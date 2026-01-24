Lynk & Co và sự dịch chuyển tư duy chọn xe của thế hệ người dùng mới

Trong bối cảnh đó, sự xuất hiện của những thương hiệu mới liên tục được vinh danh tại các giải thưởng chuyên môn, như Lynk & Co, đang phản ánh một dịch chuyển đáng chú ý trong tư duy chọn xe của người Việt.

Trong nhiều năm, thị trường ô tô Việt Nam được định hình bởi những chuẩn mực tương đối rõ ràng. Xe Nhật gắn với sự bền bỉ và tính thực dụng, xe Hàn nổi bật nhờ trang bị và giá trị sử dụng, trong khi xe châu Âu đại diện cho sự sang trọng theo cách tiếp cận truyền thống. Tuy nhiên, cùng với sự trưởng thành của một thế hệ người tiêu dùng mới, những hệ quy chiếu này đang dần dịch chuyển. Người mua xe ngày nay không chỉ tìm kiếm một phương tiện an toàn hay tiết kiệm, mà mong muốn một sản phẩm phản ánh tư duy, cá tính và phong cách sống riêng.

Với nhóm khách hàng trẻ thành đạt, chiếc xe ngày càng được nhìn nhận tương tự một sản phẩm công nghệ cao cấp. Trải nghiệm sử dụng, thiết kế, khả năng kết nối và cảm xúc sau vô lăng trở thành những yếu tố quan trọng, song hành cùng các tiêu chí kỹ thuật. Trong bối cảnh đó, Lynk & Co không lựa chọn con đường cạnh tranh bằng lịch sử thương hiệu hay quy mô, mà tập trung tái định nghĩa khái niệm sang trọng theo hướng hiện đại: Sang trọng đến từ trải nghiệm, sự tinh tế trong công nghệ và mức độ đồng điệu với người dùng.

Năm 2025 đánh dấu bước tiến đáng chú ý của Lynk & Co tại Việt Nam khi thương hiệu này được ghi nhận tại nhiều giải thưởng uy tín trong ngành. Các danh hiệu tại Car Awards như "Ô tô của năm 2025 - Phân khúc Xe gầm cao cỡ D" và "Công nghệ điện hóa của năm 2025" cho thấy cách Lynk & Co tiếp cận công nghệ theo hướng thực tiễn, lấy trải nghiệm người lái làm trung tâm. Công nghệ điện hóa không chỉ nhằm nâng cao hiệu suất, mà còn hướng đến sự mượt mà, khả năng phản hồi linh hoạt và tối ưu trong điều kiện vận hành hàng ngày.

Triết lý đó tiếp tục được thể hiện thông qua giải thưởng "Hệ thống âm thanh xe hơi của năm" (Editors' Choice 2025). Sự kết hợp giữa hệ thống âm thanh Harman Infinity, khả năng cách âm và bố trí khoang lái tạo nên một không gian trải nghiệm mang tính cá nhân hóa cao. Ở đây, công nghệ không mang tính phô diễn, mà đóng vai trò nền tảng để nâng đỡ cảm xúc - yếu tố ngày càng được người tiêu dùng cao cấp coi trọng.

Bên cạnh đó, việc Lynk & Co 06 được vinh danh là "Xe của thương hiệu mới xuất sắc" tại Better Choice Awards 2025 phản ánh sự thay đổi trong tâm lý thị trường. Người tiêu dùng Việt, đặc biệt là nhóm khách hàng trẻ, đang cởi mở hơn với các thương hiệu mới, miễn là sản phẩm mang lại giá trị khác biệt về thiết kế, công nghệ và trải nghiệm sử dụng. Phiên bản LC06 Cốp điện với mức giá 739 triệu đồng được xem là lựa chọn phù hợp cho nhóm khách hàng đô thị, đề cao tính tiện nghi, thẩm mỹ và khả năng sử dụng linh hoạt trong môi trường thành phố.

Thành công này đến từ việc Lynk & Co chạm đúng vào nhu cầu của nhóm khách hàng mới. Ngôn ngữ thiết kế "Mega City Contrast", lấy cảm hứng từ nhịp sống đô thị hiện đại, phản ánh tinh thần cá tính nhưng không phô trương. Thay vì dựa vào những giá trị biểu trưng quen thuộc, thương hiệu xây dựng niềm tin bằng tư duy toàn cầu, ADN Thụy Điển hiện đại và khả năng cá nhân hóa trải nghiệm.

Tại Việt Nam, dải sản phẩm của Lynk & Co được định vị như một bộ sưu tập cho nhiều phong cách sống khác nhau. Lynk & Co 06 hướng đến người dùng trẻ tại đô thị, trong khi các mẫu như Lynk & Co 01 hay 05 phù hợp với nhóm khách hàng tìm kiếm sự cân bằng giữa hiệu suất, tiện nghi và phong cách. Ở phân khúc cao hơn, Lynk & Co 09 đáp ứng nhu cầu của các gia đình hiện đại, đề cao không gian, an toàn và sự sang trọng kín đáo.

Đáng chú ý, Lynk & Co 08 EM-P - mẫu xe được vinh danh tại Car Awards - được xem là đại diện cho giai đoạn phát triển tiếp theo của thương hiệu. Việc kết hợp công nghệ điện hóa tiên tiến với trải nghiệm vận hành cao cấp cho thấy định hướng rõ ràng trong việc chinh phục nhóm khách hàng am hiểu công nghệ, quan tâm đến các giải pháp di chuyển bền vững nhưng không đánh đổi cảm xúc lái.

Ở góc độ thị trường, Lynk & Co đang góp phần định hình một lớp khách hàng mới tại Việt Nam - những người coi chiếc xe như một tuyên ngôn cá nhân, một "tấm danh thiếp di động" thể hiện gu thẩm mỹ và tư duy khác biệt. Thay vì chỉ cung cấp phương tiện di chuyển, thương hiệu này hướng đến xây dựng một hệ sinh thái trải nghiệm, nơi thiết kế, công nghệ và phong cách sống được kết nối chặt chẽ.