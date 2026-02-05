Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Xe Thị trường

Cận tết, xe MPV 7 chỗ 'đại hạ giá' xả hàng, giảm cả trăm triệu đồng

Hoàng Cường
Hoàng Cường
05/02/2026 19:10 GMT+7

Giá bán nhiều mẫu ô tô MPV 7 chỗ phổ thông tại Việt Nam giảm mạnh từ vài chục đến gần 100 triệu đồng trong bối cảnh các nhà sản xuất phân phối nỗ lực kích cầu dịp cận Tết Nguyên đán 2026, đồng thời xả hàng tồn kho.

Sức mua có dấu hiệu chậm lại ngay trong những tháng đầu năm 2026 cùng với việc nhiều mẫu mã vẫn còn tồn kho phiên bản sản xuất năm 2025… khiến cuộc đua giảm giá ở phân khúc ô tô MPV 7 chỗ tiếp tục diễn ra rầm rộ.

Ngay những ngày đầu tháng 2.2026 - thời điểm cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ, nhiều thương hiệu ô tô lần lượt công bố chương trình ưu đãi, trong đó dòng ô tô MPV phổ thông 7 chỗ với một loạt mẫu mã như Mitsubishi Xpander, Toyota Veloz Cross, Toyota Avanza Premio, Suzuki XL7 hay Hyundai Stargazer… đều được giảm giá mạnh.

Cận tết, xe MPV 7 chỗ 'đại hạ giá' xả hàng, giảm cả trăm triệu đồng- Ảnh 1.

Toyota Veloz Cross và Avanza Premio tiếp tục được Toyota Việt Nam (TMV) áp dụng ưu đãi lên đến 100% lệ phí trước bạ

Ảnh: B.H

Tương tự những tháng cuối năm 2025, trong tháng 2.2026 hai mẫu MPV Toyota Veloz Cross và Avanza Premio tiếp tục được Toyota Việt Nam (TMV) áp dụng ưu đãi lên đến 100% lệ phí trước bạ. Với mức ưu đãi này, khách mua Toyota Veloz Cross trong tháng 2.2025 được giảm 64 - 66 triệu đồng, qua đó đưa giá thực tế giảm còn 574 - 594 triệu đồng, đưa giá bán thực tế Avanza Premio xuống còn 502 - 538 triệu đồng.

Trong khi đó, Mitsubishi Xpander - mẫu xe máy xăng bán chạy nhất phân khúc này cũng được Mitsubishi Motor Việt Nam (MMV) triển khai ưu đãi tùy theo phiên bản, đời xe. Cụ thể, bản Xpander Premium 2026, Xpander Cross 2026 được giảm lần lượt 33 triệu đồng và 35 triệu đồng trong tháng 2.2026, tương đương ưu đãi 50% lệ phí trước bạ. Ngoài ra, khách mua các phiên bản này còn nhận được phiếu nhiên liệu trị giá 20 triệu đồng. Trong khi đó, bản Xpander AT mẫu cũ lắp ráp tại Việt Nam vốn có giá niêm yết 598 triệu đồng đang được hãng xe Nhật Bản giảm tới 60 triệu đồng (tương đương 100% lệ phí trước bạ), qua đó đưa giá bán thực tế về mức 538 triệu đồng.

Cận tết, xe MPV 7 chỗ 'đại hạ giá' xả hàng, giảm cả trăm triệu đồng- Ảnh 2.

Mitsubishi Xpander được ưu đãi, giảm giá từ 33 - 60 triệu đồng, tùy phiên bản

Ảnh: C.T

Suzuki XL7 Hybrid hiện cũng đang được nhà phân phối của Suzuki tại Việt Nam áp dụng mức giảm giá 70 triệu đồng, qua đó đưa giá bán mẫu xe này về mức 529,9 - 537,9 triệu đồng. Dù vậy, mức giảm này chỉ áp dụng với các phiên bản XL7 Hybrid sản xuất năm 2025. Đây được xem như động thái xả hàng đối với lô xe XL7 Hybrid còn tồn kho từ năm ngoái.

Tương tự Suzuki XL7 Hybrid, mẫu Hyundai Stargazer cũng được Liên doanh ô tô Hyundai Thành Công Việt Nam (HTV) triển khai chương trình ưu đãi, giảm giá nhằm xả hàng tồn kho. Đáng chú ý, các phiên bản Hyundai Stargazer 2025 được áp dụng mức giảm lên đến 96 triệu đồng, qua đó đưa giá bán thực tế mẫu xe này về mức thấp nhất phân khúc MPV phổ thông 5+2 chỗ ngồi. Động thái "mạnh tay" giảm giá Stargazer của HTV ngoài việc kích cầu, tăng tính cạnh tranh còn nhằm mục đích xả hàng tồn kho cho mẫu xe này, nhất là khi thế hệ mới đã xuất hiện tại Việt Nam và dự kiến sẽ được phân phối vào tháng 3.2026.

Cận tết, xe MPV 7 chỗ 'đại hạ giá' xả hàng, giảm cả trăm triệu đồng- Ảnh 3.

Các phiên bản Hyundai Stargazer 2025 được áp dụng mức giảm lên đến 96 triệu đồng

Ảnh: B.H

Có thể thấy, trước áp lực xả hàng tồn kho cũng như cạnh tranh đến từ xe điện, các mẫu MPV phổ thông 5+2 chỗ ngồi đang được giảm giá rầm rộ. Phần lớn đều có mức giảm trên 30 triệu đồng. Điều này, giúp khách hàng hưởng lợi khi tiết kiệm được hàng chục triệu đồng nếu mua xe MPV ngay tại thời điểm này.

Tin liên quan

MPV 7 chỗ rẻ nhất Việt Nam sắp có bản mới, tung ra thị trường tháng 3.2026

MPV 7 chỗ rẻ nhất Việt Nam sắp có bản mới, tung ra thị trường tháng 3.2026

Dù thuộc nhóm MPV 7 chỗ rẻ nhất Việt Nam, Hyundai Stargazer vẫn chưa tạo được sức hút do thiết kế quá khác biệt, doanh số chỉ ở mức cầm chừng. Trước thực tế này, hãng xe Hàn Quốc được cho là sắp tung ra bản nâng cấp nhằm cải thiện khả năng cạnh tranh.

Áp lực cạnh tranh từ xe điện, MPV máy xăng dưới 700 triệu ồ ạt giảm giá

Xe MPV gia đình cỡ lớn bán chạy nhất Việt Nam giảm giá gần 100 triệu đồng

Khám phá thêm chủ đề

Xe MPV Xe MPV 7 chỗ giảm giá MPV 7 chỗ thị trường ô tô ô tô giảm giá Mitsubishi Xpander Toyota Veloz Cross Toyota Avanza Premio Suzuki XL7 Hyundai Stargazer
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận