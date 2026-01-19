Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Xe Thị trường

Sedan hạng B dưới 600 triệu năm 2025: Toyota Vios dẫn đầu, Honda City vượt Hyundai Accent

Bá Hùng
Bá Hùng
19/01/2026 12:48 GMT+7

Lượng tiêu thụ ô tô sedan hạng B tầm giá dưới 600 triệu đồng tại Việt Nam trong năm tiếp tục sụt giảm, Toyota Vios giữ vững vị trí dẫn đầu về mặt doanh số, trong khi Honda City tăng trưởng vượt mặt Hyundai Accent vốn đang trên đà sụt giảm.

Năm 2025 vừa đi qua chứng kiến bước hồi phục doanh số của toàn thị trường ô tô Việt Nam, dù vậy thị hiếu người tiêu dùng thay đổi khiến lượng tiêu thụ ô tô thuộc phân khúc sedan hạng B có tầm giá dưới 600 triệu đồng tiếp tục "lao dốc". Những mẫu xe lắp ráp trong nước tiếp tục chiếm ưu thế về doanh số, tuy nhiên trật tự cạnh tranh đã có nhiều sự xáo trộn.

Phân khúc sedan hạng B năm 2025: Doanh số lao dốc, Hyundai Accent mất sức hút

Lượng tiêu thụ sedan hạng B trong năm 2025 giảm 16%

Sau khi đánh mất vị thế của một phân khúc ô tô hút khách nhất thị trường ô tô, sedan hạng B với các mẫu xe trong tầm giá 380 - 600 triệu đồng tiếp tục suy giảm về doanh số bán hàng trong năm 2025. Áp lực cạnh tranh trên thị trường ô tô gia tăng, thị hiếu khách hàng có sự thay đổi, chuyển dịch rõ rệt… khiến sedan hạng B dần "mất khách" vào những phân khúc xe đa dụng.

Sedan hạng B dưới 600 triệu năm 2025: Toyota Vios dẫn đầu, Honda City vượt Hyundai Accent- Ảnh 1.

Trong năm 2025 tổng doanh số bán ô tô sedan hạng B tại Việt Nam chỉ đạt 38.939 xe, giảm 7.427 xe, tương đương 16% so với năm 2024

Ảnh: B.H

Số liệu được Thanh Niên tổng hợp từ báo cáo bán hàng của Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) cũng như Liên doanh Hyundai Thành Công Việt Nam - HTV (đơn vị lắp ráp phân phối xe Hyundai tại Việt Nam) cho thấy, trong năm 2025 tổng doanh số bán ô tô sedan hạng B tại Việt Nam chỉ đạt 38.939 xe, giảm 7.427 xe, tương đương 16% so với năm 2024.

Với kết quả này, phân khúc ô tô sedan hạng B dưới 600 triệu đồng tại Việt Nam đang trên đà "lao dốc" doanh số. Bởi đây là năm thứ ba liên tiếp kể từ thời điểm đạt đỉnh doanh số vào năm 2022, lượng tiêu thụ ô tô sedan hạng B tại Việt Nam sụt giảm. Đáng chú ý, riêng năm 2025 tỷ lệ sụt giảm doanh số đã ở mức hai con số.

Bước sụt giảm này diễn ra trong bối cảnh hàng loạt mẫu mã thuộc phân khúc này liên tiếp được các nhà sản xuất, phân phối áp dụng những chương trình ưu đãi, giảm giá bán. Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, trong giai đoạn nửa cuối năm 2025, nhiều mẫu mã được áp dụng mức giảm lên tới gần 60 triệu đồng. Tuy nhiên tất cả đều không thể giúp vực dậy doanh số cho phân khúc sedan hạng B. Điều này, cho thấy rõ thực tế sedan hạng B - phân khúc ô tô từng hút khách nhất thị trường Việt Nam cũng không thể chóng chọi với sự suy thoái của dòng xe sedan.

Thị hiếu người tiêu dùng ô tô đã có sự thay đổi, chuyển dịch trong nhiều năm qua và điều này càng được thể hiện rõ rệt hơn trong năm 2025. Bên cạnh đó, áp lực cạnh tranh đến từ những phân khúc ô tô đa dụng như Crossover hạng B hay SUV đô thị cùng tầm giá, cộng với tốc độ phát triển của mảng ô tô điện… gián tiếp khiến sedan hạng B dũng như dòng xe sedan nói chung không còn giữ được vị thế trên thị trường.

