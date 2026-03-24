Hyundai Stargazer mới chốt giá từ 569 triệu, xe MPV rẻ nhất thị trường Việt Nam

Hyundai Thành Công Việt Nam (HTV) mới đây tung ra bản nâng cấp của Hyundai Stargazer. Ở lần cải tiến này, mẫu MPV 7 chỗ mang thương hiệu Hàn Quốc tiếp tục được định giá hấp dẫn, từ 519 - 615 triệu đồng. Mức niêm yết này giúp Stargazer tiếp tục nằm trong nhóm xe gia đình cỡ nhỏ có giá bán thấp nhất thị trường Việt Nam.

So với bản tiền nhiệm, Hyundai Stargazer 2026 dù chỉ là bản nâng cấp giữa vòng đời (facelift) nhưng vẫn được hãng xe Hàn Quốc mạnh tay làm mới với hàng loạt thay đổi. Trong đó, khác biệt rõ nét nhất nằm ở phong cách thiết kế cứng cáp hơn, theo xu hướng "lai SUV" đang ngày càng phổ biến tại khu vực Đông Nam Á.

Đáng chú ý, phần đầu xe được tái thiết kế với dải đèn LED định vị ban ngày đặc trưng, kết hợp cụm đèn pha đặt cao và lưới tản nhiệt mở rộng, tạo cảm giác vững chãi. Các đường gân dập nổi chạy dọc thân xe rõ nét hơn, giúp tổng thể bớt "hiền" và tiệm cận phong cách crossover. Những thay đổi này này phần nào phản ánh nỗ lực của Hyundai trong việc làm mới một mẫu xe từng gây tranh cãi về ngoại hình khi ra mắt lần đầu.

Hyundai Stargazer bản nâng cấp thay đổi rõ ở ngoại hình với thiết kế cứng cáp, sắc sảo hơn ẢNH: H.T.V

Với kích thước tổng thể, Stargazer mới sở hữu các thông số dài, rộng, cao lần lượt 4.575 x 1.780 x 1.710 (mm), trục cơ sở 2.780 mm cùng khoảng sáng gầm 205 mm. So với bản cũ, Stargazer mới tăng kích thước chiều dài tổng thể và khoảng sáng gầm, giúp cải thiện khả năng thích ứng với điều kiện giao thông.

Bên trong ca-bin, điểm mới đáng chú ý nhất nằm ở cách thiết kế và bố trí nội thất theo hướng hiện đại và liền mạch hơn. Trong đó, nổi bật phải kể đến cụm màn hình kép kích thước 10,25 inch, tích hợp bảng đồng hồ kỹ thuật số và màn hình giải trí trung tâm. Hệ thống hỗ trợ kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây, điều hòa tự động, cửa gió cho hàng ghế sau và các cổng sạc USB Type-C tiếp tục là những trang bị quen thuộc, đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng gia đình và dịch vụ.

Bên trong ca-bin, Hyundai Stargazer mới cũng được bổ sung nhiều trang bị tiện nghi ẢNH: H.T.V

Về vận hành, Hyundai Stargazer mới vẫn sử dụng động cơ xăng Smartstream, dung tích 1.5 lít, sản sinh công suất tối đa 115 mã lực và mô-men xoắn 144 Nm. Động cơ này kết hợp với hộp số biến thiên vô cấp iVT, hướng đến sự êm ái và tiết kiệm nhiên liệu. Hệ thống còn tích hợp chế độ giả lập 8 cấp cùng 4 chế độ lái, giúp cải thiện phần nào cảm giác vận hành trong các điều kiện khác nhau.

Ngoài thiết kế và trang bị tiện nghi, công nghệ an toàn cũng là thay đổi nổi bật trên Hyundai Stargazer bản nâng cấp. Theo thông tin từ hãng, xe trang bị gói công nghệ Hyundai SmartSense với nhiều tính năng hỗ trợ lái nâng cao như điều khiển hành trình thích ứng, hỗ trợ giữ làn, cảnh báo điểm mù, phanh tự động khẩn cấp hay cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau. Trong bối cảnh phân khúc MPV phổ thông vốn chưa phổ biến các hệ thống ADAS, việc Hyundai bổ sung gói công nghệ này cho thấy nỗ lực nâng cấp giá trị xe để cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ Nhật Bản.

Với cách định giá mới, Hyundai Stargazer vẫn nằm trong nhóm MPV 7 chỗ dễ tiếp cận nhất tại Việt Nam ẢNH: H.T.V

Đáng chú ý, theo ghi nhận từ đại lý, bên cạnh bản nâng cấp vừa tung ra thị trường với giá từ 569 triệu đồng, Hyundai hiện vẫn duy trì phân phối phiên bản tiêu chuẩn thuộc đời cũ với mức giá chỉ 489 triệu đồng. Thấp hơn rất nhiều so với các đối thủ cùng phân khúc. Bởi, ngay cả mẫu xe MPV giá thấp nhất của Toyota là Toyota Avanza Premio hiện cũng có giá từ 558 triệu đồng cho bản số sàn, cấu hình đã được cắt giảm đáng kể trang bị nhằm tối ưu chi phí. Trong khi đó, ở cùng tầm giá, Stargazer không chỉ đa dạng lựa chọn phiên bản mà còn nổi bật hơn ở danh sách tiện nghi và công nghệ an toàn, đặc biệt là gói hỗ trợ lái nâng cao trên các bản nâng cấp.

Cách duy trì song song cả phiên bản mới và bản tiêu chuẩn đời trước cho thấy Hyundai đang lựa chọn chiến lược cạnh tranh về giá trong phân khúc MPV phổ thông, nhằm tiếp cận đồng thời nhiều đối tượng khách hàng, từ người mua xe lần đầu đến nhóm sử dụng xe cho mục đích kinh doanh dịch vụ.