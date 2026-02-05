Cận tết, xe MPV 7 chỗ 'đại hạ giá' xả hàng, giảm cả trăm triệu đồng

Sức mua có dấu hiệu chậm lại ngay trong những tháng đầu năm 2026 cùng với việc nhiều mẫu mã vẫn còn tồn kho phiên bản sản xuất năm 2025… khiến cuộc đua giảm giá ở phân khúc ô tô MPV 7 chỗ tiếp tục diễn ra rầm rộ.

Ngay những ngày đầu tháng 2.2026 - thời điểm cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ, nhiều thương hiệu ô tô lần lượt công bố chương trình ưu đãi, trong đó dòng ô tô MPV phổ thông 7 chỗ với một loạt mẫu mã như Mitsubishi Xpander, Toyota Veloz Cross, Toyota Avanza Premio, Suzuki XL7 hay Hyundai Stargazer… đều được giảm giá mạnh.

Toyota Veloz Cross và Avanza Premio tiếp tục được Toyota Việt Nam (TMV) áp dụng ưu đãi lên đến 100% lệ phí trước bạ Ảnh: B.H

Tương tự những tháng cuối năm 2025, trong tháng 2.2026 hai mẫu MPV Toyota Veloz Cross và Avanza Premio tiếp tục được Toyota Việt Nam (TMV) áp dụng ưu đãi lên đến 100% lệ phí trước bạ. Với mức ưu đãi này, khách mua Toyota Veloz Cross trong tháng 2.2025 được giảm 64 - 66 triệu đồng, qua đó đưa giá thực tế giảm còn 574 - 594 triệu đồng, đưa giá bán thực tế Avanza Premio xuống còn 502 - 538 triệu đồng.

Trong khi đó, Mitsubishi Xpander - mẫu xe máy xăng bán chạy nhất phân khúc này cũng được Mitsubishi Motor Việt Nam (MMV) triển khai ưu đãi tùy theo phiên bản, đời xe. Cụ thể, bản Xpander Premium 2026, Xpander Cross 2026 được giảm lần lượt 33 triệu đồng và 35 triệu đồng trong tháng 2.2026, tương đương ưu đãi 50% lệ phí trước bạ. Ngoài ra, khách mua các phiên bản này còn nhận được phiếu nhiên liệu trị giá 20 triệu đồng. Trong khi đó, bản Xpander AT mẫu cũ lắp ráp tại Việt Nam vốn có giá niêm yết 598 triệu đồng đang được hãng xe Nhật Bản giảm tới 60 triệu đồng (tương đương 100% lệ phí trước bạ), qua đó đưa giá bán thực tế về mức 538 triệu đồng.

Mitsubishi Xpander được ưu đãi, giảm giá từ 33 - 60 triệu đồng, tùy phiên bản Ảnh: C.T

Suzuki XL7 Hybrid hiện cũng đang được nhà phân phối của Suzuki tại Việt Nam áp dụng mức giảm giá 70 triệu đồng, qua đó đưa giá bán mẫu xe này về mức 529,9 - 537,9 triệu đồng. Dù vậy, mức giảm này chỉ áp dụng với các phiên bản XL7 Hybrid sản xuất năm 2025. Đây được xem như động thái xả hàng đối với lô xe XL7 Hybrid còn tồn kho từ năm ngoái.

Tương tự Suzuki XL7 Hybrid, mẫu Hyundai Stargazer cũng được Liên doanh ô tô Hyundai Thành Công Việt Nam (HTV) triển khai chương trình ưu đãi, giảm giá nhằm xả hàng tồn kho. Đáng chú ý, các phiên bản Hyundai Stargazer 2025 được áp dụng mức giảm lên đến 96 triệu đồng, qua đó đưa giá bán thực tế mẫu xe này về mức thấp nhất phân khúc MPV phổ thông 5+2 chỗ ngồi. Động thái "mạnh tay" giảm giá Stargazer của HTV ngoài việc kích cầu, tăng tính cạnh tranh còn nhằm mục đích xả hàng tồn kho cho mẫu xe này, nhất là khi thế hệ mới đã xuất hiện tại Việt Nam và dự kiến sẽ được phân phối vào tháng 3.2026.

Các phiên bản Hyundai Stargazer 2025 được áp dụng mức giảm lên đến 96 triệu đồng Ảnh: B.H

Có thể thấy, trước áp lực xả hàng tồn kho cũng như cạnh tranh đến từ xe điện, các mẫu MPV phổ thông 5+2 chỗ ngồi đang được giảm giá rầm rộ. Phần lớn đều có mức giảm trên 30 triệu đồng. Điều này, giúp khách hàng hưởng lợi khi tiết kiệm được hàng chục triệu đồng nếu mua xe MPV ngay tại thời điểm này.