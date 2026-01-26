Sedan hạng D năm 2025: Các đối thủ 'lay lắt', chỉ Toyota Camry còn sức hút

Trong bối cảnh kiểu loại xe sedan gầm thấp đang ngày càng "thất sủng" tại Việt Nam, các phân khúc sedan hạng B và C đều chứng kiến doanh số lao dốc; nhóm sedan hạng D lại bất ngờ tìm lại đà tăng trưởng trong năm 2025.

Sedan hạng D năm 2025: Toyota Camry bỏ xa các đối thủ cùng phân khúc

Theo số liệu Thanh Niên tổng hợp từ báo cáo bán hàng của Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), kết thúc năm vừa qua, toàn phân khúc sedan hạng D tại Việt Nam bán ra tổng cộng 2.819 xe. So với năm 2024, doanh số này tăng gần 500 xe, tương đương khoảng 21%. Đây có thể xem là kết quả tích cực với nhóm xe có tầm giá trên dưới 1 tỉ đồng, lại đang chịu áp lực lớn từ sự thay đổi xu hướng và thị hiếu tiêu dùng.

Doanh số các dòng xe sedan hạng D tại Việt Nam năm 2025 NGUỒN: VAMA

Mặc dù vậy, nếu phân tích kỹ kết quả bán hàng của các mẫu mã thuộc phân khúc sedan hạng D, dễ nhận thấy sự tăng trưởng doanh số ở phân khúc này thực tế chỉ dựa vào màn "tỏa sáng" đơn lẻ của Toyota Camry. Bởi riêng mẫu xe Nhật Bản này trong năm 2025 vừa qua đã đóng góp 2.489 xe, chiếm đến hơn 88% thị phần.

Trái lại, 3 mẫu mã cạnh tranh còn lại (được các hãng công bố doanh số) đều ghi nhận sự sụt giảm mạnh. KIA K5 là cái tên "khá khẩm" nhất cũng chỉ bán ra 232 xe trong suốt 12 tháng. Trung bình mỗi tháng chưa tới 20 xe.

Toyota Camry chiếm đến hơn 88% thị phần phân khúc sedan hạng D tại Việt Nam năm 2025 ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

Trong khi đó, lượng xe Honda Accord bán ra tiếp tục giảm hơn một nửa so với năm 2024, chỉ còn 42 xe được bàn giao. Madza6 thậm chí chứng kiến tình trạng "tụt dốc không phanh". Kết thúc năm qua, mẫu sedan nhà Mazda chỉ bán ra vỏn vẹn 56 xe. Con số quá thấp nếu biết rằng năm 2024, Mazda6 vẫn duy trì doanh số trên 600 xe.

'Rơi rụng' bớt mẫu mã

Nhận định về cuộc cạnh tranh doanh số ở phân khúc sedan hạng D trong năm 2026, nhiều chuyên gia trong ngành ô tô Việt Nam cho rằng cục diện nhóm xe này nhiều khả năng sẽ tiếp tục "nhàm chán". Bởi lẽ, Toyota Camry gần như vẫn không có đối thủ mới xứng tầm. Những thương hiệu mới xuất hiện trên thị trường ngoại trừ BYD (vẫn phân phối mẫu Seal thuần điện), còn lại đều không "mặn mà" với các dòng sedan hạng D.

Đó là chưa kể, những diễn biến trong giai đoạn cuối năm 2025 còn cho thấy, phân khúc xe này thậm chí còn tiếp tục "rơi rụng" bớt mẫu mã trong năm 2026. Hiện tại trên danh nghĩa, nhóm sedan hạng D đang ghi nhận sự góp mặt của tổng cộng 5 mẫu mã phổ thông, gồm Toyota Camry, KIA K5, Honda Accord, Mazda6 và MG 7 và một mẫu xe điện - BYD Seal.

Việc Honda Accord nhiều khả năng nối bước Mazda6 rời khỏi thị trường, phân khúc sedan hạng D tại Việt Nam sẽ chỉ còn Toyota Camry và KIA K5 ẢNH: HONDA VIỆT NAM

Mặc dù vậy trên thực tế, THACO AUTO gần như chắc chắn đã ngưng phân phối Mazda6. Mẫu xe này không còn ghi nhận doanh số kể từ tháng 4.2025 đến nay. Nhân viên tư vấn bán hàng tại một số đại lý xe Nhật cũng thừa nhận, phía đại lý hiện cũng không có kế hoạch phân phối trở lại Mazda6.

Trong khi đó, Honda Accord dù vẫn bàn giao "lai rai" vài xe mỗi tháng; tuy nhiên nhân viên kinh doanh của một đại lý Honda xác nhận, hãng xe Nhật chỉ đang cố gắng áp dụng nhiều chương trình ưu đãi, giảm giá để thanh lý hàng tồn kho. Trên website chính thức của Honda Việt Nam, mẫu xe này từ lâu cũng đã không còn hiện diện.

Nếu Mazda6 và Honda Accord cùng rút khỏi thị trường Việt, phân khúc sedan hạng D trong năm 2026 sẽ chỉ còn lại 4 mẫu mã. Trong đó, MG 7 và BYD Seal không được công bố kết quả bán hàng. Nhưng theo cập nhật của PV Thanh Niên, doanh số bộ đôi này cũng không đáng kể. Như vậy, cuộc đua gần như chỉ còn lại bộ đôi Toyota Camry và KIA K5.

Các chuyên gia dự báo, Toyota Camry sẽ tiếp tục "gồng gánh" doanh số ở nhóm sedan hạng D năm 2026 ẢNH: MTV

Xét theo phong độ những năm gần đây, có thể thấy đây là màn so kè không cân sức. Bởi Toyota Camry đang áp đảo hoàn toàn đối thủ. Mẫu xe Nhật không chỉ sở hữu lợi thế từ uy tín thương hiệu, đa dạng tùy chọn phiên bản mà còn có nhóm khách hàng trung thành riêng. Hơn nữa, Toyota Việt Nam cũng đang rất "nghiêm túc" trong việc giữ vững lãnh địa ở phân khúc sedan hạng D, khi liên tục áp dụng các chính sách ưu đãi, giảm giá để Camry duy trì vị thế.

Vì vậy, rất khó để trông chờ vào một màn lật đổ ở nhóm xe này. Và sẽ không bất ngờ nếu sedan hạng D tại Việt Nam trong năm 2026 vẫn tiếp tục sống nhờ vào "hơi thở" của Toyota Camry.