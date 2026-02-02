Phân khúc crossover cỡ trung năm 2025: Doanh số Mazda CX-5 gấp đôi Hyundai Tucson

Phân khúc xe crossover cỡ trung 2025: Mazda CX-5 bán gần gấp đôi Hyundai Tucson

Theo số liệu từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam và Liên doanh Hyundai Thành Công, thị trường Việt Nam tiêu thụ 59.345 xe crossover cỡ trung trong năm 2025, tăng 4.501 xe so với năm 2024. Đây là một trong những phân khúc xe cạnh tranh nhất thị trường trong nước, khi có tới hơn 20 mẫu mã góp mặt.

Mazda CX-5 duy trì vị trí dẫn đầu với 17.262 xe bàn giao trong năm 2025, tăng khoảng 16,7% so với năm 2024. Xếp ở vị trí tiếp theo, Ford Territory đạt doanh số 12.786 xe, tăng trưởng đáng kể so với mức 8.125 chiếc của năm 2024. Hyundai Tucson đứng thứ ba với 9.243 xe, tăng khoảng 39,1% nhờ các chương trình ưu đãi được triển khai liên tục tại hệ thống đại lý.

Mazda CX-5 vẫn giữ vững vị trí dẫn đầu phân khúc crossover cỡ trung trong năm 2025 ẢNH: C.T

Honda CR-V ghi nhận doanh số 6.224 xe trong năm 2025, giảm 464 chiếc so với năm 2024. Hiện tại, mẫu xe này cung cấp đồng thời tùy chọn động cơ xăng và hybrid cho người dùng. Mazda CX-8 khép lại danh sách 5 xe dẫn đầu phân khúc với 2.864 xe, tăng khoảng 6,3% so với năm trước đó. Sự ổn định về nguồn cung giúp thương hiệu Mazda chiếm ưu thế về số lượng sản phẩm góp mặt trong nhóm bán chạy.

Năm 2026, thị trường crossover cỡ trung dự báo có nhiều xáo trộn bởi sự xuất hiện của "tân binh" Mitsubishi Destinator. Sự gia tăng các mẫu mã mới cùng lộ trình điện hóa buộc các hãng xe phải điều chỉnh chiến lược sản phẩm và chính sách giá để duy trì thị phần.