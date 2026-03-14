Xe ben đi lùi trên cao tốc, dân mạng đề nghị tước bằng lái tài xế

Nguyễn Duy
14/03/2026 20:15 GMT+7

Bất chấp luật giao thông và nguy hiểm rình rập, tài xế vẫn liều lĩnh lái xe ben đi lùi trên cao tốc, suýt dẫn đến tai nạn chết người nếu các xe phía sau không kịp tránh.

Một đoạn video xuất hiện trên mạng xã hội mới đây, ghi lại tình huống giao thông nguy hiểm, khiến nhiều người phải bức xúc; khi một tài xế lái xe ben xem thường luật, cố tình đi lùi trên cao tốc.

Vụ việc được xác định xảy ra vào khoảng 12 giờ 49 phút ngày 12.3.2026 trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên, đoạn qua địa bàn xã Văn Môn, tỉnh Bắc Ninh (xã Yên Phụ cũ).

Theo hình ảnh trích xuất từ camera hành trình gắn trên ô tô con cùng lưu thông, thời điểm nói trên, ô tô này đang di chuyển trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên, hướng về Thái Nguyên. Khi đến khu vực lối ra gần nút giao Yên Phụ, tài xế một phen "thót tim" khi phát hiện phía trước xuất hiện một xe ben loại lớn, mang biển kiểm soát 20RM-007.52 đang đi lùi.

Đáng nói, vụ việc diễn ra vào thời điểm trên đoạn cao tốc này đang có khá đông phương tiện khác lưu thông cùng chiều với tốc độ cao. May mắn, người lái ô tô gắn camera hành trình và các xe khác đã sớm phát hiện tình huống và kịp thời xử lí, tránh được tai nạn.

Mặc dù vậy, trên mạng xã hội, đoạn video ghi lại tình huống giao thông nói trên sau khi đăng tải trên một số diễn đàn, hội đã nhanh chóng lan truyền, thu hút sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng. Đa số người xem đều tỏ ra vô cùng bức xúc trước hành vi lái xe bất chấp nguy hiểm, coi thường pháp luật và tính mạng người khác của tài xế xe ben.

Bên cạnh đó, nhiều cư dân mạng cũng lên tiếng yêu cầu cơ quan chức năng cần nhanh chóng vào cuộc xác minh, xử phạt nghiêm trường hợp vi phạm này. Thậm chí, một số người đề nghị cần xem xét tính chất nghiêm trọng của vụ việc, có thể tước bằng lái của tài xế xe ben để tránh những vụ việc tương tự có thể lặp lại.

Lái xe ô tô đi lùi trên cao tốc xử phạt ra sao?

Cùng với những lỗi như điều khiển phương tiện đi ngược chiều, không tuân thủ hiệu lệnh đèn tín hiệu (vượt đèn đỏ), chạy quá tốc độ, lạng lách đánh võng… lái xe đi lùi trên cao tốc cũng được liệt vào nhóm hành vi vi phạm với tính chất cố ý, nguy hiểm là nguyên nhân trực tiếp gây ra tai nạn giao thông. Do đó, từ đầu năm 2025, Nghị định 168/2024/NĐ-CP (Nghị định 168) đã tăng mạnh mức phạt với lỗi vi phạm nói trên.

Cụ thể, theo quy định mới, người điều khiển xe ô tô đi lùi trên đường cao tốc sẽ bị xử phạt tiền từ 30 - 40 triệu đồng, đồng thời trừ 10 điểm giấy phép lái xe. So với quy định cũ tại Nghị định 100/2019 (phạt tiền 16 - 18 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 5 - 7 tháng), mức phạt tiền đã tăng lên gần gấp đôi.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
