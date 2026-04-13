Tai nạn liên hoàn, 5 ô tô 'dính chùm' trên cao tốc TP.HCM - Trung Lương

Sáng ngày 13.4, một vụ tai nạn liên hoàn giữa 5 ô tô xảy ra trên cao tốc TP.HCM - Trung Lương, khiến các phương tiện hư hỏng nặng, giao thông qua khu vực bị ùn ứ nghiêm trọng.

Vụ tai nạn làm 5 ô tô "dính nhau" trên làn đường số 1 cao tốc TP.HCM - Trung Lương gây tắc nghẽn giao thông qua đây ẢNH: ANH THƯ

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra lúc 7 giờ 44 phút ngày 13.4, trên cao tốc TP.HCM - Trung Lương theo hướng từ các tỉnh miền Tây về TP.HCM, đọan qua địa bàn xã Bình Đức (Tây Ninh).

Tại hiện trường, 5 phương tiện, gồm: 1 xe tải, 1 xe bán tải, 2 xe 7 chỗ và 1 xe 5 chỗ va chạm mạnh, nằm "dính chùm" sát nhau trên làn đường sát dải phân cách (làn số 1).

Vụ va chạm liên hoàn không gây thiệt hại về người, tuy nhiên cả 5 phương tiện đều bị hư hỏng, nhiều bộ phận vỡ nát văng trên mặt đường.

Do các xe gặp nạn nằm chắn gần hết làn đường lưu thông tốc độ cao, hàng loạt phương tiện di chuyển phía sau bị dồn ứ, kéo dài nhiều cây số.

Giao thông bị ùn ứ nghiêm trọng nhiều giờ liền ẢNH: B.B

Ngay sau khi nhận được tin báo, đơn vị quản lý tuyến cao tốc TP.HCM - Trung Lương phối hợp với lực lượng CSGT đã kịp thời có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông, hỗ trợ di dời các ô tô gặp nạn vào sát lề đường để giải phóng phương tiện đang ùn tắc.

Vụ tai nạn khiến 5 ô tô "dính chùm" nhau trên cao tốc TP.HCM - Trung Lương đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.