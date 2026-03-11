Camera hành trình Vietmap nào có mặt trên xe Ford?

Ford Việt Nam và Vietmap mới đây đã chính thức ký kết hợp tác chiến lược nhằm nâng cao trải nghiệm lái xe. Mối quan hệ hợp tác này mang đến các giải pháp dẫn đường, ghi hình chuyên dụng trên các dòng xe Ford tại Việt Nam hiện nay.

Tại thị trường nội địa, Vietmap là ứng dụng dẫn đường kiêm cảnh báo tốc độ, phạt nguội hàng đầu. Các tính năng đáng chú ý của ứng dụng này bao gồm: cảnh báo tốc độ giới hạn, vị trí camera giám sát, hướng dẫn lộ trình chính xác theo hạ tầng giao thông thực tế... "Cái bắt tay" giữa hãng xe đến từ Mỹ và ứng dụng Việt Nam giúp giải quyết bài toán bản đồ dẫn đường, cảnh báo giao thông với người dùng ô tô.

Cái bắt tay giữa Ford Việt Nam và Vietmap mang đến cho người dùng giải pháp di chuyển thông minh, hạn chế vi phạm giao thông Ảnh: Ford

Trong khuôn khổ hợp tác, Vietmap tung ra hai dòng camera hành trình chuyên dụng gồm TS-3K và TS-5K. Đây là hai loại camera hành trình được tối ưu hóa với các dòng xe Ford như Ranger, Everest, Territory...

Trong đó, Vietmap TS-5K thuộc phân khúc cao cấp với khả năng ghi hình độ phân giải 4K ở camera trước. Nhờ sử dụng cảm biến Sony Starvis IMX415, mẫu camera hành trình này đảm bảo độ chi tiết hình ảnh trong điều kiện thiếu sáng. Điểm nhấn của TS-5K là hệ thống hỗ trợ lái an toàn (ADAS) với các tính năng cảnh báo tiền va chạm, lệch làn đường và nhắc nhở xe phía trước di chuyển.

Bộ đôi camera hành trình mới của Vietmap sẽ trang bị trên xe Ford Ảnh: Ford

Vietmap TS-3K là dòng camera đa năng, hỗ trợ ghi hình ở hai kênh camera trước (3K) và camera sau (Full-HD). Camera hành trình này trang bị cảm biến Sony Starvis 2 (IMX675) thế hệ mới, giúp cải thiện dải tương phản động. TS-3K sử dụng pin siêu tụ điện thay cho pin lithium truyền thống, giúp thiết bị chịu được nhiệt độ cao và tăng độ bền khi xe đỗ dưới trời nắng nóng.

Hai dòng camera hành trình này đều tích hợp dữ liệu cảnh báo giao thông độc quyền của Vietmap, giúp cung cấp thông tin về biển báo tốc độ, cấm vượt và khu vực có camera phạt nguội được cập nhật định kỳ. Điều này giúp tài xế chủ động kiểm soát vận tốc và giảm thiểu rủi ro vi phạm luật giao thông.

Trong bối cảnh quy định xử phạt mới tại Nghị định 168/2024/NĐ-CP ngày càng khắt khe, việc trang bị các công cụ hỗ trợ cảnh báo trực quan trở thành nhu cầu thiết yếu đối với tài xế hiện nay.