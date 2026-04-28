Tài xế lái ô tô quay đầu ngay lối vào cao tốc, suýt gây tai nạn

Nguyễn Duy
28/04/2026 13:37 GMT+7

Bất chấp luật và nguy hiểm cho mình và người khác, tài xế vẫn cố chấp lái ô tô quay đầu ngay trên lối vào cao tốc, suýt gây tai nạn.

Vụ việc được xác định diễn ra vào hơn 8 giờ ngày 26.4.2026 trên cao tốc Lộ Tẻ - Rạch Sỏi, đoạn qua địa bàn xã Vĩnh Thạnh, TP.Cần Thơ. Theo hình ảnh trích xuất từ camera hành trình gắn trên một ô tô con, thời điểm nói trên, xe này đang di chuyển từ đường tỉnh 919 (DT919) vào cao tốc Lộ Tẻ - Rạch Sỏi. Khi vừa rẽ qua lối vào cao tốc, tài xế giật mình phát hiện phía trước xuất hiện một ô tô khác màu trắng, hiệu VinFast Limo Green (mang biển kiểm soát 65A-681.56) đang loay hoay quay đầu.

Đáng nói, khu vực xảy ra vụ việc là đoạn đường một chiều và cua khuất tầm nhìn. Thế những, tài xế ô tô màu trắng vẫn bất chấp nguy hiểm, cố chấp cho xe chắn ngang đường để quay đầu. Thậm chí đi ngược chiều một đoạn dài để ra khỏi cao tốc. Tình huống khiến nhiều người chứng kiến không khỏi bức xúc.

Nghị định 168/2024/NĐ-CP quy định:

Tài xế điều khiển ô tô thực hiện hành vi lái xe quay đầu, chạy ngược chiều trên cao tốc sẽ bị phạt tiền từ 30 - 40 triệu đồng (khoản 11, điều 6). Ngoài ra, người vi phạm còn bị trừ 10 điểm Giấy phép lái xe.

So với Nghị định 100/2019/NĐ-CP trước đây, mức phạt mới áp dụng từ năm 2025 đã tăng gần gấp đôi, do hành vi này được xác định rất nguy hiểm, là nguyên nhân dẫn đến nhiều vụ tai nạn nghiêm trọng.