Tính đến hết năm 2025, phân khúc ô tô sedan hạng B dưới 600 triệu đồng tại Việt Nam vẫn có đến 8 mẫu mã góp mặt, gồm: Toyota Vios, Honda City, Hyundai Accent, KIA Soluto, Skoda Slavia, Mazda2, Mitsubishi Attrage và Nissan Almera. Dù Suzuki Ciaz đã rời bỏ thị trường nhưng khách hàng lại có thêm lựa chọn mới với mẫu Skoda Slavia gia nhập thị trường từ tháng 9.2025.

Toyota Vios giữ vững ngôi vương, Honda City tăng trưởng vượt mặt Hyundai Accent

Tương tự những năm trước đây, ở phân khúc sedan hạng B năm 2025 các mẫu mã ô tô lắp ráp trong nước vẫn tiếp tục chiếm ưu thế trong cuộc đua doanh số. Cụ thể, cả ba vị trí dẫn đầu cuộc đua doanh số phân khúc này trong năm 2024 tiếp tục thuộc về Toyota Vios, Honda City và Hyundai Accent. Ngoài lợi thế về kiểu dáng thiết kế, trang bị tính năng và danh tiếng đã tạo dựng được với người tiêu dùng, việc được nhà sản xuất, phân phối kiên trì áp dụng ưu đãi, giảm gía cũng giúp các mẫu sedan hạng B lắp ráp trong nước tăng thêm sức hút cũng như lợi thế cạnh tranh.

Sedan hạng B dưới 600 triệu năm 2025: Toyota Vios dẫn đầu, Honda City vượt Hyundai Accent- Ảnh 2.

Toyota Vios, mẫu sedan hạng B hút khách nhất với tổng lượng xe bán ra trong năm 2025 đạt 13.424 xe

Ảnh: T.M.V

Trong đó, Toyota Vios là mẫu sedan hạng B hút khách nhất thị trường với tổng lượng xe bán ra trong năm 2025 đạt 13.424 xe, giảm gần 800 xe so với năm 2025. Tuy nhiên, trong bối cảnh các đối thủ cạnh tranh tỏ ra "hụt hơi", kết quả này vẫn giúp Toyota Vios bảo vệ thành công ngôi vương. Năm 2025, Toyota Vios không có nhiều thay đổi về mặt mẫu mã, tuy nhiên việc liên tục giảm giá thông qua chính sách hỗ trợ lệ phí trước bạ từ phía Toyota Việt Nam (TMV) giúp Vios vẫn giữ được sức hút.

Vị trí thứ hai có sự thay đổi khi Honda City với 10.899 xe bán ra, tăng gần 400 xe so với năm 2024 đã vượt qua Hyundai Accent. Mẫu sedan hạng B mang thương hiệu Nhật Bản vẫn tạo được sức hút để giữ vững phong độ về doanh số nhờ những ưu điểm về thiết kế, vận hành cũng như sức hấp dẫn đến từ các chương trình ưu đãi. Trái lại, Hyundai Accent lại cho thấy rõ sự hụt hơi kể từ khi bước sang thế hệ mới. Trong năm 2025, chỉ có hơn 7.000 xe Accent tiêu thụ tại Việt Nam, giảm gần 6.500 xe so với năm 2024. 

Sedan hạng B dưới 600 triệu năm 2025: Toyota Vios dẫn đầu, Honda City vượt Hyundai Accent- Ảnh 3.

Doanh số các mẫu sedan hạng B tại Việt Nam năm 2025

Nguồn: VAMA, HTV

Các vị trí còn lại không có sự xáo trộn khi lần lượt thuộc về Mazda2 (5.465 xe), Mitsubishi Attrage (1.740 xe) và KIA Soluto (323 xe). Trong khi đó, Nissan Almera và Skoda Slavia không được nhà sản xuất, phân phối công bố doanh số bán.

Như vậy, trong năm 2025 các mẫu sedan hạng B của những thương hiệu ô tô Nhật Bản cho thấy sự áp đảo về mặt doanh số ở phân khúc này. Bước sang năm 2026, trước xu hướng lựa chọn ô tô tại Việt Nam vẫn đang có sự thay đổi, chuyển dịch… nếu không có sự điều chỉnh về sản phẩm, chiến lược bán hàng từ nhà sản xuất, phân phối doanh số xe sedan hạng B tầm giá dưới 600 triệu đồng được dự báo khó có thể tăng trưởng.

