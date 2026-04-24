Xe gia đình cỡ nhỏ: VinFast Limo Green áp đảo, doanh số gấp đôi nhóm xe xăng

Theo số liệu bán hàng từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), Hyundai Thành Công Việt Nam (HTV) và VinFast, trong tháng 3.2026, phân khúc xe gia đình cỡ nhỏ ghi nhận cú bứt tốc mạnh mẽ, khi đạt lượng xe bán ra lên đến 15.005 xe. Doanh số này tăng tới gần 10.000 xe, tức gần gấp đôi so với tháng trước đó (chỉ đạt 5.212 xe). Diễn biến này phản ánh nhu cầu tiêu dùng chung đang phục hồi tích cực, đồng thời cũng cho thấy lượng khách tìm mua xe gia đình 7 chỗ cũng bắt đầu tăng trở lại, sau giai đoạn ảm đạm đầu năm.

Doanh số xe gia đình (MPV) 7 chỗ cỡ nhỏ tại Việt Nam tháng 3.2026 NGUỒN: VAMA, TC MOTOR, VINFAST

Đáng chú ý, nếu phân tích kỹ hơn, dễ nhận thấy xu hướng mua sắm ở phân khúc này đang có sự chuyển dịch rõ ràng, khi xe điện ngày càng được số đông ưa chuộng. Thậm chí bắt đầu vượt mặt nhóm xe sử dụng động cơ đốt trong.

Xe gia đình cỡ nhỏ năm 2025: VinFast Limo Green soán ngôi Mitsubishi Xpander ngoạn mục





Xe điện VinFast bứt tốc, thúc đẩy toàn phân khúc tăng trưởng mạnh

Tâm điểm của nhóm xe gia đình cỡ nhỏ trong tháng 3 tiếp tục thuộc về VinFast Limo Green, khi mẫu xe điện này ghi nhận doanh số kỷ lục, đạt 9.316 xe, tăng đến hơn 6.300 xe so với tháng 2. Đây là mức tăng trưởng rất hiếm thấy trong phân khúc ô tô phổ thông tại Việt Nam.

Trong đó, phiên bản hướng đến nhóm khách hàng dịch vụ - Limo Green đóng vai trò chủ lực, với 6.795 xe bàn giao, chiếm hơn 70% tổng doanh số của mẫu xe VinFast. Bản MPV 7 phục vụ nhu cầu cá nhân, di chuyển gia đình cũng ghi nhận kết quả tích cực với 2.521 xe bàn giao trong tháng.

VinFast Limo Green tiếp tục cho thấy sự áp đảo khi bán ra hơn 9.000 xe trong tháng cuối quý 1/2026 ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

Doanh số này không chỉ giúp Limo Green duy trì vị trí dẫn đầu, mà còn cho thấy sự áp đảo tuyệt đối trước các đối thủ. Bởi lẽ, tổng lượng xe bán ra của nhóm xe MPV cỡ nhỏ sử dụng động cơ xăng trong tháng 3 cũng chỉ đạt chưa đến 6.000 xe, tức chỉ hơn phân nửa so với doanh số của VinFast Limo Green. Điều này phản thực tế rằng mẫu xe điện thương hiệu Việt gần như đang "gánh" phần lớn thị phần của toàn phân khúc, đồng thời phản ánh xu hướng dịch chuyển ngày càng rõ nét của người tiêu dùng sang các dòng xe điện có ưu thế tiết kiệm trong tầm giá phổ thông.

Xe xăng lép vế, Xpander giữ nhịp, Veloz Cross hụt hơi

Ở chiều ngược lại, nhóm xe sử dụng động cơ đốt trong dù vẫn ghi nhận mức tăng trưởng so với tháng trước, nhưng vẫn hoàn toàn lép vế trước sức bật của xe điện. Như đã đề cập, số liệu tổng hợp cho thấy, kết thúc tháng 3, tổng doanh số của toàn bộ nhóm xe MPV trang bị động cơ xăng (được công bố kết quả bán hàng) chỉ chưa tới 6.000 xe. Con số này thấp hơn đáng kể nếu so với hơn 9.300 xe của riêng mẫu xe điện VinFast Limo Green.

Trong đó, Mitsubishi Xpander vẫn là cái tên giữ vai trò "đầu tàu" khi bán ra 1.763 xe, tăng mạnh so với tháng trước. Tuy nhiên, mức tăng này vẫn chưa đủ để giúp mẫu xe này thu hẹp khoảng cách với vị trí dẫn đầu, khi chênh lệch đã lên tới hàng nghìn xe.

Mitsubishi Xpander vẫn là mẫu MPV 7 chỗ cỡ nhỏ sử dụng động cơ đốt trong hút khách nhất ẢNH: C.T

Xếp ngay phía sau Xpander là bộ đôi xe Toyota, gồm Innova Cross và Veloz Cross. Toyota Innova Cross tháng vừa qua bán ra 1.576 xe, tăng gần 1.200 xe so với tháng 2. Trong khi "đàn em" Toyota Veloz Cross - mẫu xe từng có thời điểm cạnh tranh quyết liệt với Xpander lại đang cho thấy dấu hiệu hụt hơi. Trong tháng cuối quý 1 vừa qua, doanh số Veloz Cross chỉ đạt 719 xe, thấp hơn đáng kể so với đối thủ xếp trên và ngày càng bị nới rộng khoảng cách. So với giai đoạn trước khi thường xuyên bám sát Xpander, kết quả hiện tại cho thấy mẫu xe này đang dần đánh mất lợi thế cạnh tranh.

Ở nhóm còn lại, KIA Carens ghi nhận doanh số đạt 505 xe. Hyundai Stargazer bán ra 401 xe. Trong khi Honda BR-V đạt 352 xe. Suzuki XL7 tiếp tục nằm trong nhóm cuối với 196 xe bán ra. Các mẫu xe này dù có cải thiện doanh số so với tháng trước, nhưng vẫn chưa đủ tạo ra ảnh hưởng đáng kể đến cục diện chung của phân khúc.

Các chuyên gia dự báo, nhóm xe gia đình cỡ nhỏ tại Việt Nam năm 2026 sẽ cạnh tranh cực kỳ gay gắt ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

Xét lũy kế quý 1/2026, toàn phân khúc xe gia đình cỡ nhỏ tầm giá dưới 1 tỉ đồng tại Việt Nam đạt tổng doanh số 29.373 xe. Trong đó, VinFast Limo Green đóng góp hơn 16.000 xe, chiếm trên 50% thị phần. Mitsubishi Xpander là mẫu xe xăng bán chạy nhất với hơn 4.200 xe. Trong khi Toyota Innova Cross đạt hơn 2.500 xe. Đáng chú ý, áp lực cạnh tranh ngày càng cao đang khiến Toyota Veloz bị đẩy khỏi top 3, khi chỉ mới ghi nhận doanh số lũy kế sau 3 tháng đạt khoảng 2.000 xe.

Theo dự báo của một số chuyên gia trong ngành ô tô, năm 2026, nhóm xe gia đình cỡ tiếp tục là "điểm nóng" của thị trường. Đây cũng là một trong những chiến địa cạnh tranh gay gắt nhất. Đặc biệt, áp lực dồn lên các dòng xe xăng truyền thống được dự báo sẽ còn gia tăng trong thời gian tới, khi xu hướng chuyển dịch sang xe điện ngày càng rõ rệt.