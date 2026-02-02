Crossover cỡ trung năm 2025: Mazda CX-5 vẫn chưa có đối thủ xứng tầm

Năm 2025, crossover cỡ trung tiếp tục là một trong những phân khúc ô tô "nóng" nhất thị trường Việt. Nhóm xe này cùng với MPV gia đình và SUV đô thị cỡ B trở thành 3 phân khúc ô tô ghi nhận doanh số cao nhất.

Theo đó, số liệu tổng hợp từ báo cáo bán hàng của Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) và Liên doanh ô tô Hyundai Thành Công Việt Nam (HTV) cho thấy, khép lại năm vừa qua, toàn phân khúc SUV, crossover cỡ trung bán ra tổng cộng 59.345 xe, tăng 4.501 xe, tương đương khoảng 8% so với năm 2024. Kết quả này cho thấy, nhu cầu mua sắm ô tô của người Việt vẫn đang tập trung chủ yếu ở các nhóm xe đa dụng, phục vụ cùng lúc nhiều nhu cầu.

Doanh số SUV, crossover cỡ trung tại Việt Nam năm 2025 NGUỒN: VAMA, TC MOTOR

Đó cũng là lý do, nhóm SUV, crossover cỡ trung tiếp tục là "miếng bánh béo bở", thu hút sự góp mặt của hầu hết các thương hiệu ô tô phổ thông. Theo thống kê của PV Thanh Niên, năm 2025 vừa qua, nhóm xe này gần như vẫn duy trì số lượng mẫu mã đông đúc, với tổng cộng khoảng 20 mẫu xe cạnh tranh doanh số; đa dạng xuất xứ Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc đến cả những hãng xe châu Âu phổ thông. Trong đó, 11 cái tên được các đơn vị sản xuất, phân phối công bố doanh số gồm Mazda CX-5, Ford Territory, Hyundai Tucson, Honda CR-V, Mazda CX-8, Hyundai Santa Fe, KIA Sportage, KIA Sorento, Mitsubishi Outlander, Peugeot 3008/5008 và "tân binh" Mitsubishi Destinator.

Mazda CX-5, Ford Territory và Hyundai Tucson đua "tam mã"

Mặc dù rất "chật chội", tuy nhiên thực tế cuộc đua tranh doanh số ở phân khúc SUV, crossover cỡ trung năm 2025 lại không quá gay cấn như nhiều phân khúc xe khác trên thị trường. Bởi lượng ô tô tiêu thụ thuộc nhóm này chủ yếu đến từ vài mẫu mã quen thuộc, gồm Mazda CX-5, Ford Territory và Hyundai Tucson. Phân tích số liệu bán hàng có thể thấy, riêng 3 mẫu xe này đã đóng góp hơn 39.000 xe, chiếm đến gần 66% tổng lượng ô tô SUV, crossover cỡ trung bán ra tại Việt Nam năm qua.

Trong đó, Mazda CX-5 tiếp tục nắm giữ ngôi vương doanh số. Cộng dồn 12 tháng của năm 2025, mẫu xe Nhật Bản bàn giao tổng cộng 17.262 xe. Qua đó duy trì đà tăng so với những năm trước đây. Nếu tính trung bình, mỗi tháng các đại lý Mazda trên cả nước đều đặn bán ra gần 1.500 xe. Đây là kết quả ấn tượng với một dòng xe gia đình có tầm giá dao động 750 triệu đến gần 1 tỉ đồng.

Bộ 3 Mazda CX-5, Ford Territory và Hyundai Tucson đóng góp hơn 66% thị phần ở nhóm SUV, crossover cỡ trung ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

Nếu so với hai đối thủ cạnh tranh trực tiếp, Mazda CX-5 cũng cho thấy sự vượt trội. Bởi Ford Territory cả năm 2025 chỉ bán ra tổng cộng 12.786 xe, kém Mazda CX-5 đến 4.476 xe. Hyundai Tucson thậm chí còn bị bỏ xa hơn. Mẫu xe Hàn Quốc khép lại năm qua với doanh số ghi nhận đạt 9.243 xe, tức chỉ bằng khoảng một nửa so với đối thủ đến từ Nhật Bản.

