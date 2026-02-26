Sau tết, tra cứu phạt nguội bao lâu có kết quả?

Trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 vừa qua, nhu cầu di chuyển bằng ô tô tự lái của người dân tăng cao. Nhiều tài xế thực hiện hành trình dài hàng nghìn km, đi qua nhiều tuyến đường, nút giao có lắp đặt camera phạt nguội. Sau kỳ nghỉ tết, không ít người thắc mắc: "Nếu phương tiện vi phạm lỗi phạt nguội thì sau bao lâu dữ liệu sẽ hiển thị trên hệ thống tra cứu?".

Hệ thống camera phạt nguội hoạt động bất kể ngày đêm tại nhiều tuyến đường trên cả nước ẢNH: T.N

Việc nắm rõ thời hạn cập nhật lỗi vi phạm giúp chủ ô tô chủ động kiểm tra, thực hiện nghĩa vụ nộp phạt và tránh bị động, ảnh hưởng khi đến kỳ đăng kiểm.

Luật quy định thế nào?

Căn cứ theo Thông tư 73/2024/TT-BCA (Thông tư 73), quy trình xử lý vi phạm phát hiện qua thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ nhưng không dừng được phương tiện hiện được thực hiện theo từng bước chặt chẽ.

Căn cứ khoản 1, điều 24, Thông tư 73, trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày phát hiện hành vi vi phạm, cơ quan Công an nơi phát hiện vi phạm có trách nhiệm tiến hành xác minh thông tin về phương tiện và chủ phương tiện. Sau khi xác định đúng đối tượng, cơ quan chức năng thực hiện đồng thời hai nhiệm vụ, gồm: gửi thông báo yêu cầu chủ phương tiện đến giải quyết và cập nhật thông tin vi phạm lên hệ thống điện tử.

Điểm mới của quy định hiện nay là cơ chế cập nhật dữ liệu đồng thời. Ngay khi thông báo vi phạm được phát hành, thông tin của phương tiện vi phạm giao thông bao gồm: loại phương tiện, biển số, thời gian, địa điểm, hành vi vi phạm và đơn vị phát hiện sẽ được đưa lên hệ thống công khai.

Trình tự xử lý kết quả phạt nguội được nêu rõ tại Thông tư 73 ẢNH: T.N

Chủ xe có thể chủ động tra cứu kết quả tại trang thông tin điện tử của Cục Cảnh sát giao thông, mục "Tra cứu phạt nguội". Ngoài ra, ứng dụng VNeTraffic cũng cập nhật thông tin vi phạm, đồng bộ trực tiếp vào tài khoản định danh điện tử của chủ phương tiện.

Việc cập nhật dữ liệu trong thời gian 10 ngày giúp minh bạch hóa quy trình xử lý vi phạm hành chính. Tài xế không cần chờ đợi văn bản giấy gửi về địa chỉ cư trú mà có thể căn cứ vào dữ liệu trực tuyến để sắp xếp thời gian đến trụ sở Công an giải quyết vụ việc.

Cần lưu ý, việc chậm trễ giải quyết sau khi đã có thông báo trên hệ thống có thể dẫn đến việc phương tiện bị đưa vào danh sách cảnh báo trên hệ thống đăng kiểm. Do đó, kiểm tra định kỳ sau khoảng 10 ngày kể từ khi kết thúc hành trình dài hoặc có dấu hiệu nghi ngờ vi phạm giao thông là điều cần thiết.