Xe biển xanh vượt ẩu trên cao tốc bị CSGT xử phạt

Đình Tuyên
30/03/2026 07:58 GMT+7

Bất chấp vạch kẻ đôi liền nét màu vàng, tài xế vẫn cố tình lách luật, lái xe biển xanh chạy lấn hẳn sang làn đường ngược chiều để vượt các xe cùng chiều trên cao tốc.

Mạng xã hội mới đây xuất hiện một đoạn video ghi lại tình huống giao thông gây bức xúc; khi một tài xế lái xe biển xanh bất chấp luật, lấn làn vượt ẩu trên cao tốc.

Vụ việc được xác định xảy ra vào 16 giờ 40 phút ngày 21.3.2026 trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai, đoạn qua địa bàn xã Trấn Yên, tỉnh Lào Cai (huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái cũ).

Theo hình ảnh trích xuất từ camera hành trình gắn trên một ô tô cùng lưu thông, thời điểm nói trên, xe này đang di chuyển cao tốc Nội Bài - Lào Cai, hướng từ Lào Cai về Hà Nội. Khi đến gần Km 128+700, tài xế bức xúc khi phát hiện phía từ phía sau xuất hiện một ô tô con màu đen, mang biển kiểm soát 24A-005.xx (biển số nền xanh, chữ trắng) đang lấn hẳn sang làn đường ngược chiều để vượt lên.

Đáng nói, đoạn đường diễn ra vụ việc có vạch kẻ đôi liền nét màu vàng cấm các xe lấn làn. Thế nhưng, tài xế ô tô con nói trên vẫn bất chấp nguy hiểm cho xe chạy lấn hẳn sang làn đường ngược chiều, vượt ẩu. May mắn, vụ việc chưa dẫn đến tai nạn nguy hiểm kiểu đối đầu.

Mặc dù vậy, trên mạng xã hội, đoạn video ghi lại tình huống giao thông nói trên sau khi đăng tải trên các diễn đàn, hội nhóm đã nhanh chóng lan truyền, thu hút sự chú ý từ đông đảo cư dân mạng. Đa phần người xem đều tỏ ra hết sức phẫn nộ trước hành vi lái xe cẩu thả, bất chấp nguy hiểm và xem thường luật của tài xế xe con.

Bên cạnh đó, nhiều cư dân mạng cũng lên tiếng đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc, truy tìm và xử phạt nghiêm với trường hợp vi phạm.

- Ảnh 1.

Tình huống tài xế lái xe biển xanh chạy ẩu, lấn làn ngược chiều trên cao tốc

ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Theo thông tin cập nhật, sau khi tiếp nhận phản ánh từ người dân, Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ số 1, Phòng 6 Cục CSGT đã tiến hành xác minh, lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế N.V.T (sinh năm 1976, trú tại phường Cam Đường, tỉnh Lào Cai) vì hành vi điều khiển xe ô tô đi sai làn đường (làn ngược chiều). Tại cơ quan công an, tài xế Q. đã thừa nhận hành vi vi phạm và chấp hành việc lập biên bản theo quy định của pháp luật.

Nghị định 168/2024/NĐ-CP quy định:

- Phạt tiền 4 - 6 triệu đồng đối với người điều khiển xe thực hiện hành vi điều khiển xe ô tô đi sai làn đường. Ngoài ra, người vi phạm còn bị trừ 2 điểm Giấy phép lái xe.

Nhiều tài xế bị phạt 5 triệu vì lái xe chuyển làn không xi-nhan trên cao tốc

Lái ô tô trên cao tốc nhưng chuyển làn không bật xi-nhan (đèn báo rẽ), nhiều tài xế bị CSGT phát hiện, xử phạt 5 triệu đồng, đồng thời trừ điểm Giấy phép lái xe.

Tài xế ô tô 'lỡ chân ga' vượt đèn đỏ, bị xử phạt gần 20 triệu đồng

Bị xe khách tạt đầu, xe bán tải đánh võng chèn đường 'trả đũa'

