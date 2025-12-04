Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Mitsubishi Destinator có lợi thế gì so với đối thủ cạnh tranh?

Chí Tâm
04/12/2025 15:28 GMT+7

Gia nhập phân khúc crossover hạng C cạnh tranh với nhiều đối thủ nặng ký như Mazda CX-5, Ford Territory, Hyundai Tucson... nhưng Mitsubishi Destinator vẫn có lợi thế cạnh tranh nhờ giá trị cốt lõi, đánh vào nhu cầu thực tế của khách Việt.

Mitsubishi Destinator có lợi thế gì cạnh tranh với đối thủ trong phân khúc crossover hạng C

Định vị trong phân khúc crossover hạng C nhưng Mitsubishi Destinator vẫn sở hữu trục cơ sở dài nhất phân khúc, lên tới 2.815 mm, ngang ngửa một số mẫu xe hạng D. Ngoài ra thiết kế mui xe kéo dài đến phần cốp sau giúp không gian bên trong rộng rãi, đặc biệt ở hàng ghế thứ 2 và 3. Cách thiết kế này giúp Destinator giải quyết nhược điểm bí bách ở hàng ghế thứ 3, thường thấy trên các dòng xe 5+2.

Destinator có lợi thế nào cạnh tranh phân khúc crossover hạng C? - Ảnh 1.

So với các đối thủ cạnh tranh trong phân khúc crossover hạng C, Destinator có một số lợi thế

ẢNH: C.T

Trong tầm giá 750 - 850 triệu đồng, Destinator là mẫu xe duy nhất trong phân khúc có 7 chỗ ngồi; trong khi đối thủ cạnh tranh trong phân khúc crossover hạng C chỉ có 5 chỗ, trừ Honda CR-V có cấu hình 5+2. Tuy nhiên, Honda CR-V có giá bán lên tới 1,109 tỉ đồng, cao hơn Mitsubishi Destinator phiên bản Premium 329 triệu đồng.

Về khả năng vận hành, Mitsubishi Destinator sở hữu khoảng sáng gầm 214 mm, cao nhất phân khúc; kết hợp với góc tới, góc thoát lớn giúp xe di chuyển linh hoạt trên địa hình gồ ghề. Ngoài ra, xe trang bị tới 5 chế độ lái địa hình (Normal, Wet, Mud, Gravel, Tarmac), giúp hệ thống phân bổ lực kéo tối ưu, phù hợp với từng điều kiện mặt đường.

