Ô tô hybrid hút khách bất chấp sức mua giảm, xe Toyota bán chạy nhất

Sau bước chạy đà không mấy hoàn hảo, phân khúc ô tô hybrid nói chung - xe sử dụng hệ thống động cơ xăng kết hợp mô-tơ điện (gồm mild-hybrid, plug-in hybrid và hybrid) bất ngờ tăng trưởng trong bối cảnh doanh số toàn ngành giảm mạnh. Các hãng xe Nhật Bản vẫn chiếm ưu thế ở phân khúc này, trong đó Toyota với thế mạnh về xe hybrid đang chiếm ưu thế về doanh số.

Ngược dòng thị trường, ô tô hybrid tìm lại nhịp tăng trưởng

Theo số liệu bán hàng vừa được Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) công bố, thời gian bán hàng bị gián đoạn cùng sức mua giảm khiến doanh số toàn ngành ô tô giảm mạnh. Cụ thể, trong tháng 2.2026 doanh số bán ô tô các loại của các thành viên thuộc VAMA đạt tổng cộng 19.278 xe ô tô các loại, giảm gần một nửa so với lượng xe bán ra trong tháng đầu năm 2026. Tuy nhiên, trong bối cảnh đó phân khúc ô tô hybrid nói chung lại cho thấy tín hiệu tích cực khi lấy lại nhịp tăng trưởng với doanh số đạt 1.119 xe, tăng gần 23% so với tháng đầu năm 2026.

Theo một số doanh nghiệp phân phối ô tô hybrid, việc chính sách ưu đãi thuế tiêu thụ đặc biệt với ô tô hybrid được triển khai từ năm 2026 góp phần giúp giá bán nhiều mẫu xe hybrid truyền thông (HEV) giảm mạnh, qua đó tạo sức hút với người tiêu dùng. Thực tế diễn ra trên thị trường trong hai tháng đầu năm 2026 cho thấy, sau khi luật Thuế tiêu thụ đặc biệt (sửa đổi) được Quốc hội thông qua ngày 14.6.2025 và có hiệu lực từ ngày 1.1.2026, giá bán một số mẫu xe hybrid của Toyota, Honda… đã được điều chỉnh giảm.

Ngoài ra, nhân viên bán hàng của một đại lý Toyota khu vực TP.HCM cho biết: "Trong bối cảnh giá nhiên liệu liên tục biến động khó lường, các quy định về kiểm định khí thải ô tô ngày càng được thắt chặt… người mua ô tô ngày càng nhận thấy rõ ưu điểm, lợi thế cũng như tính kinh tế và sự tiện dụng của dòng xe hybrid. So với xe động cơ đốt trong, ô tô hybrid tiết kiệm nhiên liệu tốt hơn đồng thời không làm thay đổi quá lớn về thói quen sử dụng như ô tô điện".

Đặc biệt, việc nguồn cung của một số phiên bản mẫu mã xe hybrid dồi dào hơn so với tháng đầu năm cũng góp phần thúc đẩy doanh số tăng trưởng trong tháng 2.2026. Đơn cử như phiên bản Honda CR-V phiên bản e:HEV RS sau tháng đầu năm bị đứt gãy nguồn cung, tuy nhiên khi lô xe đầu tiên lắp ráp trong nước bắt đầu được tung ra thị trường, doanh số Honda CR-V phiên bản e:HEV RS đã được cải thiện đáng kể.

Ô tô hybrid Toyota được người Việt chọn mua nhiều nhất

Doanh số xe hybrid tăng trưởng, tuy nhiên tương tự những tháng trước đây các thương hiệu ô tô Nhật Bản vẫn chiếm ưu thế ở phân khúc này, trong đó Toyota với thế mạnh về xe hybrid tiếp tục cho thấy sự áp đảo về doanh số.

Cụ thể, với 6 phiên bản ô tô hybrid, gồm Toyota Corolla Cross HEV, Innova Cross HEV, Yaris Cross HEV, Camry HEV, Alphard HEV và Corolla Altis HEV đều ghi nhận doanh số tăng trưởng so với tháng trước đó; tổng lượng xe hybrid của Toyota bán ra thị trường đạt tới 709 xe, tăng 492 xe so với tháng 1.2026. Với kết quả này, Toyota chiếm tới 63,4% thị phần ô tô hybrid của các thành viên VAMA bán ra thị trường trong tháng qua. Nói một cách dễ hiểu, cứ 10 người mua ô tô hybrid có hơn 6 người chọn các mẫu xe của Toyota.

Trong số 6 phiên bản xe hybrid của Toyota phân phối trên thị trường, Toyota Corolla Cross HEV là mẫu xe bán chạy nhất với 362 xe bán ra trong tháng 2.2026, tăng gần 300 xe so với tháng trước đó. Doanh số Innova Cross HEV cũng đạt hơn 200 xe.

Doanh số các mẫu xe hybrid tại Việt Nam tháng 2.2026 Nguồn: VAMA

Tương tự Toyota, lượng xe hybrid Honda tiêu thụ trong tháng 2 cũng có sự cải thiện với 219 xe, tăng 35 xe so với tháng trước đó. Phần lớn trong số này là các phiên bản CR-V e:HEV RS (đạt 194 xe), số còn lại thuộc về HR-V e:HEV RS (38 xe), Civic e:HEV RS (22 xe). Trong khi đó, doanh số xe hybrid của Suzuki bất ngờ chững lại với 156 xe (giảm 271 xe). Đây cũng là doanh số của mẫu Suzuki XL7 trong bối cảnh hãng xe Nhật Bản không công bố số liệu bán hàng của Fronx.

Cộng dồn 2 tháng đã qua của năm 2026, doanh số bán ô tô hybrid tại Việt Nam đạt 1.982 xe , tăng 322 xe, tương đương 16,2% so với cùng kỳ năm ngoái.