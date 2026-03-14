Một đoạn video xuất hiện trên mạng xã hội mới đây, ghi lại tình huống giao thông nguy hiểm , khiến nhiều người phải bức xúc; khi một tài xế lái xe ben xem thường luật, cố tình đi lùi trên cao tốc.

Vụ việc được xác định xảy ra vào khoảng 12 giờ 49 phút ngày 12.3.2026 trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên, đoạn qua địa bàn xã Văn Môn, tỉnh Bắc Ninh (xã Yên Phụ cũ).

Xe ben đi lùi trên cao tốc, dân mạng đề nghị tước bằng lái tài xế

Theo hình ảnh trích xuất từ camera hành trình gắn trên ô tô con cùng lưu thông, thời điểm nói trên, ô tô này đang di chuyển trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên, hướng về Thái Nguyên. Khi đến khu vực lối ra gần nút giao Yên Phụ, tài xế một phen "thót tim" khi phát hiện phía trước xuất hiện một xe ben loại lớn, mang biển kiểm soát 20RM-007.52 đang đi lùi.

Đáng nói, vụ việc diễn ra vào thời điểm trên đoạn cao tốc này đang có khá đông phương tiện khác lưu thông cùng chiều với tốc độ cao. May mắn, người lái ô tô gắn camera hành trình và các xe khác đã sớm phát hiện tình huống và kịp thời xử lí, tránh được tai nạn.

Mặc dù vậy, trên mạng xã hội, đoạn video ghi lại tình huống giao thông nói trên sau khi đăng tải trên một số diễn đàn, hội đã nhanh chóng lan truyền, thu hút sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng. Đa số người xem đều tỏ ra vô cùng bức xúc trước hành vi lái xe bất chấp nguy hiểm, coi thường pháp luật và tính mạng người khác của tài xế xe ben .

Tình huống tài xế liều lĩnh lái xe ben đi lùi trên cao tốc gây bức xúc ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Bên cạnh đó, nhiều cư dân mạng cũng lên tiếng yêu cầu cơ quan chức năng cần nhanh chóng vào cuộc xác minh, xử phạt nghiêm trường hợp vi phạm này. Thậm chí, một số người đề nghị cần xem xét tính chất nghiêm trọng của vụ việc, có thể tước bằng lái của tài xế xe ben để tránh những vụ việc tương tự có thể lặp lại.

Lái xe ô tô đi lùi trên cao tốc xử phạt ra sao?

Cùng với những lỗi như điều khiển phương tiện đi ngược chiều, không tuân thủ hiệu lệnh đèn tín hiệu (vượt đèn đỏ), chạy quá tốc độ, lạng lách đánh võng… lái xe đi lùi trên cao tốc cũng được liệt vào nhóm hành vi vi phạm với tính chất cố ý, nguy hiểm là nguyên nhân trực tiếp gây ra tai nạn giao thông. Do đó, từ đầu năm 2025, Nghị định 168/2024/NĐ-CP (Nghị định 168) đã tăng mạnh mức phạt với lỗi vi phạm nói trê n .

Cụ thể, theo quy định mới, người điều khiển xe ô tô đi lùi trên đường cao tốc sẽ bị xử phạt tiền từ 30 - 40 triệu đồng, đồng thời trừ 10 điểm giấy phép lái xe. So với quy định cũ tại Nghị định 100/2019 (phạt tiền 16 - 18 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 5 - 7 tháng), mức phạt tiền đã tăng lên gần gấp đôi.