Wuling sắp tung xe MPV 7 chỗ thuần điện ra thị trường Việt Nam

Sau thời gian tập trung vào các dòng xe điện cỡ nhỏ, thương hiệu ô tô Trung Quốc Wuling đang "rục rịch" mở rộng danh mục xe tại Việt Nam, với mục tiêu hướng đến phân khúc xe gia đình (MPV). Cụ thể, trao đổi với PV Thanh Niên, đại diện TMT Motors - đơn vị lắp ráp và phân phối xe Wuling tại Việt Nam cho biết, hãng dự kiến đưa ra thị trường hai mẫu MPV hoàn toàn mới trong thời gian tới.

Theo đó, bộ đôi xe sắp được giới thiệu gồm Wuling HG7 và Wuling Nexus. Cả hai đều thuộc phân khúc MPV 7 chỗ và được lắp ráp trong nước; đồng thời phân phối với hai tùy chọn hệ truyền động, gồm phiên bản lai xăng – điện (hybrid) và thuần điện (BEV). Đại diện nhà phân phối cũng tiết lộ, về cơ bản cấu hình khung gầm và hệ truyền động của các mẫu xe này sẽ giữ nguyên so với những phiên bản đã phân phối tại thị trường Trung Quốc. Trong khi một số trang bị tiện ích có thể được điều chỉnh nhằm phù hợp hơn với nhu cầu sử dụng tại Việt Nam.

Hai mẫu xe Wuling sắp mở bán tại Việt Nam đều thuộc nhóm xe gia đình (MPV), có cả tùy chọn vận hành hybrid hoặc thuần điện ẢNH: TMT MOTORS

Wuling HG7 định vị ở phân khúc xe gia đình cỡ nhỏ. Tại thị trường Trung Quốc, mẫu xe này có tên Wuling Hongguang và vốn được biết đến như một dòng MPV phổ thông, hướng đến nhóm khách hàng cần một mẫu xe thực dụng, chở được nhiều người và chi phí vận hành thấp.

Xe có kích thước dài, rộng, cao lần lượt 4.515 x 1.725 x 1.790 (mm), chiều dài cơ sở 2.850 mm. Thiết kế ngoại thất mang phong cách khá vuông vức, thực dụng với thân xe cao và cửa sau mở lớn nhằm tối ưu không gian sử dụng. Khoang nội thất bố trí linh hoạt với nhiều cấu hình ghế khác nhau, cho phép gập hàng ghế sau để tăng diện tích chứa hành lý khi cần.

Ở phiên bản thuần điện, xe sử dụng mô-tơ điện đặt phía sau, dẫn động cầu sau với công suất khoảng 75 kW (tương đương 101 mã lực) và mô-men xoắn cực đại 180 Nm. Hệ truyền động này đi kèm bộ pin dung lượng khoảng 32,6 kWh, cho phạm vi hoạt động tối đa khoảng 300 km sau mỗi lần sạc đầy.

Wuling HG 7 định vị ở nhóm xe gia đình cỡ nhỏ, tương tự BYD M6 ẢNH: WULING

Với cấu hình 7 chỗ và hệ truyền động điện, HG7 nhiều khả năng sẽ cạnh tranh trực tiếp với một số mẫu MPV điện đang bán tại thị trường Việt Nam như BYD M6. Đây đều là những mẫu xe hướng đến nhóm khách hàng gia đình hoặc doanh nghiệp vận tải đang dần chuyển sang phương tiện sử dụng năng lượng điện.

Bên cạnh HG7, TMT Motors cũng tiết lộ sẽ đưa về thêm mẫu MPV thứ hai, mang tên Wuling Nexus. Tại Trung Quốc, dòng xe này được biết đến với các tên gọi như Wuling Xingguang 730 hoặc Wuling Starlight 730.

Nexus có kích thước tổng thể khoảng 4.910 x 1.850 x 1.770 (mm), chiều dài cơ sở 2.910 mm, thuộc nhóm MPV cỡ trung. Kích thước này thậm chí nhỉnh hơn một số mẫu xe cùng phân khúc đang bán tại Việt Nam như Toyota Innova Cross hay Hyundai Custin hay MG G50.

Thiết kế của Nexus mang phong cách MPV truyền thống với đầu xe khá vuông vức và khoang ca-bin rộng rãi. Nội thất bố trí cấu hình 7 chỗ (2+2+3), trong đó hàng ghế giữa dạng ghế tách giúp tăng sự thoải mái cho hành khách. Một số trang bị đáng chú ý trên mẫu xe tại Trung Quốc gồm màn hình trung tâm cỡ lớn, sạc điện thoại không dây và nhiều tùy chọn cấu hình ghế.

"Đàn anh" Wuling Nexus có kích thước lớn hơn, trang bị cao cấp hơn, định vị ở phân khúc MPV cỡ trung ẢNH: CARNEWSCHINA

Tương tự HG7, Nexus cũng sẽ được phân phối với hai tùy chọn hệ truyền động gồm hybrid và thuần điện. Riêng phiên bản chạy điện dự kiến có hai cấu hình pin, cho phạm vi hoạt động tối đa khoảng 400 km và 500 km sau mỗi lần sạc, tùy phiên bản.

Theo kế hoạch từ nhà phân phối, hai mẫu MPV mới của Wuling dự kiến đồng loạt mở bán tại thị trường Việt Nam vào giai đoạn cuối quý 2/2026 (khoảng tháng 5 hoặc 6.2026). Hiện tại, hãng vẫn chưa công bố giá bán cụ thể.

Trong bối cảnh thị trường ô tô Việt Nam đang chứng kiến xu hướng đa dạng hóa các dòng xe điện, việc Wuling mở rộng danh mục sang phân khúc MPV được xem là bước đi đáng chú ý. Trước đó, thương hiệu này chủ yếu tập trung vào các mẫu xe điện cỡ nhỏ như Wuling Hongguang Mini EV hay Wuling Bingo.

Dù vậy, khả năng cạnh tranh thực tế của HG7 và Nexus nhìn chung vẫn sẽ phụ thuộc đáng kể vào giá bán. Nếu được định giá ở mức hợp lý, hai mẫu MPV mới có thể trở thành lựa chọn đáng chú ý trong phân khúc xe 7 chỗ, đồng thời gia tăng sức cạnh tranh trong nhóm MPV phổ thông tại thị trường Việt Nam.