nay đang "nín thở" chờ kết quả phạt nguội từ hệ thống sau hành trình dài về quê ăn tết và quay lại thành phố. Tuy nhiên, luật hiện hành đã quy định thời gian cụ thể để cập nhật dữ liệu vi phạm, tài xế cần nắm rõ để chủ động xử lý.

Trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 vừa qua, nhu cầu di chuyển bằng ô tô tự lái của người dân tăng cao. Nhiều tài xế thực hiện hành trình dài hàng nghìn km, đi qua nhiều tuyến đường, nút giao có lắp đặt camera phạt nguội. Sau kỳ nghỉ tết, không ít người thắc mắc: "Nếu phương tiện vi phạm lỗi phạt nguội thì sau bao lâu dữ liệu sẽ hiển thị trên hệ thống tra cứu?".

Sau tết: Tra cứu phạt nguội bao lâu có kết quả? - Ảnh 1.

Hệ thống camera phạt nguội hoạt động bất kể ngày đêm tại nhiều tuyến đường trên cả nước

ẢNH: T.N

Việc nắm rõ thời hạn cập nhật lỗi vi phạm giúp chủ ô tô chủ động kiểm tra, thực hiện nghĩa vụ nộp phạt và tránh bị động, ảnh hưởng khi đến kỳ đăng kiểm.

Luật quy định thế nào?

Căn cứ theo Thông tư 73/2024/TT-BCA (Thông tư 73), quy trình xử lý vi phạm phát hiện qua thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ nhưng không dừng được phương tiện hiện được thực hiện theo từng bước chặt chẽ.

Căn cứ khoản 1, điều 24, Thông tư 73, trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày phát hiện hành vi vi phạm, cơ quan Công an nơi phát hiện vi phạm có trách nhiệm tiến hành xác minh thông tin về phương tiện và chủ phương tiện. Sau khi xác định đúng đối tượng, cơ quan chức năng thực hiện đồng thời hai nhiệm vụ, gồm: gửi thông báo yêu cầu chủ phương tiện đến giải quyết và cập nhật thông tin vi phạm lên hệ thống điện tử.

Điểm mới của quy định hiện nay là cơ chế cập nhật dữ liệu đồng thời. Ngay khi thông báo vi phạm được phát hành, thông tin của phương tiện vi phạm giao thông bao gồm: loại phương tiện, biển số, thời gian, địa điểm, hành vi vi phạm và đơn vị phát hiện sẽ được đưa lên hệ thống công khai.

Sau tết: Tra cứu phạt nguội bao lâu có kết quả? - Ảnh 2.

Trình tự xử lý kết quả phạt nguội được nêu rõ tại Thông tư 73

ẢNH: T.N

Chủ xe có thể chủ động tra cứu kết quả tại trang thông tin điện tử của Cục Cảnh sát giao thông, mục "Tra cứu phạt nguội". Ngoài ra, ứng dụng VNeTraffic cũng cập nhật thông tin vi phạm, đồng bộ trực tiếp vào tài khoản định danh điện tử của chủ phương tiện.

Việc cập nhật dữ liệu trong thời gian 10 ngày giúp minh bạch hóa quy trình xử lý vi phạm hành chính. Tài xế không cần chờ đợi văn bản giấy gửi về địa chỉ cư trú mà có thể căn cứ vào dữ liệu trực tuyến để sắp xếp thời gian đến trụ sở Công an giải quyết vụ việc.

Cần lưu ý, việc chậm trễ giải quyết sau khi đã có thông báo trên hệ thống có thể dẫn đến việc phương tiện bị đưa vào danh sách cảnh báo trên hệ thống đăng kiểm. Do đó, kiểm tra định kỳ sau khoảng 10 ngày kể từ khi kết thúc hành trình dài hoặc có dấu hiệu nghi ngờ vi phạm giao thông là điều cần thiết.

Tin liên quan

Tài xế dễ bị phạt nguội bởi camera AI khi dừng xe để đón, trả khách

Tài xế dễ bị phạt nguội bởi camera AI khi dừng xe để đón, trả khách

Nhiều tài xế vẫn giữ thói quen đón, trả khách tại cổng bệnh viện, trường học, bến xe... để tiết kiệm thời gian nhưng hành vi này có thể bị camera phạt nguội AI "bắt" lỗi và bị xử phạt theo quy định.

Che biển số để tránh phạt nguội nhưng thực tế bị phạt... nặng hơn

Xe máy khó bị phạt nguội, suy nghĩ sai lầm khiến nhiều người mất tiền

Khám phá thêm chủ đề

phạt nguội tra cứu phạt nguội camera phạt nguội kết quả phạt nguội
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận