Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Xe Thị trường

Phân khúc crossover cỡ trung năm 2025: Doanh số Mazda CX-5 gấp đôi Hyundai Tucson

Chí Tâm
Chí Tâm
02/02/2026 13:34 GMT+7

Năm 2025, tổng doanh số phân khúc crossover cỡ trung tại Việt Nam đạt 59.345 xe, tăng khoảng 8% so với năm 2024. Mazda CX-5 tiếp tục dẫn đầu phân khúc trong bối cảnh thị trường ghi nhận sự cạnh tranh từ hơn 20 mẫu mãkhác nhau.

Phân khúc xe crossover cỡ trung 2025: Mazda CX-5 bán gần gấp đôi Hyundai Tucson

Theo số liệu từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam và Liên doanh Hyundai Thành Công, thị trường Việt Nam tiêu thụ 59.345 xe crossover cỡ trung trong năm 2025, tăng 4.501 xe so với năm 2024. Đây là một trong những phân khúc xe cạnh tranh nhất thị trường trong nước, khi có tới hơn 20 mẫu mã góp mặt. 

Mazda CX-5 duy trì vị trí dẫn đầu với 17.262 xe bàn giao trong năm 2025, tăng khoảng 16,7% so với năm 2024. Xếp ở vị trí tiếp theo, Ford Territory đạt doanh số 12.786 xe, tăng trưởng đáng kể so với mức 8.125 chiếc của năm 2024. Hyundai Tucson đứng thứ ba với 9.243 xe, tăng khoảng 39,1% nhờ các chương trình ưu đãi được triển khai liên tục tại hệ thống đại lý.

Phân khúc crossover cỡ trung 2025: Mazda CX-5 bán gần gấp đôi Hyundai Tucson - Ảnh 1.

Mazda CX-5 vẫn giữ vững vị trí dẫn đầu phân khúc crossover cỡ trung trong năm 2025

ẢNH: C.T

Honda CR-V ghi nhận doanh số 6.224 xe trong năm 2025, giảm 464 chiếc so với năm 2024. Hiện tại, mẫu xe này cung cấp đồng thời tùy chọn động cơ xăng và hybrid cho người dùng. Mazda CX-8 khép lại danh sách 5 xe dẫn đầu phân khúc với 2.864 xe, tăng khoảng 6,3% so với năm trước đó. Sự ổn định về nguồn cung giúp thương hiệu Mazda chiếm ưu thế về số lượng sản phẩm góp mặt trong nhóm bán chạy.

Năm 2026, thị trường crossover cỡ trung dự báo có nhiều xáo trộn bởi sự xuất hiện của "tân binh" Mitsubishi Destinator. Sự gia tăng các mẫu mã mới cùng lộ trình điện hóa buộc các hãng xe phải điều chỉnh chiến lược sản phẩm và chính sách giá để duy trì thị phần.

Tin liên quan

Crossover cỡ trung: Doanh số Ford Territory tăng mạnh, áp sát Mazda CX-5

Crossover cỡ trung: Doanh số Ford Territory tăng mạnh, áp sát Mazda CX-5

Giai đoạn cuối năm, cục diện cạnh tranh doanh số ở phân khúc crossover cỡ trung tại Việt Nam ngày càng gay gắt, khi Ford Territory với phiên bản nâng cấp đang bứt tốc mạnh mẽ, qua đó "phả hơi nóng" lên đối thủ Mazda CX-5.

Crossover cỡ trung: Đại lý 'cắn răng' chịu lỗ, Ford Territory lần đầu vượt Mazda CX-5

Crossover cỡ trung: Mazda CX-5 không còn áp đảo các đối thủ

Khám phá thêm chủ đề

Mazda CX-5 Crossover cỡ trung Doanh số crossover cỡ trung Hyundai Tucson Ford Territory
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận