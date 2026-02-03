Tháng cận tết, loạt ô tô Toyota bán chạy tại Việt Nam ồ ạt giảm giá

Sau khi kết thúc năm 2025 khá thành công với hơn 71.500 xe bán ra, qua đó tiếp tục giữ vững vị thế của một trong những thương hiệu ô tô truyền thống bán chạy nhất Việt Nam, Toyota vẫn kiên trì triển khai các chương trình ưu đãi, giảm giá nhằm tạo sức hút với khách mua xe dịp cận Tết Nguyên đán 2026. Theo đó, bắt đầu từ tháng 2.2026 - thời điểm chỉ còn khoảng 2 tuần nữa sẽ đến Tết, Toyota Việt Nam (TMV) tiếp tục triển khai ưu đãi theo hình thức hỗ trợ 50 - 100% lệ phí trước bạ cho một số mẫu mã vốn hút khách tại Việt Nam.

Cụ thể, mẫu Toyota Yaris Cross - mẫu xe Toyota bán chạy nhất Việt Nam năm 2025 tiếp tục được hãng xe Nhật giảm giá từ 33 - 38 triệu đồng, tương đương 50% lệ phí trước bạ. Mức giảm này, đưa giá bán thực tế các phiên bản Yaris Cross về mức 617 - 690 triệu đồng.

5 điểm nhấn của thị trường ô tô Việt Nam năm 2025

Tương tự Toyota Yaris Cross, mẫu sedan hạng B - Toyota Vios cũng được ưu đãi 50% lệ phí trước bạ tương đương mức giảm giá từ 23 - 27 triệu đồng, tùy phiên bản. Toyota Vios tại Việt Nam hiện đang được phân phối 3 phiên bản, gồm Vios 1.5E MT, Vios 1.5E CVT và Vios 1.5G CVT, sau ưu đãi, giá thực tế dòng xe này giảm về mức 435 - 518 triệu đồng.

Toyota Yaris Cross tiếp tục được hãng xe Nhật giảm giá 33 - 38 triệu đồng Ảnh: B.H

Trong khi đó, hai mẫu MPV Toyota Veloz Cross và Avanza Premio đều được TMV áp dụng ưu đãi lên đến 100% lệ phí trước bạ. Với mức ưu đãi này, khách mua Toyota Veloz Cross trong tháng 2.2025 được giảm 64 - 66 triệu đồng, qua đó đưa giá thực tế giảm còn 574 - 594 triệu đồng. Trong khi đó, đưa giá bán thực tế Avanza Premio xuống còn 502 - 538 triệu đồng.

Trước đó, Toyota Việt Nam đã điều chỉnh giá bán lẻ hàng loạt mẫu xe lai xăng - điện (hybrid) khi chính sách ưu đãi về thuế tiêu thụ đặc biệt đối với loại xe này chính thức có hiệu lực từ năm 2026. Theo đó, từ ngày 21.1, các phiên bản hybrid của Yaris Cross, Corolla Cross, Camry, Alphard đều được giảm 37 - 200 triệu đồng (tùy từng mẫu xe).

Khách mua Toyota Veloz Cross trong tháng 2.2025 được giảm 64 - 66 triệu đồng Ảnh: B.H

Năm 2025, doanh số Toyota tại Việt Nam chỉ xếp sau VinFast. Trong đó, Toyota Yaris Cross và Vios là hai dòng xe bán chạy nhất của hãng. Bước sang tháng đầu năm 2026, lượng tiêu thụ xe Toyota đạt 4.852 xe, tăng 45% so với cùng kỳ năm 2025.