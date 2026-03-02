Bán chưa tới 20 xe, Toyota Camry vẫn dẫn đầu phân khúc sedan hạng D

Thị trường ô tô Việt Nam bước vào năm 2026 với nhiều biến động về sức mua, trong đó phân khúc sedan hạng D tiếp tục cho thấy sự thu hẹp rõ rệt.

Theo số liệu bán hàng từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), kết thúc tháng 1.2026, toàn phân khúc này chỉ ghi nhận lượng xe bán ra công bố ở mức 16 xe. Đáng chú ý, tất cả đều từ mẫu Toyota Camry.

Doanh số xe sedan hạng D tại Việt Nam tháng 1.2026 NGUỒN: VAMA

Toyota Camry bán 16 xe vẫn dẫn đầu phân khúc

Thực tế, nếu xét riêng doanh số tháng đầu năm, với vỏn vẹn 16 xe bán ra, Camry dù dẫn đầu phân khúc sedan hạng D nhưng lại nằm trong nhóm ô tô bán chậm nhất toàn thị trường. So với tháng 12.2025 (thời điểm nhiều hãng đẩy mạnh ưu đãi để kích cầu), doanh số Camry đã giảm rất sâu.

Mặc dù vậy, khi đặt trong bức tranh toàn cảnh của phân khúc, có thể thấy sự sa sút không chỉ cá biệt ở mẫu xe Toyota, mà đã trở thành thực trạng chung của nhóm sedan hạng D.

Toyota Camry ghi nhận doanh số giảm mạnh so với tháng cuối năm 2025, nhưng vẫn dẫn đầu phân khúc ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

Trước đây, phân khúc này từng có sự góp mặt của nhiều cái tên khác như Honda Accord, Mazda6 hay KIA K5. Tuy nhiên, trong năm 2025, lần lượt Mazda6 và Honda Accord âm thầm rút khỏi thị trường do doanh số thấp. Riêng trường hợp của KIA K5, theo nguồn tin của PV Thanh Niên, mẫu xe này vẫn duy trì phân phối, tuy nhiên Trường Hải (THACO AUTO) sẽ không công bố doanh số riêng cho mẫu xe này mà gộp chung với Soluto và Morning.

Điều này khiến Camry trở thành mẫu xe duy nhất ở nhóm sedan hạng D còn hiện diện và được công bố doanh số. Đây cũng là lý do, dù bán chưa tới 20 xe, mẫu xe Nhật Bản này vẫn dẫn đầu phân khúc.

Tương lai nào cho xe sedan hạng D?

Kết quả bán hàng ngay tháng đầu năm 2026 cho thấy dung lượng thị trường ở phân khúc sedan hạng D tại Việt Nam đang thu hẹp, chỉ còn vài chục xe mỗi tháng. Đây là mức rất thấp nếu so với giai đoạn cách đây 5 - 7 năm, khi phân khúc này từng đạt vài trăm, thậm chí trên 1.000 xe/tháng và vẫn giữ vai trò đáng kể trong cơ cấu doanh số toàn thị trường.

Theo nhiều chuyên gia trong ngành ô tô, sự giảm sút chủ yếu đến từ thay đổi trong thị hiếu người tiêu dùng. Ở tầm giá 1 - 1,5 tỉ đồng, khách hàng Việt hiện có quá nhiều lựa chọn xe SUV và crossover 5 - 7 chỗ với thiết kế hiện đại, gầm cao linh hoạt và tính đa dụng cao hơn. Trong khi đó, sedan hạng D vốn mang tính truyền thống, ít thay đổi về cấu trúc sản phẩm nên dần đánh mất sức hút, đặc biệt với nhóm khách hàng gia đình trẻ.

Các chuyên gia nhận định, trong ngắn hạn sedan hạng D vẫn có thể duy trì doanh số, tuy nhiên dư địa sẽ thu hẹp dần ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

Trong bối cảnh đó, Toyota Camry trong ngắn hạn có thể vẫn duy trì được doanh số nhờ vẫn có tệp khách hàng trung thành. Bên cạnh đó là nhiều lợi thế từ thương hiệu, độ bền, chi phí sử dụng ổn định và giá trị bán lại cao. Tuy nhiên, việc dẫn đầu với doanh số chỉ vài chục xe/tháng đang cho thấy sedan hạng D không còn là phân khúc tạo ra cuộc đua sôi động như trước, mà đang dần chuyển thành nhóm xe chuyên biệt hơn, dành cho số ít khách hàng còn ưa chuộng xe phổ thông gầm thấp và ít nhiều có tính biểu tượng.

Phân khúc sedan hạng D cũng tương tự. Khi xu hướng xe gầm cao tiếp tục chiếm ưu thế, khả năng phục hồi mạnh của nhóm xe này là không cao. Và thách thức lớn chính là việc duy trì sự hiện diện trong bức tranh thị trường đang thay đổi nhanh chóng.