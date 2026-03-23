Đàn bò 'lạc' vào cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây khiến nhiều tài xế khiếp vía

Trần Duy Khánh
23/03/2026 15:46 GMT+7

Đàn bò đi 'lạc' vào cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây gây mất an toàn giao thông, chủ đàn bò sau đó bị nhắc nhở, yêu cầu không tái phạm.

Ngày 23.3, liên quan vụ đàn bò xuất hiện trên cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây gây nguy hiểm cho các phương tiện, lực lượng chức năng đã lập biên bản ghi nhận và nhắc nhở chủ đàn bò không để tái diễn.

Đàn bò đi "lạc" vào cao tốc khiến nhiều phương tiện bị ảnh hưởng

Đại diện Công ty cổ phần Dịch vụ kỹ thuật đường cao tốc Việt Nam (VEC E) cho biết đơn vị đã phối hợp xử lý, đồng thời lập hồ sơ vụ việc để theo dõi.

Trước đó, khoảng 10 giờ 50 ngày 22.3, tại km21 cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây (đoạn qua xã Nhơn Trạch, Đồng Nai), tổ tuần tra nhận tin báo có 4 con bò đi vào làn xe, khiến giao thông bị ảnh hưởng và tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, lực lượng tuần tra cùng Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 (Phòng 6, Cục CSGT Bộ Công an) nhanh chóng có mặt, tổ chức điều tiết giao thông, đồng thời xua đuổi đàn bò ra khỏi cao tốc. Một con bò sau đó được giữ lại, đưa về trạm trên quốc lộ 51 để xử lý.

Đàn bò đi vào làn đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây khiến nhiều tài xế khiếp vía

Qua xác minh, đàn bò đã đi vào cao tốc từ lối mở phục vụ công trường thi công ven tuyến. Công an xã Nhơn Trạch sau đó mời chủ đàn bò là bà N.T.V (67 tuổi, người địa phương) lên làm việc về hành vi chăn thả gia súc trong hành lang an toàn giao thông.

Do vụ việc chưa gây hậu quả và là lần đầu xảy ra, cơ quan chức năng chỉ lập biên bản ghi nhận, nhắc nhở và yêu cầu viết cam kết không tái phạm, chưa xử phạt hành chính. Cùng ngày, chủ đàn bò đã thuê xe tải đưa số gia súc về nơi nuôi nhốt.

Theo nhiều tài xế, tình trạng gia súc đi vào cao tốc này đã từng xảy ra trước đó, làm dấy lên lo ngại về công tác quản lý và đảm bảo an toàn trên tuyến đường huyết mạch.

