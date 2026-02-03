MPV 7 chỗ rẻ nhất Việt Nam sắp có bản mới, tung ra thị trường tháng 3.2026

Đặt chân đến thị trường Việt Nam với kỳ vọng trở thành "quân bài chiến lược" ở phân khúc MPV phổ thông, Hyundai Stargazer nhanh chóng gây chú ý nhờ mức giá bán hấp dẫn, thậm chí có thời điểm được xem là MPV 7 chỗ rẻ nhất trên thị trường. Tuy nhiên, lợi thế về giá lại không đủ để bù đắp những hạn chế về mặt thị hiếu. Thiết kế mang phong cách cá tính, đường nét bo tròn và cách tạo hình khác biệt khiến Stargazer trở thành mẫu xe "kén khách", không được số đông người tiêu dùng Việt đón nhận.

Thực tế cho thấy, trong khi Xpander hay Veloz Cross duy trì doanh số ổn định nhờ kiểu dáng an toàn, trung tính, Hyundai Stargazer lại chỉ đạt lượng xe bán ra ở mức cầm chừng. Ngay cả khi liên tục được các đại lý áp dụng ưu đãi lớn, giảm giá sâu để kích cầu, sức mua của mẫu MPV này vẫn chưa có sự bứt phá rõ rệt.

Nhiều khả năng sau Indonesia và Philippines, Hyundai Stargazer mới đặt chân tới thị trường Việt Nam ẢNH: HỘI HYUNDAI STAGAZER VIỆT NAM

Trong bối cảnh đó, Hyundai buộc phải sớm đưa ra bản nâng cấp giữa vòng đời nhằm cải thiện hình ảnh và gia tăng sức hút cho Stargazer. Phiên bản này đã trình làng tại Indonesia và Philippines với tên gọi Hyundai Cartenz và nhiều khả năng sắp tới sẽ về Việt Nam, khi Hyundai Thành Công Việt Nam (HTV) đang có nhiều động thái rõ ràng nhằm đưa phiên bản mới của mẫu xe gia đình 7 chỗ này về phân phối trong nước.

Những hình ảnh xuất hiện gần đây cho thấy, Hyundai Stargazer phiên bản mới đã lộ diện gần như hoàn chỉnh, không còn lớp ngụy trang. So với bản đang bán tại các đại lý, thay đổi đáng chú ý nhất trên Stagazer (Cartenz) mới nằm ở thiết kế ngoại thất. Phần đầu xe được tinh chỉnh theo hướng vuông vức, mạnh mẽ hơn, giảm bớt các chi tiết gây tranh cãi trước đây. Cụm đèn LED mới kết hợp lưới tản nhiệt cỡ lớn giúp tổng thể xe trông "chững chạc" hơn, tiệm cận gu thẩm mỹ của người tiêu dùng Việt, đồng thời tạo cảm giác giống các mẫu MPV/SUV đang được ưa chuộng.

Bên cạnh kiểu dáng lột xác hoàn toàn, Stargazer bản nâng cấp cũng được bổ sung nhiều trang bị, tiện nghi cao cấp hơn ẢNH: HỘI HYUNDAI STAGAZER VIỆT NAM

Không gian nội thất cũng được kỳ vọng là điểm cải thiện quan trọng. Stargazer bản nâng cấp nhiều khả năng sẽ được trang bị cụm màn hình trung tâm kích thước lớn, thiết kế liền mạch với bảng đồng hồ kỹ thuật số. Cách bố trí này không chỉ mang lại cảm giác hiện đại hơn mà còn giúp nâng tầm trải nghiệm người dùng, yếu tố mà phiên bản hiện hành bị đánh giá là chưa thực sự nổi bật so với các đối thủ trong cùng phân khúc.

Về vận hành, Hyundai Stargazer phiên bản mới nhiều khả năng vẫn sử dụng động cơ xăng, dung tích 1.5 lít kết hợp hộp số vô cấp iVT, cấu hình quen thuộc với xe gia đình đô thị. Dù không phải là điểm nhấn về sức mạnh, nhưng ưu điểm của tổ hợp này nằm ở khả năng vận hành êm ái, tiết kiệm nhiên liệu. Đáng chú ý hơn, nhiều thông tin cho thấy hãng xe Hàn Quốc sẽ nâng cấp thêm các trang bị an toàn, đặc biệt là những tính năng hỗ trợ lái tiên tiến trên Stargazer mới, nhằm bắt kịp mặt bằng chung của phân khúc MPV cỡ nhỏ.

Xe gia đình cỡ nhỏ 2025: Limo Green soán ngôi Xpander ngoạn mục

Trao đổi với PV Thanh Niên, nhân viên bán hàng tại một số đại lý Hyundai cho biết, Stargazer bản nâng cấp dự kiến mở bán chính thức sau Tết Nguyên đán, khoảng tháng 3.2026. Thông số cụ thể và giá bán hiện chưa được tiết lộ.

Một số chuyên gia trong ngành ô tô Việt Nam nhận định, Hyundai Thành Công sẽ tiếp tục giữ giá niêm yết của Stargazer mới ở nhóm thấp nhất phân khúc, nhằm duy trì lợi thế cạnh tranh cốt lõi. Dự kiến vẫn xoay quanh ngưỡng dưới 600 triệu đồng, phù hợp với nhóm khách hàng gia đình trẻ hoặc người mua xe lần đầu.

Phiên bản mới kỳ vọng sẽ giúp mẫu xe gia đình cỡ nhỏ đến từ Hàn Quốc cải thiện doanh số ẢNH: HỘI HYUNDAI STAGAZER VIỆT NAM

Nhìn chung, trong bối cảnh nhiều đối thủ đã liên tục bổ sung công nghệ và tiện nghi, việc Stargazer được nâng cấp là bước đi cần thiết nếu Hyundai muốn duy trì sự hiện diện của mẫu xe này tại Việt Nam. Một mẫu MPV giá rẻ nhưng thiếu sức hút về thiết kế, trang bị sẽ khó có thể cạnh tranh lâu dài, nhất là khi thị hiếu người tiêu dùng ngày càng khắt khe.

Nếu những thay đổi lần này đủ mạnh tay, mẫu MPV Hàn Quốc hoàn toàn có thể cải thiện hình ảnh, từng bước thoát khỏi tình trạng doanh số cầm chừng, đồng thời tạo thêm áp lực cạnh tranh lên các đối thủ đang thống lĩnh phân khúc MPV cỡ nhỏ tại Việt Nam.