Toyota giảm giá gần 50 triệu đồng cho phiên bản xe hybrid bán chạy nhất Việt Nam

Toyota Việt Nam vừa thực hiện điều chỉnh giá bán cho Innova Cross phiên bản hybrid. Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên hãng xe Nhật triển khai giảm giá niêm yết của Innova Cross, kể từ khi mẫu xe gia đình (MPV) cỡ trung mở bán tại Việt Nam. Động thái này diễn ra trong bối cảnh chính sách thuế mới bắt đầu có hiệu lực từ đầu năm 2026.

Cụ thể, theo bảng giá mới áp dụng từ ngày 10.2, Toyota Innova Cross Hybrid (HEV) được điều chỉnh giảm 45 triệu đồng so với trước đây. Mức niêm yết mới của phiên bản này còn 960 triệu đồng. Các phiên bản máy xăng còn lại vẫn giữ nguyên, gồm Innova Cross bản G giá 730 triệu đồng và Innova Cross bản V giá 825 triệu đồng.

Không lâu sau khi cách tính ưu đãi thuế TTĐB được công bố, Toyota Việt Nam đã điều chỉnh giảm giá niêm yết cho bản Toyota Innova Cross Hybrid ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

Như vậy, sau điều chỉnh, Innova Cross Hybrid trở thành một trong những mẫu MPV cỡ trung trang bị động cơ lai hiếm hoi có giá dưới mốc 1 tỉ đồng tại Việt Nam. Ngoài ra, khoảng cách giữa bản Innova Cross Hybrid và bản Innova Cross xăng cao cấp cũng không còn chênh lệch quá nhiều (khoảng 135 triệu đồng), giúp người mua dễ tiếp cận công nghệ điện hóa hơn thay vì phải cân nhắc chênh lệch quá lớn như trước đây.

Theo các chuyên gia trong ngành ô tô, nguyên nhân chính của đợt điều chỉnh giá lần này được cho chủ yếu đến từ những thay đổi trong chính sách Thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) áp dụng từ đầu năm 2026. Theo quy định mới, xe hybrid tự sạc (HEV) có mức tiêu thụ nhiên liệu đạt tiêu chuẩn theo quy định của cơ quan chức năng sẽ chỉ chịu thuế bằng 70% so với xe xăng cùng dung tích động cơ. Nhờ đó, chi phí nhập khẩu và phân phối giảm, tạo điều kiện để hãng xe Nhật Bản hạ giá niêm yết mà không cần khuyến mãi ngắn hạn.

Với Toyota Việt Nam, đối chiếu các tiêu chí có thể thấy, toàn bộ danh mục sản phẩm xe hybrid của liên doanh này đều đáp ứng theo quy định. Trong đó, Toyota Innova Cross Hybrid chỉ có mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình khoảng 4,92 lít/100 km, thấp hơn đáng kể so với mức đối chiếu của xe xăng cùng phân khúc. Điều này cho phép mẫu MPV hưởng ưu đãi thuế và trở thành một trong những dòng xe đầu tiên phản ánh trực tiếp lợi ích chính sách vào giá bán.

Trước đó, hãng xe Nhật Bản cũng đã điều chỉnh giá niêm yết giảm với loạt phiên bản khác trong dải sản phẩm xe hybrid phân phối tại Việt Nam ĐƠN VỊ: VND

Thực tế, Innova Cross Hybrid không chỉ là sản phẩm chiến lược của Toyota mà còn đang là mẫu xe giữ vị trí dẫn đầu trên bảng xếp hạng xe hybrid bán chạy nhất tại Việt Nam. Năm 2025 vừa qua, bản lai xăng – điện của mẫu MPV này đạt doanh số lũy kế lên đến 3.021 xe, đóng góp đáng kể vào tổng lượng xe hybrid kỷ lục (đạt hơn 8.000 xe) của Toyota, qua đó giúp hãng Nhật chiếm gần 60% thị phần hybrid toàn thị trường.

Đáng chú ý, bên cạnh Innova Cross Hybrid, Toyota Việt Nam gần đây cũng đã đồng loạt điều chỉnh giá nhiều mẫu hybrid khác. Động thái này cho thấy "ông lớn" ô tô Nhật Bản đang tận dụng lợi thế chính sách thuế mới tại Việt Nam để thúc đẩy quá trình điện hóa danh mục sản phẩm. Đây là chiến lược được Toyota nhất quán theo đuổi nhiều năm qua tại thị trường Việt Nam. Nơi hạ tầng sạc chưa đồng bộ và xe hybrid đang được xem là giải pháp "trung chuyển" phù hợp hơn nhờ không thay đổi thói quen sử dụng của khách hàng nhưng vẫn giảm tiêu thụ nhiên liệu và khí thải.

Việc Toyota nhân chân giảm giá bán cho các xe hybrid hứa hẹn sẽ tạo nên hiệu ứng dây chuyền, kéo theo cuộc điều chỉnh giá của các thương hiệu khác trên thị trường ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

Từ góc độ thị trường, đây có thể là bước khởi đầu cho làn sóng điều chỉnh giá xe hybrid tại Việt Nam. Khi chính sách thuế ưu đãi phát huy hiệu quả, nhiều hãng xe khả năng sẽ đưa thêm phiên bản lai điện hoặc điều chỉnh giá bán để duy trì sức cạnh tranh. Trong giai đoạn trước năm 2024, hybrid vốn chỉ chiếm thị phần nhỏ, nhưng sang năm 2025 lượng xe bán ra của nhóm này đang tăng trưởng nhanh. Theo dự báo của nhiều chuyên gia, đà tăng của phân khúc xe hybrid sẽ còn tiếp tục trong năm 2026 và giai đoạn ngắn hạn, khoảng 5 năm tới đây.