Ở nhóm còn lại, cuộc đua nhìn chung không có nhiều biến động khi hầu hết mẫu mã đều ghi nhận lượng xe bán ra sụt giảm nhẹ. Trong số này, Honda CR-V là cái tên tích cực nhất. Năm 2025, mẫu xe này bàn giao tổng cộng 6.224 xe, giảm gần 500 xe so với năm trước đó. Kết quả này giúp CR-V "cắt đuôi" các đối thủ bám đuổi khác như Mazda CX-8 (2.864 xe) hay KIA Sportage (2.150 xe). Thậm chí xếp trên cả Hyundai Santa Fe. Mẫu xe Hàn Quốc trong năm 2025 chỉ bán ra tổng cộng 2.622 xe, bằng khoảng 1/3 so với doanh số năm 2024.

Mitsubishi Destinator đủ sức thay đổi "cuộc chơi"?

Trong bối cảnh Mazda CX-5 vẫn tỏ ra áp đảo các đối thủ; sự xuất hiện của "tân binh" Mitsubishi Destinator được kỳ vọng sẽ là làn gió mới, đủ sức phá vỡ trật tự ở phân khúc SUV, crossover cỡ trung tại Việt Nam. Điều này càng trở nên có cơ sở khi ngay tháng đầu tiên mở bán (tháng 12.2025), Destinator đã ghi nhận doanh số ấn tượng, ở mức 2.377 xe. Kết quả này giúp mẫu xe Nhật Bản này vượt mặt cả Ford Territory lẫn Hyundai Tucson và chỉ xếp sau Mazda CX-5.

"Tân binh" Mitsubishi Destinator ngay tháng đầu tiên mở bán tại Việt Nam đã gây chú ý với doanh số gần 2.400 xe ẢNH: CHÍ TÂM

Theo các chuyên gia trong ngành ô tô trong nước, thành công bước đầu của Destinator đến từ cách Mitsubishi định vị sản phẩm khá rõ ràng. Thay vì chạy đua trang bị hay công nghệ, mẫu xe này tập trung vào những giá trị thực dụng, phù hợp với nhu cầu của nhóm khách hàng gia đình chưa quá dư dả về tài chính. Đây cũng là nhóm chiếm tỉ trọng lớn ở phân khúc SUV, crossover cỡ trung tại Việt Nam. Bên cạnh đó, tân binh đến từ Nhật cũng sở hữu không gian nội thất rộng rãi, cấu hình 5+2 chỗ cùng khoảng sáng gầm xe cao giúp xe linh hoạt khi sử dụng.

Tuy vậy, vẫn còn quá sớm để nói về khả năng Mitsubishi Destinator có thể lật đổ vị thế thống trị của Mazda CX-5. Bởi lịch sử phân khúc SUV, crossover cỡ trung tại thị trường Việt Nam cho thấy, việc một mẫu xe tạo được hiệu ứng ban đầu không đồng nghĩa với khả năng thành công về sau. Trước đó, Ford Territory là ví dụ điển hình. Mẫu xe này từng được kỳ vọng sẽ trở thành đối thủ đáng gờm nhất của CX-5 khi mở bán vào cuối năm 2022. Tuy nhiên sau giai đoạn đầu "bùng nổ", doanh số Territory dần sụt giảm và nhanh chóng bị đối thủ Nhật Bản "cắt đuôi".

Mitsubishi Destinator có đủ sức để cạnh tranh doanh số sòng phẳng với Mazda CX-5, hay lại giống Ford Territory nhanh chóng bị bỏ lại? ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

Trường hợp của Ford Territory cũng phần nào phản ánh đặc thù của phân khúc SUV, crossover cỡ trung tại Việt Nam, nơi người tiêu dùng có xu hướng ưu tiên những mẫu xe đã chứng minh được giá trị sử dụng ổn định theo thời gian. Các yếu tố như độ bền, chi phí vận hành, khả năng giữ giá và sự quen thuộc của thương hiệu vẫn đóng vai trò then chốt, khiến sự "mới mẻ" không còn là một ưu thế dài hạn.

Do đó, trở lại với trường hợp của Destinator, mẫu xe này nhìn chung vẫn cần thêm thời gian để chứng minh sức hút với người dùng. Bài toán đặt ra cho tân binh xe Nhật không khác Territory trước đây. Trong đó, điều kiện quan trọng nhất vẫn là làm sao để xây dựng được dấu ấn và nhóm khách hàng riêng, ổn định; ở một phân khúc xe vốn đã quá chật chội và sớm hình thành trật tự suốt nhiều năm.

Dù vậy cũng không thể phủ nhận, sự xuất hiện của Destinator chắc chắn sẽ khiến cuộc cạnh tranh doanh số ở nhóm SUV, crossover cỡ trung tại Việt Nam trong năm 2026 trở nên khó lường và đáng chờ đợi hơn.