Xe - Giao thông

Xe máy chạy ngược chiều trên cao tốc, nhiều tài xế ô tô 'thót tim' phanh gấp

Nguyễn Duy
10/03/2026 13:23 GMT+7

Không chỉ cố tình lái xe máy vào cao tốc trong đêm, người đàn ông còn liều lĩnh chạy ngược chiều, thậm chí len lỏi giữa hai hàng xe ô tô, khiến nhiều xe phải phanh gấp để tránh.

Mạng xã hội mới đây xuất hiện một đoạn video ghi lại tình huống giao thông khiến nhiều người một phen "thót tim", vô cùng bức xúc; khi một người đàn ông lái xe máy liều lĩnh chạy vào đường cao tốc trong đêm, thậm chí phóng ngược chiều, suýt dẫn đến va chạm với ô tô ngược hướng.

Vụ việc được xác định xảy ra vào khoảng 19 giờ 30 phút ngày 7.3.2026 trên cao tốc Hà Nội - Bắc Giang, đoạn qua địa bàn phường Nếnh, tỉnh Bắc Ninh (thị xã Việt Yên, Bắc Giang cũ).

"Thót tim" ô tô phanh gấp, tránh xe máy phóng ngược chiều cao tốc

Theo hình ảnh trích xuất từ camera hành trình gắn trên ô tô con cùng lưu thông, thời điểm nói trên, ô tô này đang di chuyển trên cao tốc Hà Nội - Bắc Giang, hướng từ Hà Nội về TP.Bắc Giang cũ. Khi đến khu vực gần lối ra Khu công nghiệp Vân Trung, tài xế "hú vía" phát hiện phía trước xuất hiện một xe máy (chưa rõ biển số), do một người đàn ông điều khiển đang di chuyển ngược chiều, lao thẳng về phía ô tô.

Đáng nói, không chỉ chạy vào cao tốc, người đàn ông còn liều lĩnh lái xe di chuyển ngược chiều với tốc độ cao. Thậm chí hiên ngang đi vào giữa hai làn đường, len lỏi qua hai hàng ô tô trong điều kiện đêm tối, hạn chế tầm nhìn. May mắn, tài xế ô tô gắn camera hành trình đã lái xe tập trung, sớm phát hiện và kịp thời phanh giảm tốc, đồng thời đánh lái điều khiển xe lách sát dải phân cách, tránh được vụ tai nạn nghiêm trọng.

‘Thót tim’ ô tô phanh gấp, tránh xe máy phóng ngược chiều cao tốc - Ảnh 1.

Tình huống người đàn ông liều lĩnh lái xe máy phóng ngược chiều cao tốc trong đêm khiến nhiều người bức xúc

ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Mặc dù vậy, trên mạng xã hội, đoạn video ghi lại tình huống giao thông nói trên sau khi được đăng tải trên các diễn đàn, hội nhóm cũng đã nhanh chóng lan truyền, thu hút sự chú ý từ đông đảo cư dân mạng. Đa phần người xem đều tỏ ra hết sức bất bình trước hành vi lái xe xem thường luật và quá liều lĩnh của người đàn ông nói trên.

Bên cạnh đó, không ít cư dân mạng cũng lên tiếng đề nghị cơ quan chức năng cần vào cuộc xác minh, truy tìm và xử phạt nghiêm trường hợp vi phạm.

Đi xe máy vào cao tốc xử phạt ra sao?

Nghị định 168/2024/NĐ-CP quy định:

Phạt tiền từ 4 - 6 triệu đồng đối với người điều khiển xe thực hiện hành vi điều khiển xe đi vào đường cao tốc, trừ xe phục vụ việc quản lý, bảo trì đường cao tốc. Đồng thời trừ 6 điểm Giấy phép lái xe.

Trường hợp thực hiện hành vi gây tai nạn mức phạt 10 - 14 triệu đồng, trừ 10 điểm Giấy phép lái xe.


Khám phá thêm chủ đề

Xe máy xe máy chạy ngược chiều chạy ngược chiều cao tốc cao tốc lăng kính giao thông lái xe văn minh bạn đường
