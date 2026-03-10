5 mẫu xe hybrid tự sạc tiết kiệm xăng nhất Việt Nam

Những năm gần đây, thị trường ô tô Việt Nam xuất hiện ngày càng nhiều mẫu xe hybrid tự sạc (HEV). Khác với xe hybrid sạc ngoài (PHEV), xe HEV không cần cắm sạc điện mà sử dụng hệ thống tái tạo năng lượng trong quá trình vận hành để tự nạp lại pin. Nhờ đó, người dùng vẫn có thể trải nghiệm công nghệ điện hóa nhưng không phải thay đổi thói quen sử dụng như với xe thuần điện.

So với xe sử dụng động cơ đốt trong truyền thống, ưu điểm lớn nhất của xe hybrid tự sạc là khả năng tiết kiệm nhiên liệu. Theo công bố từ nhà sản xuất và cơ quan đăng kiểm Việt Nam, nhiều mẫu chỉ tiêu thụ khoảng 3 - 4 lít/100 km đường hỗn hợp.

Toyota Corolla Cross hybrid (3,67 lít/100 km)

Xét theo thông số được các nhà sản xuất công bố, Toyota Corolla Cross hybrid đang là mẫu xe lai xăng - điện có mức tiêu thụ nhiên liệu thấp nhất tại Việt Nam hiện nay. Phiên bản hybrid của mẫu xe này chỉ tiêu hao khoảng 3,67 lít/100 km trên đường hỗn hợp và 4,2 lít/100 km trên đường trường. Thậm chí nếu di chuyển trong đô thị, con số tương ứng chỉ khoảng 3,01 lít/100 km.

Toyot Corolla Cross HEV đang là xe hybrid tự sạc phổ thông tiết kiệm nhiên liệu nhất tại Việt Nam ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

Corolla Cross là dòng xe đầu tiên của Toyota tại Việt Nam được trang bị công nghệ hybrid (ra mắt từ năm 2020). Phiên bản Corolla Cross HEV sử dụng động cơ xăng 1.8 lít kết hợp mô-tơ điện và bộ pin hybrid, cho tổng công suất khoảng 122 mã lực.

Ưu điểm của Corolla Cross hybrid nằm ở khả năng vận hành êm ái trong đô thị nhờ mô-tơ điện hoạt động ở tốc độ thấp, đồng thời vẫn duy trì mức tiêu hao nhiên liệu rất thấp so với nhiều mẫu SUV cùng tầm giá.

Toyota Yaris Cross hybrid (3,8 lít/100 km)

Tương tự "đàn anh" Corolla Cross hybrid, Toyota Yaris Cross hybrid cũng là mẫu xe thu hút sự chú ý từ người dùng nhờ thiết kế nhỏ gọn và khả năng tiết kiệm nhiên liệu ấn tượng. Theo công bố, phiên bản hybrid của Yaris Cross có mức tiêu hao chỉ 3,8 lít/100 km trên đường hỗn hợp, khoảng 3,56 lít/100 km trong đô thị và 4,5 lít/100 km trên đường trường.

Toyota Yaris Cross hybrid cũng đạt mức tiêu hao nhiên liệu ấn tượng ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

Mẫu SUV đô thị này sử dụng hệ truyền động hybrid với sự kết hợp giữa động cơ xăng 1.5 lít và mô-tơ điện; sản sinh tổng công suất khoảng 110 mã lực. Yaris Cross Hybrid đặc biệt phù hợp với nhu cầu xe cá nhân di chuyển hàng ngày tại các đô thị đông đúc và kinh doanh dịch vụ.

Toyota Camry hybrid (4,2 lít/100 km)

Trong phân khúc sedan hạng D, Toyota Camry hybrid là mẫu xe hiếm hoi tại Việt Nam trang bị công nghệ hybrid. Nhờ đó, mẫu xe Nhật duy trì mức tiêu hao nhiên liệu khá ấn tượng so với các đối thủ cạnh tranh.

