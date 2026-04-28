Tài xế lái ô tô quay đầu ngay lối vào cao tốc, suýt gây tai nạn

Vụ việc được xác định diễn ra vào hơn 8 giờ ngày 26.4.2026 trên cao tốc Lộ Tẻ - Rạch Sỏi, đoạn qua địa bàn xã Vĩnh Thạnh, TP.Cần Thơ. Theo hình ảnh trích xuất từ camera hành trình gắn trên một ô tô con, thời điểm nói trên, xe này đang di chuyển từ đường tỉnh 919 (DT919) vào cao tốc Lộ Tẻ - Rạch Sỏi. Khi vừa rẽ qua lối vào cao tốc, tài xế giật mình phát hiện phía trước xuất hiện một ô tô khác màu trắng, hiệu VinFast Limo Green (mang biển kiểm soát 65A-681.56) đang loay hoay quay đầu.

Đáng nói, khu vực xảy ra vụ việc là đoạn đường một chiều và cua khuất tầm nhìn. Thế những, tài xế ô tô màu trắng vẫn bất chấp nguy hiểm, cố chấp cho xe chắn ngang đường để quay đầu. Thậm chí đi ngược chiều một đoạn dài để ra khỏi cao tốc. Tình huống khiến nhiều người chứng kiến không khỏi bức xúc.