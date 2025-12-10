Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế

VinFast VF 7 nhận giải 'thiết kế của năm'

Hà Khanh
Hà Khanh
10/12/2025 04:00 GMT+7

VinFast vừa được trao giải thưởng danh giá "Thiết kế của Năm" cho mẫu SUV điện cao cấp VF 7 tại sự kiện Zee Media Auto Summit 2025.

Đây là sự kiện thường niên do Zee Media Publications tổ chức, quy tụ các nhà lãnh đạo đầu ngành, chuyên gia và các nhà đổi mới sáng tạo, nhằm tôn vinh những thành tựu nổi bật và trao đổi về các xu hướng đang định hình tương lai di chuyển tại Ấn Độ. Được đánh giá cao về chất lượng chuyên môn, sự kiện đã trở thành nền tảng có tiếng nói trong hệ thống giải thưởng tại Ấn Độ.

VinFast VF 7 nhận giải 'thiết kế của năm'- Ảnh 1.

VinFast VF 7 đã gây ấn tượng mạnh với hội đồng giám khảo nhờ thiết kế mang tính tương lai nhưng vẫn đề cao tính thực tiễn

Ảnh: V.F

Năm nay, VinFast VF 7 gây ấn tượng mạnh với hội đồng giám khảo nhờ ngôn ngữ thiết kế đậm chất tương lai, nơi yếu tố thẩm mỹ hài hòa với tính thực tiễn.

Lấy cảm hứng từ những phương tiện trong không gian, đặc biệt các dòng máy bay siêu thanh, mẫu SUV điện phân khúc C này sở hữu đường nét sắc sảo và hình khối táo bạo, tạo cảm giác chuyển động tốc độ ngay cả khi xe đứng yên. Những chi tiết tinh tế như tay nắm cửa ẩn, thân xe rộng, và phần mái vuốt dốc đều góp phần tạo hiệu ứng thị giác ấn tượng, đồng thời cải thiện tính khí động học.

Không gian nội thất của VF 7 tiếp nối ngôn ngữ tạo hình mang tên "Vũ trụ Phi đối xứng" do Torino Design phát triển, với khoang lái được bố trí lấy người điều khiển làm trung tâm. Khả năng vận hành mạnh mẽ, mui kính toàn cảnh lớn, màn hình cảm ứng kích thước lớn, cùng hệ thống hỗ trợ lái nâng cao ADAS…, tất cả tạo nên lợi thế rõ rệt cho VF 7 trong phân khúc xe điện tại Ấn Độ.

Ông Phạm Sanh Châu, Tổng giám đốc VinFast châu Á, cho biết: "Chúng tôi vô cùng vinh dự khi nhận được giải Thiết kế của Năm từ Zee Media, một trong những đơn vị uy tín hàng đầu trong lĩnh vực báo chí ô tô. Giải thưởng này phản ánh nỗ lực không ngừng của toàn đội ngũ chúng tôi trong hành trình đổi mới sáng tạo. VF 7 đại diện cho cam kết bền bỉ của VinFast trong việc mang đến các giải pháp di chuyển vừa thời thượng vừa bền vững, phù hợp với thị trường Ấn Độ".

Ông Rajiv Malik, Biên tập viên ô tô của Zee Media Publications, chia sẻ: "VF 7 là hình mẫu tiêu biểu cho sự xuất sắc trong thiết kế ô tô đương đại, nổi bật nhờ tỷ lệ hài hòa và kỹ thuật chế tác tỉ mỉ. Sự ghi nhận này khẳng định tầm nhìn của VinFast trong việc tạo ra những mẫu xe kết hợp tinh tế giữa sự sang trọng và công nghệ tiên tiến, phù hợp với kỳ vọng ngày càng cao của người tiêu dùng".