Dù là mẫu xe hạng D nhưng Toyota Camry bản hybrid chỉ tiêu hao nhiên liệu khoảng 4,2 lít/100 km ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

Cụ thể, theo thông số Toyota công bố, Camry bản hybrid sử dụng động cơ xăng 2.5 lít kết hợp mô-tơ điện, cho tổng công suất khoảng 218 mã lực. Hệ truyền động này giúp xe vừa đảm bảo khả năng vận hành mạnh mẽ, vừa cải thiện hiệu quả sử dụng nhiên liệu, khi chỉ tiêu hao 4,2 lít/100 km trên đường hỗn hợp, khoảng 4,1 lít/100 km trong đô thị và 4,5 lít/100 km trên đường trường.

Suzuki Swift hybrid (4,2 lít/100 km)

Suzuki Swift là mẫu xe hiếm hoi không thuộc thương hiệu Toyota góp mặt trong danh sách ô tô hybrid tự sạc tiết kiệm nhiên liệu nhất tại Việt Nam. Phiên bản Swift Hybrid đang phân phối trong nước hiện tại sử dụng công nghệ hybrid nhẹ (mild hybrid), gồm động cơ xăng 1.2 lít kết hợp mô-tơ điện nhỏ và bộ pin lithium-ion, chủ yếu hỗ trợ tăng tốc và tối ưu mức tiêu thụ nhiên liệu. Dù không thể vận hành hoàn toàn bằng điện như một số hệ thống hybrid toàn phần, công nghệ này vẫn giúp Swift giảm đáng kể mức tiêu hao xăng so với các mẫu hatchback cùng phân khúc.

Suzuki Swift cũng là mẫu xe hybrid khá tiết kiệm nhiên liệu ẢNH: CHÍ TÂM

Theo công bố từ Suzuki, Swift Hybrid có mức tiêu hao khoảng 4,2 lít/100 km trên đường hỗn hợp, 4,4 lít/100 km trong đô thị và 3,7 lít/100 km trên đường trường.

Toyota Innova Cross hybrid (4,35 lít/100 km)

Toyota Innova Cross hybrid là mẫu MPV gia đình 7 chỗ sử dụng công nghệ hybrid đáng chú ý tại thị trường Việt Nam hiện nay. Theo công bố từ nhà sản xuất, phiên bản lai xăng - điện của mẫu xe này sử dụng động cơ xăng 2.0 lít kết hợp mô-tơ điện, cho tổng công suất khoảng 186 mã lực.

Đáng chú ý, dù có kích thước lớn và hướng đến nhu cầu chở nhiều hành khách, Innova Cross hybrid vẫn duy trì mức tiêu hao nhiên liệu tương đương nhiều mẫu sedan cỡ trung. Cụ thể, xe tiêu hao khoảng 4,35 lít/100 km trên đường hỗn hợp, khoảng 3,92 lít/100 km trong đô thị và 5,0 lít/100 km trên đường trường.

Dù có kích thước lớn, Toyota Innova Cross phiên bản hybrid vẫn nằm trong nhóm xe lai xăng - điện tự sạc tiết kiệm nhiên liệu nhất tại Việt Nam ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

So với thế hệ Innova sử dụng động cơ xăng trước đây, phiên bản hybrid của Innova Cross cho thấy sự cải thiện đáng kể về hiệu quả nhiên liệu. Đây được xem là lợi thế quan trọng đối với những khách hàng thường xuyên sử dụng xe cho gia đình hoặc dịch vụ.

Nhìn vào danh sách trên có thể thấy, Toyota đang là thương hiệu nổi bật nhất trong mảng xe hybrid phổ thông tại Việt Nam khi phân phối nhiều mẫu xe sử dụng công nghệ này, từ SUV đô thị, sedan đến MPV. Hầu hết các mẫu xe hybrid của hãng đều có mức tiêu hao nhiên liệu thấp hơn đáng kể so với các phiên bản dùng động cơ xăng truyền thống.