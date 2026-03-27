Mitsubishi Xpander hybrid bản nâng cấp xuất hiện tại Thái Lan, liệu có về Việt Nam?

Mitsubishi Xpander hybrid 2026 vừa được trình làng tại Triển lãm Ô tô Quốc tế Bangkok (Bangkok Motor Show - BMS) 2026. Tuy nhiên, đây chỉ là phiên bản nâng cấp giữa vòng đời (facelift) với một số thay đổi nhỏ về ngoại hình để tạo sự khác biệt so với bản cũ, vốn đã gia nhập thị trường Thái Lan từ tháng 3.2025 trước đó.

Mitsubishi Xpander hybrid 2026 vừa xuất hiện tại Triển lãm BMS 2026 chỉ là bản nâng cấp giữa vòng đời ẢNH: PAULTAN

Về tổng thể, Xpander hybrid 2026 tại Thái Lan có ngoại hình khá tương đồng với mẫu Xpander bản nâng cấp tung ra thị trường Việt Nam hồi tháng 9.2025. Xe vẫn duy trì ngôn ngữ thiết kế Dynamic Shield đặc trưng với những đường nét cơ bắp. Tuy nhiên, hãng xe Nhật Bản đã bổ sung các chi tiết nhận diện riêng cho biến thể xăng lai điện với logo "HEV" đặt tại lưới tản nhiệt, đuôi xe và hai bên sườn. Các đường chỉ viền màu xanh dương xuất hiện trên mâm xe và ốp cản giúp phân biệt rõ với phiên bản thuần xăng.

Bản nâng cấp lần này vẫn sử dụng công nghệ đèn pha LED nhưng chưa có cảm biến đèn tự động, mâm hợp kim kích thước 17 inch và hệ thống phanh đĩa cho 4 bánh. Bù lại, Xpander hybird 2026 dành cho thị trường Thái Lan vẫn có cảm biến gạt mưa tự động, chế độ sưởi ở kính sau.

Tổng thể thiết kế Xpander hybrid tại Thái Lan khá tương đồng với Xpander bản Premium tại Việt Nam ẢNH: PAULTAN

Bước vào bên trong, không gian nội thất của xe khá giống phiên bản đang bán ở Việt Nam với màn hình trung tâm kích thước 10 inch, bảng đồng hồ điện tử sau vô-lăng kích thước 8 inch, kết nối Apple Carplay và Android Auto. Ngoài ra, các tiện ích khác như cổng USB cho hàng ghế sau, ổ điện 12 V, hộc chứa đồ… đều tương tự như trước.

Tương tự như bản trước đó, Mitsubishi tiếp tục trang bị cho Xpander hybrid 2026 hệ động lực xăng lai điện với động cơ xăng dung tích 1.6 lít, sản sinh công suất 93 mã lực và mô-men xoắn cực đại 134 Nm; kết hợp với mô-tơ điện bổ trợ, tạo công suất 114 mã lực và mô-men xoắn 255 Nm. Xe sử dụng bộ pin lithium-ion dung lượng nhỏ, chỉ 1,1 kWh, chủ yếu hỗ trợ năng lượng cho mô-tơ điện hoạt động. Sức mạnh trên được truyền qua hộp số vô cấp, đến hệ dẫn động cầu trước.

Xe sử dụng bảng đồng hồ sau vô-lăng kích thước 8 inch, màn hình trung tâm 10 inch ẢNH: PAULTAN

Tương tự như bộ đôi Xforce và Destinator, Xpander hybrid 2026 được trang bị các chế độ lái cơ bản, gồm: Normal, Wet, Gravel, Mud, Tarmac; hai chế độ lái cho hệ động lực điện Charge và EV. Ngoài ra, xe vẫn có hệ thống Active Yaw Control hỗ trợ kiểm soát vào cua chủ động, nhằm mang lại khả năng vận hành ổn định khi ôm cua hoặc đánh lái trên đường trơn trượt.

Đáng chú ý nhất, Xpander bản xăng lai điện tại Thái Lan còn được trang bị công nghệ hỗ trợ lái xe nâng cao ADAS với nhiều tính năng như cảnh báo điểm mù, hỗ trợ chuyển làn, cảnh báo lệch làn, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau.

Xpander hybrid 2026 được trang bị nhiều tính năng trong gói công nghệ ADAS ẢNH: PAULTAN

Tại thị trường Việt Nam, phân khúc xe gia đình cỡ nhỏ hiện đang có sự góp mặt của phần lớn mẫu mã sử dụng động cơ xăng. Khách hàng muốn sử dụng xe "xanh", chỉ có số ít lựa chọn như VinFast Limo Green/MPV7, BYD M6… Việc chưa có mẫu MPV cỡ nhỏ nào trang bị hệ truyền động hybrid tạo ra khoảng trống lớn trên thị trường. Đây vốn là phân khúc rất được khách hàng ưa chuộng để chạy kinh doanh dịch vụ nhờ tính đa dụng.

Hiện tại, dải sản phẩm của Mitsubishi tại Việt Nam vẫn tập trung vào các mẫu xe sử dụng động cơ đốt trong. Trước sức ép từ các đối thủ và xu hướng xanh hóa hiện nay, khả năng Xpander hybrid sớm về nước, phục vụ khách Việt hoàn toàn có thể xảy ra để níu giữ khách hàng. Tuy nhiên, hiện tại hãng xe Nhật Bản vẫn chưa chia sẻ quá nhiều về lộ trình phân phối các dòng xe "xanh".