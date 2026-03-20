Crossover cỡ trung: Mazda CX-5 giảm hơn nửa doanh số vẫn dẫn đầu phân khúc

Bước sang tháng 2.2026, sức mua ô tô tại Việt Nam có giảm rõ rệt sau giai đoạn cao điểm trước Tết Nguyên đán. Xu hướng này cũng tác động trực tiếp đến phân khúc crossover cỡ trung, khi phần lớn mẫu xe đều ghi nhận doanh số sụt giảm đáng kể.

Phân khúc xe crossover cỡ trung năm 2025: Mazda CX-5 bán gần gấp đôi Hyundai Tucson

Cụ thể, theo số liệu mới nhất tổng hợp từ báo cáo bán hàng của Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), Hyundai Thành Công Việt Nam (HTV) và VinFast; khép lại tháng qua, toàn phân khúc crossover cỡ trung chỉ bán ra tổng cộng 4.575 xe, giảm 3.986 xe (tương đương gần 46,5%) so với tháng trước. Đây là mức sụt giảm khá sâu, phản ánh rõ xu hướng chững lại của thị trường ô tô nói chung sau giai đoạn mua sắm cao điểm.

Trong bối cảnh đó, Mazda CX-5 vẫn duy trì vị trí dẫn đầu, bất chấp doanh số chỉ ghi nhận ở mức 1.008 xe, giảm tới 1.096 xe (tức hơn một nửa) so với tháng liền trước. Lũy kế hai tháng đầu năm 2026, mẫu xe Nhật đã bán ra tổng cộng 3.112 xe, tiếp tục là "đầu tàu" doanh số ở phân khúc.

Xếp ngay sau CX-5 là VinFast VF 7. Tháng qua, mẫu xe thuần điện thương hiệu Việt ghi nhận lượng xe bàn giao ở mức 807 xe, giảm 168 xe so với tháng trước. So với mặt bằng chung ở phân khúc, mức giảm của VF 7 không quá lớn. Nhờ đó, đại diện VinFast tiếp tục duy trì sức cạnh tranh và rút ngắn khoảng cách với nhóm xe dẫn đầu. Diễn biến này phần nào cho thấy các dòng xe điện vẫn giữ được sức hút nhất định trong bối cảnh thị trường biến động.

Trong khi đó, Ford Territory - một trong những mẫu xe từng tạo áp lực lớn lên CX-5 trong năm 2025, lại ghi nhận doanh số giảm khá sâu. Khép lại tháng 2, mẫu xe này chỉ bán ra 730 xe, giảm tới 815 xe so với tháng đầu năm. Kết quả này khiến Territory tiếp tục để Mazda CX-5 nới rộng khoảng cách trong cuộc đua đến ngôi vương doanh số năm 2026. Bởi lũy kế 2 tháng, lượng xe Territory bàn giao chỉ đạt 2.275 xe, kém gần 1.000 xe so với đối thủ.

Với nhóm bám đuổi phía sau, Hyundai Tucson cũng ghi nhận mức sụt giảm đáng kể khi doanh số trong tháng 2 chỉ đạt 614 xe, giảm tới 547 xe so với tháng liền trước. Tương tự, Mitsubishi Destinator đạt 513 xe, giảm 305 xe. Honda CR-V chỉ đạt 377 xe, giảm 338 xe. Mức giảm mạnh nói trên cho thấy hầu hết mẫu mã crossover cỡ trung đều bị tác động khá mạnh bởi yếu tố "thời vụ" của thị trường.

Ở nhóm cuối bảng, đa số mẫu mã crossover cỡ trung có kích thước tiệm cận xe cỡ D và giá bán cao hơn mặt bằng chung vẫn gặp nhiều khó khăn trong việc duy trì doanh số. Mazda CX-8 chỉ đạt 199 xe, giảm 183 xe; Hyundai Santa Fe đạt 123 xe, giảm 258 xe. Đáng chú ý, KIA Sorento chỉ bán được 29 xe trong tháng 2, giảm tới 76 xe, mức thấp nhất trong toàn phân khúc. Các mẫu xe như KIA Sportage hay bộ đôi Peugeot 3008/5008 cũng ghi nhận doanh số khiêm tốn.

Nhìn chung, dù doanh số sụt giảm mạnh trong tháng 2.2026 nhưng cục diện cạnh tranh ở phân khúc crossover cỡ trung vẫn không có nhiều xáo trộn. Mazda CX-5 như thường lệ vẫn đang giữ vững vị trí dẫn đầu. Mặc dù vậy, các chuyên gia trong ngành ô tô nhận định, thực tế khoảng cách doanh số giữa các mẫu mã chưa quá lớn. Do đó, áp lực cạnh tranh ở phân khúc này vẫn rất cao.