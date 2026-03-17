VinFast tiếp tục giành 2 giải thưởng ô tô uy tín tại Ấn Độ

Tại Jagran Hi-Tech Awards 2026, VinFast nhận giải "Thương hiệu EV tiên phong của năm", ghi nhận dấu ấn mạnh mẽ của hãng khi gia nhập thị trường Ấn Độ với tầm nhìn dài hạn xây dựng hệ sinh thái xe điện toàn diện. Ban giám khảo cũng đánh giá cao những khoản đầu tư của VinFast vào sản xuất, phát triển sản phẩm và hợp tác với đối tác nội địa nhằm đẩy nhanh quá trình phổ cập phương tiện di chuyển điện hóa tại Ấn Độ.

Ông Rituraj Singh (thứ hai từ trái sang), Phó tổng giám đốc Kinh doanh & Phát triển mạng lưới của VinFast Ấn Độ, nhận giải thưởng từ đại diện ban tổ chức Jagran Hi-tech

Trong khi đó, tại Car&Bike Awards 2026, ban giám khảo vinh danh VinFast với danh hiệu "Thương hiệu bứt phá của năm" vì tốc độ mở rộng toàn cầu nhanh chóng cùng cam kết mạnh mẽ đối với tầm nhìn về một tương lai giao thông xanh. Ban giám khảo ấn tượng với dấu ấn ngày càng rõ nét của VinFast trên trường quốc tế, cùng chiến lược phát triển thương hiệu toàn cầu lấy giải pháp di chuyển xanh làm trung tâm.

Các giải thưởng mới nhất nâng tổng số danh hiệu VinFast đạt được tại thị trường Ấn Độ lên hơn 20 chỉ sau hơn một năm hiện diện, cho thấy sự ghi nhận tích cực của giới chuyên môn đối với cả tầm vóc thương hiệu lẫn chất lượng sản phẩm của hãng.

Trước đó, VinFast được tạp chí Nanayam Vikatan vinh danh là "Nhà đầu tư của năm" và nhận giải "Tân binh của năm" tại FASTER Awards 2026, trong khi đội ngũ truyền thông của hãng cũng được trao danh hiệu "Đội ngũ truyền thông của năm 2026". Mẫu VF 7 được vinh danh là "SUV điện của năm" tại BBC TopGear India Awards 2026, còn VF 6 giành giải "Mẫu xe đáng tiền nhất năm" tại Autocar India Awards 2026.

Ông Tapan Ghosh, Tổng giám đốc VinFast Ấn Độ, chia sẻ: "Chúng tôi rất vinh dự khi được ghi nhận bởi Jagran Hi-Tech Awards và Car&Bike Awards. Hai danh hiệu Thương hiệu EV tiên phong của năm và Thương hiệu bứt phá của năm phản ánh niềm tin ngày càng lớn của giới chuyên gia trong ngành cũng như người tiêu dùng đối với tầm nhìn giao thông xanh của VinFast tại Ấn Độ. Trong thời gian tới, song song với việc mở rộng hiện diện tại thị trường, chúng tôi sẽ luôn kiên định với mục tiêu mang đến các mẫu xe điện hiện đại và chất lượng cao, góp phần xây dựng hệ sinh thái vững chắc hỗ trợ quá trình chuyển dịch sang giao thông bền vững của Ấn Độ".

Ông Girish Karkera, Tổng biên tập Car&Bike, nhận định: "Đối với một thương hiệu ô tô còn mới mẻ, việc xây dựng chỗ đứng vững chắc tại một quốc gia mới, nơi đã có nhiều đối thủ lâu năm, luôn là thử thách lớn. VinFast không chỉ giới thiệu những sản phẩm phù hợp với thị trường Ấn Độ mà còn thực hiện điều đó trong thời gian kỷ lục theo tiêu chuẩn của ngành. Hãng xe cũng gây ấn tượng nhờ có thể tiếp cận đúng nhóm khách hàng mục tiêu bằng cách thức đơn giản nhưng đặc biệt hiệu quả".

Ông Arunodoy Das (giữa), Phó tổng giám đốc Kinh doanh của VinFast Ấn Độ, nhận giải thưởng từ ban tổ chức Car&Bike Awards 2026

Ông Arjit Garg, Biên tập viên Jagran Hi-tech, cho biết: "Jagran EVolution Bharat EV Conclave & Awards tôn vinh và ghi nhận hệ sinh thái xe điện đang phát triển nhanh chóng tại Ấn Độ. Giải thưởng năm nay đặc biệt sôi động với nhiều đổi mới và nhiều sản phẩm mới, cũng như sự góp mặt của đông đảo doanh nghiệp toàn cầu. Một ví dụ tiêu biểu là VinFast, đơn vị không chỉ gia nhập thị trường Ấn Độ mà còn cam kết xây dựng nhà máy tại địa phương, thể hiện sự đồng hành rõ nét với tầm nhìn Make-in-India. Vì lý do đó, chúng tôi vinh danh VinFast ở hạng mục Thương hiệu EV tiên phong của năm. Đây là sự ghi nhận xứng đáng dành cho thương hiệu đã mang các mẫu xe điện đẳng cấp thế giới đến Ấn Độ, góp phần tạo việc làm và củng cố hệ sinh thái sản xuất xe điện quốc gia".

VinFast tiếp tục củng cố hệ sinh thái xe điện toàn diện tại thị trường Ấn Độ, trải dải từ sản xuất, bán lẻ, hạ tầng sạc đến dịch vụ hậu mãi. Sau khi ra mắt hai mẫu SUV điện VF 6 và VF 7, đều đạt chứng nhận an toàn 5 sao Bharat NCAP, hãng đã triển khai nhiều chương trình nhằm nâng cao trải nghiệm sở hữu cho khách hàng, bao gồm cam kết đảm bảo giá trị bán lại, phương án mua lại minh bạch, cùng chương trình đổi xe tiên phong cho phép khách hàng đổi phương tiện động cơ đốt trong đang sử dụng để sở hữu mẫu SUV điện VinFast mới.

Nhằm thúc đẩy hơn nữa khả năng tiếp cận phương tiện di chuyển xanh, VinFast công bố thêm nhiều sáng kiến giúp tháo gỡ rào cản tài chính, gia tăng thuận tiện cho người dùng. Mới đây, hãng gia hạn chương trình sạc xe điện miễn phí tại các trạm sạc do V-Green phát triển và vận hành đến hết ngày 31.3.2029.

Công ty cũng áp dụng chương trình "Thu xăng - Đổi điện" tại Việt Nam, Ấn Độ, Indonesia và Philippines từ 11.3 - 31.3, ưu đãi thêm 3% giá ô tô điện và 5% giá xe máy điện VinFast cho khách hàng chuyển đổi từ phương tiện chạy xăng cũ.