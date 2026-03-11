Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Xe Thị trường

Camera hành trình Vietmap nào có mặt trên xe Ford?

Chí Tâm
Chí Tâm
11/03/2026 11:41 GMT+7

"Cái bắt tay" giữa Ford Việt Nam và Vietmap mang đến cho người dùng cơ hội trải nghiệm một số dòng camera hành trình chuyên dụng, phù hợp với điều kiện giao thông tại Việt Nam.

Ford Việt Nam và Vietmap mới đây đã chính thức ký kết hợp tác chiến lược nhằm nâng cao trải nghiệm lái xe. Mối quan hệ hợp tác này mang đến các giải pháp dẫn đường, ghi hình chuyên dụng trên các dòng xe Ford tại Việt Nam hiện nay.

Tại thị trường nội địa, Vietmap là ứng dụng dẫn đường kiêm cảnh báo tốc độ, phạt nguội hàng đầu. Các tính năng đáng chú ý của ứng dụng này bao gồm: cảnh báo tốc độ giới hạn, vị trí camera giám sát, hướng dẫn lộ trình chính xác theo hạ tầng giao thông thực tế... "Cái bắt tay" giữa hãng xe đến từ Mỹ và ứng dụng Việt Nam giúp giải quyết bài toán bản đồ dẫn đường, cảnh báo giao thông với người dùng ô tô.

Bộ đôi camera hành trình Vietmap nào sẽ có mặt trên các dòng xe Ford? - Ảnh 1.

Cái bắt tay giữa Ford Việt Nam và Vietmap mang đến cho người dùng giải pháp di chuyển thông minh, hạn chế vi phạm giao thông

Ảnh: Ford

Trong khuôn khổ hợp tác, Vietmap tung ra hai dòng camera hành trình chuyên dụng gồm TS-3K và TS-5K. Đây là hai loại camera hành trình được tối ưu hóa với các dòng xe Ford như Ranger, Everest, Territory...

Trong đó, Vietmap TS-5K thuộc phân khúc cao cấp với khả năng ghi hình độ phân giải 4K ở camera trước. Nhờ sử dụng cảm biến Sony Starvis IMX415, mẫu camera hành trình này đảm bảo độ chi tiết hình ảnh trong điều kiện thiếu sáng. Điểm nhấn của TS-5K là hệ thống hỗ trợ lái an toàn (ADAS) với các tính năng cảnh báo tiền va chạm, lệch làn đường và nhắc nhở xe phía trước di chuyển.

Bộ đôi camera hành trình Vietmap nào sẽ có mặt trên các dòng xe Ford? - Ảnh 2.
Bộ đôi camera hành trình Vietmap nào sẽ có mặt trên các dòng xe Ford? - Ảnh 3.

Bộ đôi camera hành trình mới của Vietmap sẽ trang bị trên xe Ford

Ảnh: Ford

Vietmap TS-3K là dòng camera đa năng, hỗ trợ ghi hình ở hai kênh camera trước (3K) và camera sau (Full-HD). Camera hành trình này trang bị cảm biến Sony Starvis 2 (IMX675) thế hệ mới, giúp cải thiện dải tương phản động. TS-3K sử dụng pin siêu tụ điện thay cho pin lithium truyền thống, giúp thiết bị chịu được nhiệt độ cao và tăng độ bền khi xe đỗ dưới trời nắng nóng.

Hai dòng camera hành trình này đều tích hợp dữ liệu cảnh báo giao thông độc quyền của Vietmap, giúp cung cấp thông tin về biển báo tốc độ, cấm vượt và khu vực có camera phạt nguội được cập nhật định kỳ. Điều này giúp tài xế chủ động kiểm soát vận tốc và giảm thiểu rủi ro vi phạm luật giao thông.

Trong bối cảnh quy định xử phạt mới tại Nghị định 168/2024/NĐ-CP ngày càng khắt khe, việc trang bị các công cụ hỗ trợ cảnh báo trực quan trở thành nhu cầu thiết yếu đối với tài xế hiện nay. 

Tin liên quan

Vietmap ra mắt Camera hành trình SpeedMap M2: Công nghệ thông minh, lái xe an toàn

Vietmap ra mắt Camera hành trình SpeedMap M2: Công nghệ thông minh, lái xe an toàn

TP.HCM, ngày 18.10.2024 - Vietmap chính thức giới thiệu Camera hành trình SpeedMap M2, phiên bản cải tiến từ SpeedMap M1. Đây là dòng camera hành trình nổi bật với cảm biến Sony Starvis 2, kết nối 4G tiêu chuẩn, và tính năng cảnh báo tốc độ, mang lại giải pháp công nghệ tiên tiến, an toàn và tiện lợi cho mọi tài xế.

Vietmap phân phối phim cách nhiệt Rayno tại Việt Nam, giá từ 4,2 triệu đồng

Vietmap Speedmap M2 tại Việt Nam có tính năng gì hấp dẫn?

Khám phá thêm chủ đề

VIETMAP Ford Việt Nam Ford camera hành trình
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận