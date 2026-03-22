Mạng xã hội mới đây lan truyền một đoạn video ghi lại tình huống giao thông gây bức xúc; khi một tài xế xem thường luật, cố tình lái ô tô chạy "ráng" qua giao lộ, khi đèn tín hiệu sắp chuyển đỏ.

Vụ việc được xác định xảy ra vào khoảng 9 giờ 37 phút ngày 14.3.2026 trên đường Bà Triệu, đoạn qua địa bàn phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn (phường Vĩnh Trại, TP. Lạng Sơn cũ).

Tài xế ô tô "lỡ chân ga" vượt đèn đỏ, bị xử phạt gần 20 triệu đồng

Theo hình ảnh trích xuất từ camera hành trình gắn trên một ô tô cùng lưu thông, thời điểm nói trên, một ô tô con màu đỏ hiệu Ford Everest lưu thông trên đường Bà Triệu, hướng từ nút giao Lê Lợi về nút giao Lý Thái Tổ. Khi đến ngã tư Bà Triệu - Phai Vệ, bất chấp đèn tín hiệu đã chuyển vàng, tài xế vẫn "chạy ráng", cố tình tăng ga cho xe băng qua giao lộ.

Dù không dẫn đến tai nạn nhưng tình huống lái xe xem thường luật của tài xế nói trên khiến nhiều người chứng kiến không khỏi bức xúc. Trên mạng xã hội, đoạn video ghi lại vụ việc sau khi được đăng tải trên các diễn đàn, hội nhóm mạng xã hội đã nhanh chóng lan truyền, thu hút sự chú ý từ đông đảo cư dân mạng. Đa phần người xem đều tỏ ra hết sức bất bình trước hành vi lái xe tham gia giao thông bất chấp luật và mạng sống người khác của tài xế ô tô con.

Bên cạnh đó, không ít cư dân mạng cũng lên tiếng đề nghị cơ quan chức năng cần nhanh chóng vào cuộc, xác minh và xử phạt nghiêm trường hợp vi phạm.

Tình huống tài xế cố tình lái ô tô "chạy ráng" vượt đèn đỏ gây bức xúc ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Theo thông tin từ Fanpage chính thức của Cục CSGT, sau khi tiếp nhận phản ánh từ người dân, Phòng CSGT Công an tỉnh Lạng Sơn đã nhanh chóng vào cuộc làm rõ vụ việc. Qua đó xác minh ông V.Q.T (sinh năm 1977) là tài xế điều khiển ô tô con hiệu Ford Everest, mang biển số 12A-192.xx không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông tại đường Bà Triệu.

Theo đó, qua quá trình làm việc, lái xe hoàn toàn đồng ý và thừa nhận hành vi vi phạm theo nội dung phản ánh và chấp nhận chịu xử lý theo quy định của pháp luật.

Lái ô tô vượt đèn đỏ xử phạt ra sao? Nghị định 168/2024/NĐ-CP quy định: Phạt tiền 18 - 20 triệu đồng đối với người điều khiển xe ô tô không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông (Điểm b, khoản 9, điều 6). Bên cạnh đó, người vi phạm còn bị trừ 4 điểm giấy phép lái xe. Trường hợp vi phạm dẫn đến tai nạn giao thông, tài xế bị phạt 20 - 22 triệu đồng (Điểm b, khoản 10, điều 6).



